Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Chiều 27/11, thầy Nguyễn Minh Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xuân xác nhận em V.T.L.Đ. (SN 2011), học sinh lớp 9 của trường, gặp nạn khi tham gia bài chạy khoảng 60–70 m. Khi có dấu hiệu mệt, em chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã xuống sân trường .

Gia đình làm đám tang theo truyền thống địa phương cho em Đ.

Giáo viên ngay lập tức đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị nhưng em Đ. không qua khỏi .

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân cùng các đoàn thể và bà con lối xóm đã đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát .

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ các thủ tục cần thiết và đồng hành cùng gia đình trong thời gian tới.