Tối 25/11, lễ trao giải điện ảnh Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 (Rồng Xanh) chính thức diễn ra tại KBS Hall, thuộc khu vực Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul (Hàn Quốc). Năm nay, lễ trao giải được dẫn dắt bởi bộ đôi MC Lee Je Hoon và Han Ji Min, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp cả hai cùng đảm nhận vị trí này. Sự kiện quy tụ đông đảo những gương mặt nổi bật của điện ảnh xứ kim chi như Lee Min Ho, Shin Min Ah, Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon, Jeon Mi Do..., từ các diễn viên gạo cội đến những ngôi sao trẻ đang được săn đón. Trong số đó, Moon Ga Young nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất với màn xuất hiện đẹp tựa nữ thần.

Bộ đôi MC Lee Je Hoon và Han Ji Min (Ảnh: Sports Chosun)

Shin Min Ah (Ảnh: Maeil Business)

Park Ji Hoon (Ảnh: X)

Moon Ga Young xuất hiện đẹp tựa nữ thần (Ảnh: Spot TV News)

Tại thảm đỏ, Moon Ga Young diện thiết kế váy dạ hội đen dáng quây, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng bờ vai trần quyến rũ. Phần thân váy được xử lý tối giản, trong khi những lớp vải xếp nếp và phần tà dài buông mềm phía sau tạo hiệu ứng thướt tha mỗi khi cô di chuyển. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, tổng thể trang phục vẫn đủ sức khiến Moon Ga Young trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Moon Ga Young xuất hiện tựa nữ thần (Video: X)

Đặc biệt, mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt nữ diễn viên. Lối trang điểm trong trẻo, giúp cô giữ được vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa nữ tính. Dù không cầu kỳ nhưng Moon Ga Young vẫn toát lên nét "slay" như thường thấy, ghi điểm nhờ thần thái tự tin và phong thái nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, nói đẹp nhất Rồng Xanh 2026 cũng không ngoa.

Xinh đẹp vô cùng (Ảnh: X)

Như đứa con được thần Gió ưu ái (Ảnh: X)

Đến bóng lưng cũng xuất sắc (Ảnh: X)

Nói đẹp nhất Rồng Xanh 2026 cũng không ngoa (Ảnh: X)

Tại Rồng Xanh 2026, Moon Ga Young góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Jung Won trong bộ phim điện ảnh Once We Were Us (Không Còn Chúng Ta), cạnh tranh cùng những cái tên thực lực như Go Ah Sung (Pavane), Shin Min Ah (The Eyes), Lee Jung Eun (The Journey to Gyeongju) và Jeon Do Yeon (Possible Love).

Moon Ga Young được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh: Soompi)

Trong Once We Were Us, Moon Ga Young hóa thân thành Jung Won, cô gái trẻ tình cờ gặp Eun Ho (Koo Kyo Hwan) trên chuyến xe buýt về quê. Từ một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng chia sẻ những ước mơ, hoài bão rồi nảy sinh tình cảm. Họ từng có một khoảng thời gian yêu nhau nồng nhiệt, tưởng chừng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cuối cùng lại phải lựa chọn hai hướng đi khác biệt trước những áp lực và thực tế của cuộc sống.

Once We Were Us (Ảnh: Soompi)

Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu nhiều tiếc nuối, đặc biệt là cuộc hội ngộ của hai người sau 10 năm xa cách, khi những ký ức cũ một lần nữa được khơi lại. Tác phẩm là phiên bản làm lại từ bộ phim Trung Quốc Us and Them (2018) của đạo diễn Lưu Nhược Anh.

Với vai Jung Won, Moon Ga Young được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế của nhân vật, từ một cô gái trẻ đầy hy vọng khi mới yêu đến người phụ nữ trưởng thành phải chật vật giữa lý tưởng và cơm áo đời thường. Cô không chỉ mang đến hình ảnh một mối tình thanh xuân ngọt ngào mà còn khắc họa được những tổn thương, tiếc nuối và cảm xúc phức tạp của một người từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào tình yêu.

Moon Ga Young được khen ngợi với vai Jung Won (Ảnh: Soompi)

Once We Were Us ghi nhận khoảng 2,6 triệu lượt khán giả tại phòng vé Hàn Quốc, trở thành phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất kể từ Crazy Romance (2019). Thành tích này càng giúp vai diễn của Moon Ga Young nhận được sự chú ý.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, việc được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon Film Awards là một bước tiến với Moon Ga Young. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Moon Ga Young được vinh danh nhờ vai diễn Jung Won. Hồi tháng 5 năm 2026, tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62, nữ diễn viên cũng đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) với Once We Were Us. Chiến thắng này được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển mình từ ngôi sao truyền hình sang diễn viên điện ảnh của nữ thần này.

Trước đó, Moon Ga Young cũng đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) với Once We Were Us tại Baeksang 2026 (Ảnh: Soompi)

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