Những năm gần đây, du học trở thành mục tiêu của không ít sinh viên Trung Quốc, đặc biệt là những người theo học tại các trường đại học trọng điểm. Tuy nhiên, phía sau mỗi kế hoạch học tập ở nước ngoài không chỉ cần thành tích học tập hay chứng chỉ ngoại ngữ mà còn là bài toán tài chính của cả gia đình.

Mới đây, câu chuyện của một nữ sinh theo học ngành Khoa học máy tính tại một trường thuộc nhóm 211 - nhóm đại học top đầu của Trung Quốc có liên quan đến từ khóa "du học" đã gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Nữ sinh cho biết mình đã dành trọn 4 năm đại học để chuẩn bị cho kế hoạch du học (Ảnh minh họa)

Theo chia sẻ, ngay từ năm nhất đại học, nữ sinh này đã xác định mục tiêu học tiếp ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Trong suốt 4 năm, nữ sinh luôn duy trì điểm trung bình cao, đầu tư học ngoại ngữ và tham gia các kỳ thi chứng chỉ với hy vọng đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Thế nhưng, khi chỉ còn ít lâu nữa là tốt nghiệp, bố cô bất ngờ nói thẳng: "Nhà mình không có tiền cho con đi du học".

Câu nói khiến nữ sinh hoàn toàn sụp đổ. Điều khiến cô đau lòng không chỉ là việc không thể thực hiện ước mơ mà là cảm giác mình đã dành 4 năm theo đuổi một kế hoạch vốn dĩ không thể thực hiện.

"Nếu nhà mình không đủ điều kiện thì sao bố mẹ không nói sớm với con?", nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bài đăng, bố mẹ cô từ lâu đã biết con gái muốn du học và cũng hiểu cô đã nỗ lực rất nhiều cho mục tiêu ấy. Tuy nhiên, họ không bao giờ trao đổi thẳng thắn về khả năng tài chính của gia đình. Đến sát ngày tốt nghiệp, khi chi phí du học trở thành vấn đề không thể né tránh, bố mẹ nữ sinh mới thừa nhận gia đình không thể chi trả.

Nhiều người cho rằng điều khiến nữ sinh đau lòng nhất là sự im lặng của gia đình suốt nhiều năm (Ảnh minh họa)

Câu chuyện sau khi được đăng tải nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với nữ sinh. Theo họ, nếu bố mẹ biết trước khả năng tài chính không đáp ứng được, việc trao đổi sớm sẽ giúp con có thêm thời gian chuẩn bị những phương án khác như thi cao học trong nước, tìm việc làm hoặc săn học bổng.

Một bình luận viết: "Điều đau nhất không phải là không có tiền mà là 4 năm cố gắng cho một kế hoạch vốn không thể thành hiện thực".

Một người khác chia sẻ: "Nếu biết sớm hơn, cô ấy đã có thể chuẩn bị phương án B thay vì đặt toàn bộ tương lai vào một lựa chọn".

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng nữ sinh cũng cần nhìn nhận thực tế hơn. Nhiều bình luận cho rằng khi đã là sinh viên năm cuối, cô hoàn toàn có thể hiểu phần nào điều kiện kinh tế của gia đình thay vì mặc định bố mẹ sẽ chi trả toàn bộ chi phí du học.

"Đã học đến năm 4 thì cũng nên biết khả năng tài chính của gia đình mình chứ", "Lớn đùng rồi chứ có phải trẻ con đâu mà còn phải bố mẹ nói ra mới biết nhà mình thế nào, chứng tỏ bình thường cũng chẳng quan tâm gì gia đình à", "Nếu thực sự muốn đi du học, tại sao không tìm học bổng hoặc chuẩn bị kế hoạch tài chính từ sớm?"..., netizen tranh luận.

Cũng có người cho rằng trong 4 năm đại học, nếu gia đình thường xuyên trao đổi về định hướng tương lai thì khó có khả năng cả hai bên đều không nhắc đến vấn đề chi phí.

Vụ việc tạo ra nhiều tranh luận về cách cha mẹ và con cái trao đổi về kế hoạch học tập cũng như điều kiện tài chính của gia đình (Ảnh minh họa)

Theo nhiều chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc, điều đáng suy ngẫm từ câu chuyện không nằm ở việc một gia đình có đủ khả năng cho con du học hay không mà là tầm quan trọng của việc trao đổi thẳng thắn giữa cha mẹ và con cái trong quá trình lập kế hoạch tương lai. Nhiều phụ huynh thường ngại nói về khó khăn tài chính vì sợ ảnh hưởng đến động lực của con hoặc vẫn hy vọng điều kiện gia đình sẽ khá hơn theo thời gian. Tuy nhiên, sự im lặng đôi khi lại khiến con cái dành nhiều năm theo đuổi một mục tiêu vượt ngoài khả năng thực tế.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cũng cho rằng khi đã trưởng thành, sinh viên nên chủ động tìm hiểu điều kiện của gia đình, trao đổi sớm với cha mẹ về các kế hoạch học tập cũng như chuẩn bị những phương án dự phòng, thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một con đường duy nhất.

Hiện câu chuyện vẫn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Dù còn nhiều tranh luận, phần lớn đều đồng tình rằng một kế hoạch tương lai bền vững luôn cần được xây dựng trên cả ước mơ, năng lực và điều kiện thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng của một phía.

Theo Sohu