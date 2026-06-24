Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Yoo Kyung Geun, cựu Chủ tịch Ban điều hành Hiệp hội Gia đình Nạn nhân Thảm họa Sewol, ngày 21/6 đã chia sẻ thông tin trên Instagram về sự ra đi của một học sinh từng sống sót sau thảm họa chìm phà Sewol năm 2014.

Ông viết: "Một học sinh sống sót sau thảm họa Sewol, người từng nhiều lần có ý định tự kết thúc cuộc sống vì không vượt qua được nỗi đau mất bạn bè, đã qua đời. Hiện cô được an táng tại Công viên Tưởng niệm Bầu trời Ansan, nơi nhiều nạn nhân Sewol đang yên nghỉ."

Ông Yoo đồng thời nhấn mạnh rằng không chỉ những người thiệt mạng và gia đình các nạn nhân, mà cả những học sinh sống sót cùng các thợ lặn dân sự tham gia cứu hộ cũng là nạn nhân của thảm họa.

Ông cho rằng xã hội cần ngừng nói với những người sống sót rằng họ phải "sống thay phần của những người đã khuất".

"'Hãy sống thật tốt thay cả phần của những người bạn đã ra đi' là điều không nên nói. Các học sinh sống sót đã tận mắt chứng kiến bạn bè mình chết dần trước mắt rồi khó khăn lắm mới có thể trở về. Chỉ vì mình là người sống sót mà họ phải chịu những ánh nhìn soi xét và cảm giác tội lỗi. Ngay cả việc sống tiếp từng ngày cũng đã vô cùng khó khăn, đừng nói đến chuyện theo đuổi ước mơ", ông chia sẻ.

Ông Yoo nói thêm rằng việc yêu cầu các học sinh sống sót phải sống thay phần đời của những người đã mất không chỉ là một hình thức tổn thương thứ cấp mà còn là "một hành vi bạo lực khủng khiếp, gần như giết chết họ".

"Tôi hiểu nhiều người nói như vậy vì thương cảm và mong họ sống tốt hơn. Nhưng mong rằng mọi người đừng dễ dàng thốt ra những lời ấy", ông nhắn nhủ.

Theo thông tin được công bố, nữ sinh họ Park đã qua đời vào ngày 19/6. Gia đình sau đó đã phối hợp với chính quyền thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi để an táng cô tại Công viên Tưởng niệm Bầu trời Ansan, nơi yên nghỉ của nhiều học sinh trường Trung học Danwon thiệt mạng trong thảm họa Sewol.

Trước tin buồn này, nghị sĩ Lee Hae Min thuộc đảng Đổi mới Tổ quốc (Rebuilding Korea Party) ngày 22/6 đã đăng tải bài viết trên Facebook, cho biết bà sẽ đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Cơ bản về An toàn Sinh mạng.

Nữ nghị sĩ cho biết đạo luật này đã được thông qua nhưng hiện vẫn chưa có các quy định thực thi cụ thể.

Luật Cơ bản về An toàn Sinh mạng đã được Nội các Hàn Quốc thông qua vào ngày 26/5 vừa qua, gần 12 năm sau khi các gia đình nạn nhân thảm họa Sewol bắt đầu kêu gọi xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi cho người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa.

Đáng chú ý, luật quy định không chỉ những người trực tiếp chịu thiệt hại mà cả thân nhân, nhân chứng và những người liên quan khác cũng được công nhận là "nạn nhân", từ đó có cơ sở pháp lý để được bảo vệ và hỗ trợ.

Thảm họa chìm phà Sewol xảy ra ngày 16/4/2014 ngoài khơi tây nam Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của 304 người, trong đó phần lớn là học sinh trường Trung học Danwon đang tham gia chuyến dã ngoại. Đây được xem là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc.

Nguồn: Dong A