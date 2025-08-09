Bức ảnh trong 1 triển lãm thổi bùng phẫn nộ: Thái độ của phụ huynh có mặt càng khiến ai nấy đau lòng

Một bài đăng gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc gây sốc khi tiết lộ sự việc xảy ra tại Triển lãm Truyện tranh Trung Sơn (Quảng Đông) đầu tháng 6. Hai bé gái trông chưa đầy 10 tuổi xuất hiện trong trang phục body bó sát cùng tất lưới đen ngắn, cố tình tạo dáng gợi cảm như người trưởng thành trước ống kính máy ảnh.

Theo miêu tả, hai bé này chủ động tiếp cận nhiếp ảnh gia với tấm biển ghi: "Anh ơi chụp cho em tấm ảnh nhé" cùng mã QR dẫn tới kênh livestream trả phí của một công ty quản lý người mẫu nhí. Điều đáng nói là phụ huynh của các bé không những có mặt tại hiện trường mà còn đồng ý cho con ăn mặc như vậy.

Sau khi bị phản ánh, ban tổ chức đã yêu cầu thay đổi trang phục, nhưng các bé vẫn tiếp tục biểu diễn những điệu nhảy người lớn. Sự việc lên sóng đã gây bão mạng xã hội, với hàng nghìn bình luận phẫn nộ: "Đây là nuôi dạy con gái hay đang tạo ra cây ATM sống?".

Những bậc cha mẹ biến con thành công cụ kiếm tiền

Hiện tượng tại Trung Sơn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong ngành công nghiệp "Nải Lạp Phong" (phong cách vừa trẻ con vừa gợi cảm). Trên các sàn thương mại điện tử, đầy rẫy những trang phục trẻ em phong cách người lớn: váy bó, áo hai dây, tất lưới... Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh còn tự hào khoe con mình theo đuổi phong cách này, dẫn đến tình trạng các bé mẫu giáo đua nhau mặc đồ "bà già".

Chuyên gia tâm lý cảnh báo: "Trẻ em chưa hình thành nhận thức giới tính ổn định. Việc ăn mặc người lớn hóa có thể gây rối loạn nhận dạng giới tính, thậm chí dậy thì sớm".

Ngoài những hệ lụy về nhận thức giới tính và nguy cơ dậy thì sớm, việc cha mẹ để con chạy theo phong cách "người lớn hóa" còn kéo theo hàng loạt tác hại khác:

Tác động tiêu cực đến hình ảnh bản thân: Trẻ dễ đánh đồng giá trị của mình với vẻ bề ngoài, tin rằng chỉ khi ăn mặc gợi cảm, khác biệt mới được chú ý và khen ngợi. Điều này có thể làm giảm sự tự tin nội tại, khiến trẻ phụ thuộc vào cái nhìn và đánh giá của người khác.

Gia tăng nguy cơ bị xâm hại: Những hình ảnh ăn mặc hở hang, tạo dáng người lớn có thể vô tình trở thành "mồi" thu hút kẻ xấu, đặc biệt khi được đăng tải công khai trên mạng.

Lệch chuẩn thẩm mỹ và nhân cách: Trẻ sẽ quen với việc chạy theo các xu hướng bề nổi, coi trọng ngoại hình hơn trí tuệ, kỹ năng và nhân phẩm.

Gây áp lực tâm lý: Nhiều bé bị cha mẹ ép mặc đồ, tạo dáng hoặc tham gia chụp hình, livestream để kiếm tiền, từ đó sinh ra cảm giác bị khai thác, mất quyền tự do cá nhân.

Ảnh hưởng lâu dài đến định hướng tương lai: Việc sớm tiếp xúc với môi trường "lấy ngoại hình làm trung tâm" dễ khiến trẻ hình thành mục tiêu sống lệch lạc, bỏ qua việc học tập và phát triển các năng lực khác.

Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Luật Quảng cáo đã có quy định rõ ràng về việc cấm lợi dụng trẻ em vì mục đích thương mại. Nhưng quan trọng hơn, các bậc phụ huynh cần nhận ra: sự ngây thơ và hạnh phúc tuổi thơ là tài sản vô giá không thể tái tạo. Đừng để lòng tham và sự háo danh biến con cái thành nô lệ của dòng chảy mạng xã hội.