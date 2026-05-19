Thông tin về một siêu lễ hội âm nhạc kết hợp vui chơi giải trí bằng nước tại Hà Nội đã râm ran suốt thời gian qua. Thông tin lại càng thêm bùng nổ khi ban tổ chức K-PULSE HANOI 2026 tung ra trọn bộ dàn line-up xịn sò. Không ngoa khi nói, Mỹ Đình đầu tháng 6 này sẽ biến thành một "chảo lửa" đúng nghĩa, được giải nhiệt bằng những màn té nước mát lạnh mang chuẩn phong cách lễ hội.

Nếu phải tìm ra những cái tên bảo chứng cho độ "cháy" của các lễ hội mùa hè, chắc chắn PSY và Jay Park sẽ đứng đầu danh sách. Việc cả hai "trùm cuối" này xác nhận càn quét sân khấu Mỹ Đình thực sự là một cơn địa chấn.

Khán giả Việt sẽ được trực tiếp nhún nhảy cùng "ông chú" PSY trong những siêu hit tỷ view như Gangnam Style . Với năng lượng biểu diễn không biết mệt mỏi, PSY sinh ra là để làm chủ các sân vận động khổng lồ. Trong khi đó, "tổng tài" Jay Park – biểu tượng quyến rũ của K-Hiphop – hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn cực kỳ "mlem" dưới làn nước mát lạnh cùng MOMMAE hay All I Wanna Do .

Không dừng lại ở hai biểu tượng khổng lồ, K-PULSE HANOI 2026 còn tung ra một đội hình nghệ sĩ đình đám.

Khán giả sẽ được sống lại thanh xuân với "chị đại" Sandara Park (2NE1), hay cười nghiêng ngả với những màn giao lưu mặn mòi từ BamBam (GOT7). Sân khấu Mỹ Đình cũng sẽ chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao từ nữ thần lễ hội nước Kwon Eunbi, giọng ca "nuốt đĩa" Wendy (Red Velvet), cùng "nữ hoàng mùa hè" ngọt ngào fromis_9. Không thể không kể đến sự xuất hiện đầy hứa hẹn của hai tân binh cá tính là Baby DON’T Cry và LONGSHOT, sẵn sàng thổi bùng bầu không khí trẻ trung của thế hệ K-pop mới.

Điểm "ăn tiền" nhất của K-PULSE HANOI 2026 chính là yếu tố Nước . Bỏ qua những concert chỉ đứng yên vẫy lightstick, đến với sự kiện này, bạn sẽ được khuyến khích "lên đồ" thật thoải mái, mang theo súng nước và sẵn sàng tinh thần "ướt sũng".

Hệ thống phun nước công suất lớn sẽ được bố trí khắp các khu vực fanzone, kết hợp cùng âm nhạc EDM xập xình và dàn âm thanh ánh sáng đẳng cấp quốc tế. Cái nóng oi ả của tháng 6 Hà Nội sẽ bị thổi bay hoàn toàn, nhường chỗ cho những khoảnh khắc bung xõa hết mình cùng dàn idol đình đám.

Cuộc chiến săn vé hiện đã râm ran trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm giải trí "vô tiền khoáng hậu" trong mùa hè này, đây chính là sự kiện không thể bỏ lỡ!