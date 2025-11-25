Nữ sinh Ngoại thương đạt IELTS 8.5, Speaking tuyệt đối ngay lần đầu tiên

Sinh 2004, Nguyễn Thị Hồng Minh bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 3 theo định hướng của gia đình. Lên cấp 3, em theo học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (cũ).

Được gia đình định hướng học ngoại ngữ từ sớm, nhưng những năm tiểu học, Hồng Minh lại yêu thích môn Toán nhiều hơn, thậm chí em nghĩ sẽ theo đuổi khối tự nhiên.

Một thời gian sau, Hồng Minh nhận ra năng khiếu ngoại ngữ của bản thân nổi bật hơn cả.

Nguyễn Thị Hồng Minh, nữ sinh Ngoại thương đạt IELTS 8.5, giảng dạy tiếng Anh từ năm nhất (Ảnh: NVCC).

“Em nhận thấy bản thân có sự hứng thú và khả năng với tiếng Anh rõ rệt hơn. Từ đó em quyết định đầu tư toàn bộ thời gian cho môn này”, nữ sinh viên chia sẻ.

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường nổi tiếng đào tạo nhiều học sinh giỏi quốc gia, Hồng Minh tham gia nhiều kỳ thi hùng biện tiếng Anh, từng bước rèn luyện bản lĩnh đứng trên sân khấu, khả năng diễn đạt và phản xạ ngôn ngữ.

Những nỗ lực ấy mang về cho Hồng Minh hàng loạt giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia, trở thành hành trang quan trọng trước khi em bước vào môi trường đại học nhiều thử thách.

Chinh phục IELTS 8.5, Speaking tuyệt đối giữa mùa Covid

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hồng Minh đã xuất sắc chinh phục IELTS 8.5 trong lần thi đầu tiên, với điểm Speaking đạt tuyệt đối 9.0.

Đáng chú ý, kỳ thi của em rơi đúng giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, khi hầu hết việc học và ôn luyện phải thực hiện trực tuyến.

“Thời điểm đó, em phải tự học là chính. Ban đầu khá khó khăn vì không có người chỉnh trực tiếp, nhưng em kiên trì luyện nghe, nói mỗi ngày qua podcast, tin tức quốc tế, và tham gia nhóm học online để giữ động lực”, Hồng Minh kể.

Hồng Minh cho rằng: “Quan trọng nhất là nói rõ ràng, mạch lạc, để giám khảo hiểu và thấy mình tự tin. Không nhất thiết phải nói giống giọng bản xứ”.

Kết quả IELTS 8.5, đặc biệt điểm Speaking 9.0, khiến Hồng Minh trở thành gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng sinh viên. Khi công bố bảng điểm, em nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, thầy cô và cả học viên từng được cô giảng dạy.

Bước vào giảng đường Đại học Ngoại thương, Hồng Minh lựa chọn chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, nơi toàn bộ các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sự mới mẻ của môi trường học thuật quốc tế cùng cường độ học tập dày đặc khiến nữ sinh không khỏi choáng ngợp trong những ngày đầu.

Giảng dạy từ năm nhất và lan tỏa bí quyết học tiếng Anh qua TikTok

Ngay trong học kỳ đầu, khối lượng thuật ngữ chuyên ngành lớn, cách giảng của giáo sư nước ngoài nhanh và dày khiến em nhiều lúc chỉ hiểu được một nửa nội dung.

“Có buổi em về nhà phải tra cứu gần như toàn bộ slide bài giảng”, Hồng Minh nhớ lại.

Nhưng chính sự vất vả ban đầu rèn cho em thói quen nghe, ghi chép, phản biện. Cùng với việc đọc thêm tài liệu, luyện thuyết trình bằng tiếng Anh, Hồng Minh dần bắt kịp nhịp học và nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc với GPA cao.

Khác với nhiều bạn cùng khóa, Hồng Minh chọn cách đi làm thêm ngay từ khi mới nhập học. Em nhận lời kèm cặp tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

Số lượng học viên ngày càng nhiều hơn, đa phần là học sinh luyện thi cấp tốc hoặc muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp.

“Giảng dạy giúp em kiên nhẫn hơn, biết cách truyền đạt dễ hiểu và đặt mình vào vị trí học viên. Có những hôm kết thúc ca dạy lúc 23h30, em rất mệt nhưng cảm thấy trưởng thành rõ rệt”, Hồng Minh kể.

