Ảnh hậu trường mới nhất của bộ đôi Kim Seon Ho và Go Yoon Jung trong dự án phim tình cảm sắp lên sóng Can This Love Be Translated vừa được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến netizen một lần nữa phải công nhận visual đỉnh nóc của cặp đôi này. Đặc biệt, Go Yoon Jung - mỹ nhân được mệnh danh là “nữ thần dao kéo đẹp nhất Kbiz” dù bị chụp trộm bằng camera thường vẫn sở hữu thần thái và nhan sắc không khác gì ảnh họa báo, khiến dân tình không ngừng xuýt xoa.

Bức hình hậu trường phim vừa đang được truyền tay nhau mạnh mẽ của Kim Seon Ho và Go Yoon Jung

Trong hình ảnh ghi lại tại phim trường, Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đều diện trang phục đơn giản, mang tông trầm trung tính. Nam diễn viên mặc trench coat dài kết hợp quần jeans và giày da bụi phủi, toát lên vẻ nam tính điềm đạm. Trong khi đó, Go Yoon Jung khoác blazer phối cùng áo ren trắng và quần jean ống suông, vừa hiện đại vừa nữ tính. Dù chỉ đứng yên giữa phố, cả hai vẫn toát lên khí chất ngôi sao, thực sự vô cùng đẹp đôi khiến khán giả không thể chờ tới ngày phim lên sóng.

Can This Love Be Translated là dự án phim truyền hình lãng mạn mới, hứa hẹn khuấy đảo màn ảnh nhỏ với motif thú vị. Phim xoay quanh Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) - một phiên dịch viên chuyên nghiệp, sống nguyên tắc, lý trí và có phần cứng nhắc. Trái ngược hoàn toàn với anh là Cha Mu Hee (Go Yoon Jung), một nữ minh tinh nổi tiếng, năng động, hoạt ngôn và khó chiều. Trong một dịp hợp tác bất đắc dĩ, Ho Jin trở thành người phiên dịch riêng cho Mu Hee trong các hoạt động quốc tế. Và từ những hiểu lầm do ngôn ngữ đến những rung động không thể diễn tả thành lời, họ dần học cách “phiên dịch” cảm xúc của nhau, mở ra một chuyện tình vừa hài hước vừa ấm áp.

Tạo hình của cặp đôi trên phim

Kim Seon Ho vốn đã là cái tên bảo chứng cho chất lượng cả ở mảng truyền hình lẫn sân khấu. Anh nổi lên sau loạt vai phụ ấn tượng, đặc biệt là vai "Bé Ngoan" trong Start Up, và sau đó ghi dấu mạnh mẽ với hình tượng tổ trưởng tổ dân phố Hong trong siêu phẩm Hometown Cha-Cha-Cha. Dù vướng vào scandal đời tư năm 2021, Kim Seon Ho vẫn giữ được lượng fan trung thành và tái xuất ngoạn mục với các dự án chất lượng sau đó mà gần đây nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Về phía Go Yoon Jung, mỹ nhân sinh năm 1996 được xem là một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất hiện nay. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo, cô nhanh chóng chuyển mình sang diễn xuất với hàng loạt vai diễn được yêu thích trong Sweet Home, Alchemy of Souls và gần đây nhất là Moving, bộ phim giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất nội lực. Ngoài tài năng, nhan sắc của Go Yoon Jung cũng luôn là tâm điểm. Gương mặt sắc sảo, tỉ lệ vàng và thần thái sang chảnh khiến cô được mệnh danh là nữ thần dao kéo thành công nhất Hàn Quốc.

Hiện tại dù Can This Love Be Translated chưa công bố lịch phát sóng chính thức, nhưng chỉ riêng những bức ảnh hậu trường đã đủ khiến cư dân mạng phát cuồng. Với kịch bản ngọt ngào, sự đối lập thú vị giữa hai nhân vật chính và hai visual hàng top, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất thời gian tới.