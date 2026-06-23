Nữ thần hack tuổi nổi tiếng Việt Nam yêu chúa hề Hàn Quốc: Nhìn góc nào cũng thấy đẹp đôi, lãng mạn chết đi mất

Ở làng giải trí Việt Nam hiện tại, Hoàng Yến Chibi được xem là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp dễ thương, trong trẻo và đặc biệt là khả năng "hack tuổi" thần sầu. Dù đã ngoài 30, thế nhưng Hoàng Yến Chibi trông không khác gì mới đôi mươi mà thôi.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, Lee Yi Kyung là cái tên rất được yêu thích nhờ những vai diễn hài hước cực kỳ duyên dáng. Anh từng khiến khán giả "cười bò" với các phim như Marry You, Secret Royal Inspector, Welcome to Waikiki (mùa 1 và 2) và cả 6/45 (được chiếu tại rạp Việt với tên gọi Bỗng Dưng Trúng Số).

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi trong phim Mẹ Ơi, Về Nhà.

Bây giờ, cặp đôi này được se duyên trong phim điện ảnh Mẹ Ơi, Về Nhà. Tác phẩm này dự kiến khởi chiếu vào ngày 10/7, xoay quanh câu chuyện của Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ mồ côi từng bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hơn 20 năm trước, mang trong lòng nỗi trăn trở sâu sắc về gốc rễ của mình, sau khi mẹ nuôi người Việt là Diễm Hạnh (Minh Hà) qua đời.

Trên hành trình tìm lại cội nguồn để đưa tro cốt mẹ về quê hương, anh tình cờ cứu giúp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ Việt Nam trẻ tuổi, bản lĩnh đang chật vật mưu sinh tại xứ người. Cùng với những rắc rối, nợ nần và hiểm nguy do gã bạn thân giang hồ Park Ha (Choi Daniel) mang lại, Hoàng và My đã đồng hành cùng nhau trong một hành trình đầy kịch tính để tìm lại bản ngã, xoa dịu những vết thương lòng của tuổi trẻ.

Từ đoạn trailer được nhá hàng, khán giả có thể thấy hai nhân vật Huy Hoàng - Diễm My trông cực kỳ đẹp đôi mỗi khi chung khung hình. Cả hai hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đong đầy cảm xúc, ngập tràn chữa lành trong lần đầu tiên kết hợp với nhau.

Có một điều rất đáng chú ý là dù nổi tiếng nhờ hình tượng hài hước, thế nhưng lần này Lee Yi Kyung đã hoàn toàn lột xác để thể hiện một vai diễn đầy chiều sâu nội tâm. Chính nhờ sự thay đổi này, khán giả càng thêm thán phục khả năng diễn xuất của nam tài tử. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên Lee Yi Kyung lại trở thành một cái tên được đông đảo khán giả cả Việt lẫn Hàn yêu mến.

Về phần Hoàng Yến Chibi, cô mang đến một Diễm My đại diện cho vẻ đẹp của thiếu nữ hiện đại, độc lập và luôn rực cháy nhiệt huyết theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự tươi sáng, kiên cường của cô dường như đối lập nhưng lại vô tình xoa dịu sự lạnh lùng và nỗi chênh vênh của Huy Hoàng. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn hứa hẹn sẽ tạo ra những "phản ứng hóa học" bùng nổ trên màn ảnh.

Thu Phong

nguồn: đoàn phim cung cấp