Suốt thời gian học đại học, Hồng Minh đồng thời đã hướng dẫn hàng trăm học viên, trong đó nhiều người đạt IELTS 7.0-8.0.

Song song, Hồng Minh còn xây dựng kênh TikTok chia sẻ mẹo học ngoại ngữ, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Hồng Minh cho biết: “Em lập kênh chủ yếu để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các bạn trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn, chứ không đặt mục tiêu nổi tiếng hay kiếm thu nhập từ mạng xã hội”.

Việc cân bằng giữa học tập, đi dạy và xây dựng nội dung cũng là một thử thách. Hồng Minh thường tranh thủ sắp xếp thời gian vào cuối tuần để chuẩn bị video.

Có thời gian Hồng Minh nhận tới hai ca buổi tối, kết thúc lúc gần nửa đêm, không còn thời gian ôn tập cho bản thân.

“Em từng bị điểm thấp một môn vì không kịp chuẩn bị cho kỳ thi. Sau đó em buộc phải sắp xếp lại lịch, chỉ nhận lớp phù hợp và ưu tiên việc học chính”, Hồng Minh bộc bạch.

Bài học này khiến nữ sinh Ngoại thương rèn được kỹ năng quản lý thời gian, biết cách cân bằng giữa học và dạy.

Hồng Minh chia sẻ: “Giảng dạy và học tập không tách rời mà bổ trợ cho nhau, dạy giúp em củng cố kiến thức, còn học tạo nền tảng để em truyền đạt tốt hơn”.

“Ghi điểm” với chuỗi hoạt động ngoại khóa đa dạng

Không chỉ dừng lại ở việc học tập và giảng dạy, Hồng Minh còn tích cực tìm kiếm trải nghiệm mới thông qua hoạt động ngoại khóa.

Nữ sinh viên trường Đại học Ngoại thương thử sức với vai trò lãnh đạo tại các câu lạc bộ sinh viên, trực tiếp tham gia quản lý những sự kiện lớn nhỏ. Những lần đứng sau sân khấu, điều phối công việc cho thấy Minh không chỉ có khả năng ngôn ngữ mà còn rèn được kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm.

Đặc biệt, Hồng Minh có thời gian thực tập tại Đại sứ quán Mỹ, công việc chính gồm quản lý thư viện và hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Từ khâu sắp xếp tài liệu khoa học đến giao tiếp, đón tiếp khách mời quốc tế, mọi công việc tại Đại sứ quán Mỹ đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh tuyệt đối.

Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh viên Đại học Ngoại thương năng động trong học tập và hoạt động ngoại khóa (Ảnh: NVCC).

“Em học được sự chuyên nghiệp từ từng chi tiết nhỏ: cách sắp xếp tài liệu, cách giao tiếp với khách mời, mọi thứ đều phải chính xác và hiệu quả. Những trải nghiệm đó trở thành hành trang quý giá, giúp em tự tin hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế”, Hồng Minh nói.

Song song, nữ sinh viên năng động còn tham gia chương trình Đại sứ sinh viên của Shopee Việt Nam.

Nếu tại Đại sứ quán Mỹ, Minh rèn tác phong chuẩn mực và chuyên nghiệp, thì ở vai trò đại sứ sinh viên của Shopee Việt Nam, nữ sinh đảm nhiệm truyền thông tuyển dụng và quảng bá thương hiệu tới giới trẻ.

“Môi trường năng động, tốc độ nhanh và áp lực từ deadline khiến Minh phải luôn linh hoạt và sáng tạo.

Em học cách triển khai dự án từ con số 0, cách phối hợp với đội nhóm để hoàn thành công việc, đồng thời trau dồi kỹ năng giao tiếp với doanh nghiệp”, Hồng Minh chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã trải qua, Hồng Minh cho rằng mỗi môi trường đều mang đến cho mình một kỹ năng mới, từ quản lý sự kiện, viết báo cáo đến làm việc với người nước ngoài.

Chính sự chủ động tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa đã giúp nữ sinh Ngoại thương xây dựng nền tảng toàn diện, hài hòa giữa kiến thức trên giảng đường và trải nghiệm thực tế.