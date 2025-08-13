Ngày 13-8, lãnh đạoTrường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện (Ảnh: Gia đình chia sẻ)

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9-8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu P..

"Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân" - gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Theo gia đình cháu P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13-8, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết nhà trường có nắm được thông tin cháu T.P., nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Nhà trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên nữ sinh này.

Qua nắm bắt từ phía gia đình, cháu P. may mắn không bị thương nghiêm trọng, chủ yếu bị thương phần mềm, thỉnh thoảng bị choáng. Tuy nhiên, tinh thần của cháu bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng tư vấn gia đình gặp gỡ các bên để hòa giải.

Đại diện nhà trường cho biết thêm gia đình đã báo cáo công an phường, cơ quan công an đã làm việc, gặp gỡ 2 bên gia đình. Do thời điểm này học sinh chưa tựu trường, sự việc lại xảy ra ngoài trường nên nhà trường cũng chỉ phối hợp nắm bắt tình hình cũng như động viên học sinh. Hiện tại qua nắm bắt từ nhà trường, cháu P. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.