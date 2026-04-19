Nữ sinh lớp 9 đi học cặp lúc nào cũng căng phồng, hóa ra em có thân phận bí mật

"Ông chủ ơi, 7 suất cơm nắm tôi đặt tối qua đã xong chưa ạ?".

6 giờ sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, tiệm ăn sáng ở cổng một khu chung cư tại Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) đã đón một vị "khách sỉ" quen thuộc là anh Trần.

Cùng lúc đó, từ căn bếp nhà anh Trần cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chị Vương, vợ anh, đang bận rộn bên bếp lửa với lồng hấp sủi cảo bốc khói nghi ngút và chảo cơm chiên trứng xèo xèo. Ai mà ngờ được, sự bận rộn từ sáng sớm của hai vợ chồng đều là vì cô con gái - người được mệnh danh là "shipper không chuyên" của lớp và nhóm "khách hàng" trung thành của cô bé.

Kỷ lục mang 20 suất ăn sáng đến trường, chiếc cặp sách chật cứng không còn chỗ hở

Tiểu Trần - con gái của anh Trần và chị Vương theo học tại một trường nội trú ở Thiệu Hưng và là học sinh ngoại trú duy nhất trong lớp. Chính sự "duy nhất" này đã giúp cô bé vô tình mở khóa thân phận mới: "shipper không chuyên". Từ khi bắt đầu năm lớp 9 đến nay, cô bé đã trở thành ngôi sao trong lớp với đơn hàng kỷ lục lên tới 20 suất ăn trong một ngày.

Nữ sinh lớp 9 trở thành "shipper không chuyên", chuyên ship đồ ăn sáng cho các bạn cùng lớp

Kể về cơ duyên "vào nghề" của con gái, chị Vương vẫn không nhịn được cười: "Hoàn toàn là tình cờ! Hồi lớp 7, lớp 8 con bé toàn ăn sáng ở nhà rồi mới đi học. Lên lớp 9 việc học bận rộn, thỉnh thoảng con mang bữa sáng đến trường. Bé nhà tôi lại thích chia sẻ, có lần tôi làm sủi cảo hấp, con ăn không hết nên chia cho bạn cùng bàn. Kết quả là cả nhóm bạn vây quanh khen sủi cảo nhà làm còn thơm hơn ngoài hàng, rồi quay sang năn nỉ Tiểu Trần hôm sau mang thêm giúp".

Ban đầu chỉ là thêm vài cái sủi cảo hay một phần cơm chiên, nhưng khi thực đơn nhà Tiểu Trần ngày càng phong phú, các bạn học cũng bắt đầu tìm hiểu thêm các món ăn quanh nhà cô bé. Đơn hàng từ món nhà làm lan dần sang cơm nắm, mì xào, bánh xếp chiên... Chị Vương làm không xuể, thế là anh Trần cũng "bị ép" vào làm nhân viên thu mua chuyên nghiệp.

"Bố nó giờ thân với chủ tiệm ăn sáng đến mức chủ tiệm bảo cứ nhắn tin đặt hàng từ tối hôm trước, đảm bảo không làm chậm trễ giờ giao hàng của 'shipper' nhà tôi", chị Vương chia sẻ.

Để đối phó với lượng đơn hàng ngày càng "bùng nổ", nhà Tiểu Trần đã hình thành một "dây chuyền bữa sáng" đầy ăn ý. Mỗi tối khi đi học về, Tiểu Trần thống kê danh sách món ăn của các bạn; 5 giờ sáng hôm sau chị Vương xuống bếp; 6 giờ anh Trần đi thu mua đồ ăn ngoài tiệm. Hai vợ chồng phân công rõ ràng, bận rộn không kém gì một xưởng gia công thực phẩm nhỏ.

Kỷ lục của Tiểu Trần là mang 20 suất ăn sáng đến trường. Ngày hôm đó, chiếc cặp sách căng phồng như một "gói thuốc nổ" chực chờ nổ tung, vừa nóng vừa nặng. Chị Vương kể: "Tôi định thay quần áo rồi đưa con đến trường bằng xe, nhưng con bé rất có trách nhiệm, sợ muộn giờ nên cứ thế đeo cặp chạy đi, còn bảo các bạn đang đợi con".

Dù là "shipper", Tiểu Trần có nguyên tắc riêng là không thu phí vận chuyển. Tuy nhiên, các bạn trong lớp thường bí mật đưa thêm một hai đồng, hoặc mang đồ ăn vặt đến để "trả ơn". Tiểu Trần cũng có ưu đãi đặc biệt là không thu tiền ăn sáng của bạn cùng bàn, với điều kiện bạn phải giúp cô bé kèm môn Toán và Khoa học.

Tuy nhiên, khi kỳ thi tuyển sinh cấp ba đang cận kề, từ tuần này, Tiểu Trần đã chính thức "thôi việc". Chị Vương cho biết: "Việc thống kê đơn hàng và đóng gói cũng tốn khá nhiều thời gian. Hai tháng cuối cùng này phải để con tập trung toàn bộ tâm trí cho việc ôn thi".

Nhiều học sinh ngoại trú từng có "kinh nghiệm làm nghề" tương tự

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít học sinh cũng chia sẻ trải nghiệm làm "shipper không chuyên" giống Tiểu Trần. Có người kể lại thời trung học mỗi sáng cặp sách đều căng phồng không phải vì sách mà là vì bữa sáng, thậm chí hai tay còn phải xách thêm túi lớn túi nhỏ.

Có người nhớ lại mình từng mang 22 chiếc bánh mì kẹp hẹ, đến mức giáo viên trực buổi sáng còn thắc mắc tại sao trong lớp lại nồng nặc mùi hẹ như vậy. Thậm chí, có học sinh còn mang cả canh nóng cho bạn, để không bị đổ đã phải "cải tạo" lại cả chiếc cặp sách của mình.

Có nhiều ý kiến xoay quanh việc ship đồ ăn sáng này, bên thấy thích thú, bên phản đối vì sợ ảnh hưởng việc học

Có cư dân mạng cười nói rằng nhờ việc mang hộ bữa sáng mà mình đã trở thành "khách quen" nhẵn mặt với tất cả các ông chủ tiệm ăn quanh vùng. Tuy nhiên, làm "shipper" học đường cũng cần sự trách nhiệm cực cao, có bạn dù phát sốt vẫn kiên trì đi giao hết bữa sáng rồi mới xin phép về nhà nghỉ.

Trước hiện tượng học sinh ngoại trú mang hộ bữa sáng cho bạn, ý kiến của các giáo viên cũng rất khác nhau. Có giáo viên cho rằng chỉ cần học sinh không làm ảnh hưởng đến trật tự lớp học, không ăn trong giờ học hay giờ tự học sớm thì cũng không nên can thiệp quá nhiều.

Tuy nhiên, cũng có giáo viên nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm: "Sự tương trợ lẫn nhau giữa các bạn là đáng quý, nhưng tôi không khuyến khích hành vi này. Một là vấn đề an toàn thực phẩm không được đảm bảo, hai là việc này chắc chắn chiếm dụng thời gian học tập. Đối với học sinh, việc học vẫn là cốt lõi".

Theo QQ