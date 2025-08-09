Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"

Trong kỳ thi cuối kỳ ở Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), một sinh viên học giỏi đã sử dụng hai kiểu chữ khác nhau trên cùng một bài làm. Theo lời sinh viên này, lúc bắt đầu làm bài, do còn nhiều thời gian nên cô viết khá chậm rãi, nắn nót từng nét chữ. Nhưng đến khi gần hết giờ, vì lo không kịp hoàn thành bài thi, cô buộc phải chuyển sang kiểu chữ mình quen thuộc, viết nhanh hơn để kịp nộp.

Tuy nhiên, khi chấm bài, giảng viên lại cho rằng việc dùng hai kiểu chữ là dấu hiệu gian lận, nghi ngờ có người làm bài hộ nên đã thẳng tay chấm 0 điểm. Điều này khiến sinh viên mất toàn bộ tín chỉ của môn học và buộc phải đăng ký học lại vào kỳ sau. Không đồng tình với quyết định này, sinh viên đã tìm gặp giảng viên để khiếu nại, yêu cầu xem xét lại kết quả.

Khi sinh viên chủ động đề xuất kiểm tra camera giám sát phòng thi cũng như tiến hành giám định chữ viết để làm rõ sự việc, thì phản hồi từ phía giảng viên lại chưa thực sự tích cực. Giảng viên bày tỏ lo ngại rằng quá trình khiếu nại có thể ảnh hưởng đến “bầu không khí học thuật” chung của lớp học và nhà trường.

Thực tế, việc trích xuất camera giám sát lẫn tiến hành giám định chữ viết đều là những cách đơn giản và trực tiếp nhất để làm sáng tỏ sự việc. Việc giáo viên kiên quyết từ chối các yêu cầu hợp lý này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn ý kiến cho rằng quá trình xử lý chưa thật sự thỏa đáng và thiếu minh bạch trong khâu quản lý và xử lý khiếu nại của sinh viên.

Theo quan điểm của người nhiều người, cách xử lý của giảng viên trong vụ việc này tồn tại nhiều điểm bất cập. Việc quy kết một sinh viên gian lận là hình thức kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng, bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập mà còn tác động đến danh dự và đạo đức của người học. Trong khi chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, lẽ ra giảng viên cần tiến hành điều tra khách quan, thu thập đủ chứng cứ trước khi đưa ra kết luận, không nên chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà vội vàng gắn mác “gian lận” cho sinh viên.

Theo thông tin được chia sẻ trong trường, thông thường khi phát hiện dấu hiệu gian lận, giáo viên cần báo cáo lên nhà trường để tiến hành điều tra chính thức. Nếu kết quả xác minh cho thấy có vi phạm, sinh viên sẽ bị hủy toàn bộ điểm môn học. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giảng viên đã trực tiếp chấm 0 điểm ngay trên hệ thống quản lý đào tạo, khiến sinh viên chịu ấm ức.

Thực ra, lý do sinh viên này sử dụng hai kiểu chữ trên bài thi hoàn toàn dễ hiểu. Thông thường, những kiểu chữ viết ngay ngắn thường tạo thiện cảm với người chấm và dễ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, việc nắn nót từng nét chữ lại tiêu tốn nhiều thời gian, cho nên khi sắp hết giờ, việc chuyển sang kiểu chữ quen thuộc để kịp hoàn thành bài thi là điều hoàn toàn hợp lý.

Để chứng minh sự trong sạch của mình, sinh viên thậm chí còn viết mẫu cả hai kiểu chữ và gửi cho giảng viên làm bằng chứng. Dù vậy, phản hồi sau đó từ phía giảng viên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người học.

Hai kiểu chữ mẫu mà bạn sinh viên gửi cho giảng viên xem

Hiện tại, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Chính sinh viên liên quan cũng khẳng định đây chỉ là một hiểu lầm đáng tiếc. Đây cũng là bài học cho cả người dạy và người học về sự cần thiết của quy trình đánh giá minh bạch và công bằng trong môi trường giáo dục.