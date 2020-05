Nữ tài xế lao xe lên vỉa hè, húc văng 3 người đàn ông đang ngồi uống nước trước cửa hàng lên nắp capo

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn khá bất ngờ do nữ tài xế mất lái.

Clip: Nữ tài xế mất lái, húc 3 người ngồi trước cửa, 1 người nguy kịch 2 thương nặng

Theo nội dung đoạn clip ghi lại từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng 6 giờ tối ngày 25/1, có 3 người đàn ông đang ngồi uống nước trước cửa hàng thì một chiếc ô tô Nissan màu trắng mất lái, bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc ô tô này đã húc văng 3 người đàn ông xuống đất lên nắp capo xe. Vì quá bất ngờ nên 3 người đàn ông này không kịp phản ứng. Tuy nhiên, may mắn là 2 người đàn ông bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng phải nhập viên nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Được biết, người điều khiển ô tô gây tai nạn là một người phụ nữ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán, phần lớn đều tỏ ra "khó hiểu" trước vụ tai nạn hy hữu này và lo lắng cho sức khoẻ của 3 người đàn ông trên:

- "Ôi sợ quá, không biết đi kiểu gì nhỉ? Mất lái do say rượu hay lại do đi giày cao gót?".

- "Nguy hiểm quá, mong 3 người bị đâm không sao".

Mặc dù chưa xác định được địa điểm xảy ra vụ tai nạn, song đoạn clip vẫn đang khiến dân mạng xôn xao chia sẻ.