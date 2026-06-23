Vấn đề gian lận, mạo danh trong các kỳ thi lớn như thi tuyển sinh cấp ba hay đại học từ lâu đã là ranh giới đỏ không thể chạm tới trong ngành giáo dục Trung Quốc. Dù sự việc có trôi qua bao nhiêu năm hay ngụy trang tinh vi đến đâu, một khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát dữ liệu học tịch thì chân tướng cũng sẽ bị phơi bày. Câu chuyện hy hữu về một nữ sinh y khoa bị phát hiện giả mạo danh tính người khác suốt nhiều năm dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy cái giá phải trả cho việc gian lận thi cử lớn đến mức nào.

Theo đó, sự việc xảy ra cuối năm 2024 khi trang web chính thức của Đại học Y khoa Tân Cương (Trung Quốc) bất ngờ đăng tải một thông báo công khai về việc xử lý học tịch của sinh viên Tống Nga Phụng (tên thật là Tôn Á Bình), một nữ sinh thuộc diện tuyển sinh của tỉnh An Huy. Theo kết quả điều tra từ phía nhà trường, bắt đầu từ năm 2015, nữ sinh này đã liều lĩnh mạo danh người khác để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba và kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đại học Y khoa Tân Cương (Trung Quốc) - nơi xảy ra sự việc

Nhờ vào danh tính giả này, đến tháng 9 năm 2021, Tôn Á Bình đã thuận lợi trúng tuyển và nhập học vào ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y khoa Tân Cương. Được biết theo dữ liệu tuyển sinh, vào năm 2021, ngôi trường này chỉ lấy đúng 5 chỉ tiêu hệ đại học ngành Y học cổ truyền tại tỉnh An Huy, với điểm số trúng tuyển dao động từ 491 đến 495 điểm.

Cứ ngỡ việc chiếm đoạt danh tính đã trót lọt và sẽ giúp cô gái này có một tương lai tươi sáng dưới danh nghĩa một bác sĩ y học cổ truyền tương lai, thế nhưng hành vi gian lận kéo dài nhiều năm đã không thể qua mắt được hội đồng nhà trường trong đợt rà soát dữ liệu.

Dựa trên các quy định về quản lý sinh viên của Bộ Giáo dục Trung Quốc và quy chế xử lý vi phạm tuyển sinh đại học, Hội đồng hiệu trưởng Đại học Y khoa Tân Cương đã họp và đưa ra quyết định chính thức: Hủy bỏ toàn bộ học tịch của Tống Nga Phụng (tên thật là Tôn Á Bình) do hành vi gian lận, mạo danh người khác để có được tư cách nhập học.

Nữ sinh này sau đó đã bị hủy bỏ học tịch

Trao đổi về vấn đề này, ông Hùng Bính Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21, cho biết hiện nay các trường đại học đều kiểm tra rất nghiêm ngặt tư cách dự thi và danh tính thực sự của thí sinh trong quá trình tuyển sinh. Việc giả mạo danh tính để đi thi hay đi học là hành vi phá hoại nghiêm trọng tính công bằng của giáo dục quốc gia.

Chuyên gia này nhấn mạnh, những vụ việc xử lý nghiêm khắc như trên là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ, răn đe và chấm dứt triệt để những ai có ý định nhen nhóm hành vi gian lận, mạo danh thay thế người khác trong các kỳ thi lớn.

Theo 163, sciencenet