“Nữ thần bóng rổ” Việt Nam bắn tiếng Anh nghe đã tai, học trường quốc tế từ 3 tuổi có khác!

Không kém cạnh chị gái - Lọ Lem, Hạt Dẻ tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh năng động trên sân bóng rổ, con gái út của MC Quyền Linh còn khiến dân mạng bất ngờ khi thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Mới đây, trong một video của trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) - ngôi trường mà Hạt Dẻ, cô bạn gây chú ý vì màn nói chuyện tiếng Anh tự tin, phát âm rõ ràng và tự nhiên.

Hạt Dẻ xuất hiện trong video kỷ niệm 15 năm của trường BVIS (Nguồn: @bvishcmc.official)

Cách giao tiếp của Hạt Dẻ được nhiều người nhận xét là trôi chảy, có ngữ điệu tốt và thể hiện sự tự tin khi trò chuyện. Không ít bình luận cho rằng khả năng ngoại ngữ của Hạt Dẻ “quá peak”, gây ấn tượng mạnh vì sự tự nhiên trong cách nói.

“Ê! Bạn này nói tiếng Anh hay quá trời luôn”, “Xinh giỏi, tiếng Anh lưu loát thật sự”, “Hạt Dẻ nhìn giống con lai, dễ thương quá!”, “Hồi nhỏ thấy cưng dữ trời! Giờ thì xinh”, “Lần đầu nghe Hạt Dẻ nói chuyện bằng tiếng Anh lâu như vậy, bé giỏi quá!”, “Hai chị em bạn này ngoan, xinh, cute”,... là một số lời khen từ dân tình.

MC Quyền Linh đưa 2 con gái đi học trong ngày đầu tiên

MC Quyền Linh cũng để lại bình luận phía dưới đoạn clip bằng lời nhắn ngọt ngào cho con gái: “Út Dẻ yêu thương của ba”.

Trước đó, MC Quyền Linh từng chia sẻ về khả năng ngoại ngữ của con gái. Nam MC cho biết Hạt Dẻ chính là "thông dịch viên" của anh mỗi khi cần giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhờ khả năng ngôn ngữ linh hoạt cùng tư duy nhanh nhạy, ái nữ út nhà Quyền Linh luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với những người xung quanh.

Hạt Dẻ có tên đầy đủ là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Cô bạn quen mặt với cộng đồng mạng nhờ ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú và phong cách năng động.

Bên cạnh việc học tập, Hạt Dẻ còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc và thể thao. Cô bạn được gia đình tạo điều kiện phát triển toàn diện và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp bản thân ngày càng năng động, tự tin.

Một trong những đam mê của Hạt Dẻ là bóng rổ. Cô bạn là thành viên chủ lực của team nữ U18 JamFam Basketball - một đội bóng rổ không chuyên tại TP.HCM. Hạt Dẻ và đồng đội đang thi đấu tại 51 League - giải bóng rổ trẻ, vừa vượt qua bán kết và chuẩn bị bước vào Chung kết.

Nếu như ở ngoài đời nhẹ nhàng bao nhiêu thì trên sân bóng rổ, con gái út MC Quyền Linh lại cuốn hút, khỏe khoắn bấy nhiêu. Những khoảnh khắc ném bóng hay di chuyển trên sân của Hạt Dẻ nhanh chóng viral. Chính vì vậy, nhiều người còn gọi Hạt Dẻ bằng cái tên “nữ thần bóng rổ”.

Hạt Dẻ được gọi là "nữ thần bóng rổ" vì những khoảnh khắc ấn tượng (Ảnh chụp màn hình/ TTNV)

Hạt Dẻ nhận về nhiều lời khen về nhan sắc, được dự đoán là mỹ nhân đình đám trong tương lai (Ảnh: IGNV)

(Tổng hợp)