Nữ sinh Phú Thọ bị tổn thương não do thuốc lá điện tử

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) cho biết, Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận nữ sinh học hết lớp 10 bị tổn thương não do nhiễm độc hóa chất từ thuốc lá điện tử, nạn nhân của hút thuốc thụ động.

Trước đó, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hoà Bình tiếp nhận bệnh nhân B.T.T.L (xã Quyết Thắng, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người phải, kích thích từng cơn, cảm giác nói khó, thay đổi tri giác.

Theo bác sĩ Tạ Huy Kiên, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cho biết, kết quả thăm khám và qua chụp cộng hưởng từ và khai thác tiền sử kết luận, bệnh nhân L. bị tổn thương não do nhiễm độc hóa chất từ thuốc lá điện tử.

Đây là hồi chuông cảnh báo với giới trẻ, khi bệnh viện đã tiếp nhận không ít nạn nhân của làn khói độc - thuốc lá điện tử như vậy.

Đáng lo ngại, từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã tiếp nhận 5 bệnh nhân trẻ bị tổn thương não, ngộ độc hoá chất từ thuốc lá điện tử. Đặc biệt có trường hợp bệnh nhi mới chỉ 6 tuổi cũng đã bị tổn thương não. Khai thác thông tin thì bố, mẹ cháu thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử.

Bác sĩ Tạ Huy Kiên cho rằng, những người hút thuốc lá điện tử thụ động nguy cơ nhiễm độc cao, thậm chí cao hơn cả người hút trực tiếp. Khi não đã bị tổn thương phải điều trị lâu dài và khó có thể hồi phục hoàn toàn. Điều này cực kỳ nguy hiểm với những người trẻ khi tương lai còn ở phía trước.

Bác sĩ khuyến cáo, thanh thiếu niên tuyệt đối không thử thuốc lá điện tử, kể cả vì tò mò hay theo bạn bè. Phụ huynh, nhà trường cần quản lý, giám sát chặt chẽ học sinh và con em mình; quan sát có các dấu hiệu sử dụng không (mùi hương lạ, sử dụng vật dụng giống USB hoặc bút, thay đổi hành vi...).

Nếu đã từng sử dụng và có các triệu chứng bất thường về thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp, cần khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa để có phương án điều trị kịp thời.

Vì vậy, gia đình - nhà trường - xã hội cần chung tay phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Xây dựng môi trường học đường, gia đình, cộng đồng không khói thuốc, không vape.