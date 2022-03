Nữ sinh nói dối lỗi mạng khi kiểm tra học online, ngờ đâu trượt tay chia sẻ nhầm 1 thứ quá xấu hổ lên màn hình

Khi mới bắt đầu học trực tuyến, học trò nào cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ... Thao tác trên máy tính như thế nào, đường truyền mạng không ổn định xử lý ra sao... 7749 vấn đề đã được học sinh xử lý "ngon ơ" vì thế hệ gen Z ngày nay nhanh nhạy với các vấn đề công nghệ lắm.

Tuy nhiên, không ít học trò lợi dụng kẽ hở của công nghệ, học trực tuyến không có sự giám sát của thầy cô mà "lươn lẹo" trong các bài kiểm tra. Đó cũng chính câu chuyện của nữ sinh người Singapore - Aida.

Chuyện là trong giờ học trực tuyến, Aida bất ngờ bị giáo viên gọi tên kiểm tra bài cũ khi chưa học bài. Nữ sinh bèn giả vờ không nghe thấy tiếng gọi của giáo viên, với lý do lỗi đường truyền mạng. Đây cũng chính là cách Aida "câu giờ" với giáo viên để tranh thủ lên Google tìm đáp án.

Màn "nói dối" không một sơ hở nào của Aida sẽ qua mặt được giáo viên, nếu như cô bạn không lỡ tay... bật nút chia sẻ màn hình. U là trời, cả lớp không khỏi ngượng giùm trước màn tự bóc phốt bản thân của Aida, trong khi giáo viên tỏ ra bất ngờ và chỉ biết thốt lên "Ôi trời".

Aida chia sẻ câu chuyện của bản thân trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, nữ sinh cũng kể lại câu chuyện của bản thân và nhận về nhiều lượt chia sẻ, bình luận của các bạn học sinh, sinh viên. Aida nhớ lại: "I forgot I was sharing my screen and my lecture asked me for the equation of energy... I went silent cause I don't know and I opened another tab to search for it".

(Tạm dịch: Mình quên mất là đã bấm nút chia sẻ màn hình khi giáo viên hỏi mình về công thức của năng lượng. Mình không thể trả lời ngay vì mình không biết đáp án. Mình đã mở một trang khác trên máy tính để tìm câu trả lời).

Aida chỉ phát hiện hành động "ngượng chín" của bản thân đã bị giáo viên phát hiện sau khi thầy giáo gọi qua tên bạn khác. Chắc hẳn giáo viên cũng không muốn nặng lời với cô học trò này đâu. Ngoài ra, vì quá rõ Aida không biết đáp án nên thầy giáo cũng đã tìm bạn khác có câu trả lời rồi.

Thật may mắn cho Aida khi gặp được người giáo viên tâm lý. Chắc hẳn sau pha "ôi con sông quê này", nữ sinh sẽ có ý thức chăm chỉ học hành hơn, thuộc lòng công thức tính năng lượng và tập trung 100% trong giờ học của thầy giáo nọ.