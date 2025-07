Một trong số những dự án phim Việt sắp lên sóng đang rất được khán giả quan tâm gọi tên 1314: Đợi Em Ở Ngày Cũ của nữ diễn viên Midu. Mới đây nhất, cô và các bạn diễn của mình đã có mặt tại buổi họp báo công bố dự án và một trong số những thông tin thú vị nhất được nữ diễn viên chia sẻ là việc cô sẽ vào vai nữ sinh 17 tuổi, đóng cặp với đàn em kém mình tới 1 giáp.

Dù khoảng cách tuổi tác không hề nhỏ, lên tới 12 tuổi, nhưng từ trailer phim đến phiên bản người thật việc thật tại họp báo, Midu đều vô cùng trẻ trung, không hề để lộ sự chênh lệch với đàn em. Với gương mặt trong trẻo, đường nét thanh tú cùng phong cách ăn mặc nữ tính, nhẹ nhàng, Midu hoàn toàn cân được hình tượng nữ sinh cấp 3. Thậm chí, nam chính Hoàng Long ở một số phân cảnh trong trailer còn trông chững chạc hơn cả đàn chị. Điều này càng khiến khán giả thêm phần bất ngờ, thích thú trước màn hoá thân ấn tượng của Midu - mỹ nhân vốn nổi tiếng bởi khả năng hack tuổi đỉnh cao trong showbiz Việt.

Midu và Hoàng Long ở sự kiện ra mắt phim

Trong phim, Midu và Hoàng Long sẽ đảm nhận vai Tiểu My và Minh, cặp đôi thanh xuân vườn trường. Minh được miêu tả là chàng trai hoàn mỹ, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, anh và Tiểu My gắn bó bên nhau với tư cách bạn bè nhưng cả hai đều đã hiểu tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Những rung động đầu đời, sự ngập ngừng khi đứng trước cảm xúc của chính mình, tất cả đều được thể hiện rất chân thật qua từng ánh mắt, cử chỉ giữa hai nhân vật. Trong trailer, họ dường như đã để lỡ nhau ngay đúng ngày Minh quyết định tỏ tình, chính bởi vậy ở thì tương lai, My vẫn độc thân, liên tục bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn, xem mắt nhưng cô không thể rung động với bất cứ ai.

Trailer phim 1314: Đợi Em Ở Ngày Cũ

Trước mắt, chỉ thông qua trailer phim, có thể thấy Midu và Hoàng Long thực sự đẹp đôi, cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Trong những phân cảnh tình cảm như cái nắm tay giữa sân trường, khoảnh khắc vô tình chạm mặt,… dù tương tác rất nhẹ nhàng nhưng giữa 2 người lại bùng nổ chemistry. Cái cách họ nhìn nhau, ngại ngùng tránh ánh mắt đối phương hay nở nụ cười khi đối diện… đều khiến khán giả “tan chảy”. Không ít người còn bày tỏ mong muốn Midu – Hoàng Long sẽ là “cặp đôi màn ảnh” tiếp theo của Vbiz. Chắc chắn khi phim lên sóng chính thức, khán giả sẽ còn phát cuồng hơn nữa vì những khoảnh khắc đáng yêu của cặp chị em chênh nhau 12 tuổi này.

Trông Midu trẻ trung không thua kém gì đàn em

1314: Đợi Em Ở Ngày Cũ thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, đưa khán giả trở về những năm 2010 - 2011 với bối cảnh học đường gần gũi, quen thuộc cùng những bản nhạc thanh xuân gợi ký ức. Nhân vật chính trong phim là Minh và My, hai cái tên được lấy trực tiếp từ tên thật của hai vợ chồng Midu - Minh Đạt. Tiêu đề phim 1314 cũng mang ý nghĩa như một mật mã tình yêu, gắn với hai mốc thời gian quan trọng của cặp vợ chồng này, hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc lắng đọng và dễ đồng cảm. Với những câu chuyện lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của bản thân, Midu hứa hẹn sẽ có một màn tái xuất đầy cảm xúc trên màn ảnh, không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn sâu sắc về nội dung.

