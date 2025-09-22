Những ngày vừa qua, thông tin về vụ việc nữ sinh Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, sinh viên Đại học Ngoại ngữ) mất tích bí ẩn đã khiến nhiều người xôn xao.

Chia sẻ với báo Dân Trí, bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết con gái mất tích từ ngày 11/9. Đến nay, sau 11 ngày mất liên lạc, người mẹ rất lo lắng khi có nhiều tình tiết rất bất thường liên quan đến con gái.

Hình ảnh nữ sinh Bùi Bích Phương. Ảnh: GĐCC.

Theo bà Thủy, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Tuy nhiên, đây là lần kết nối cuối cùng của bà Phương với con gái. Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không có ai bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h cùng ngày, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái. Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Chiếc xe đạp điện của nữ sinh được gia đình tìm thấy ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội)

Bà Thủy lập tức cung cấp chi tiết này tới lực lượng công an. Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vài ngày gần đây, một người dân ở huyện Nam Trực (Nam Định) thông báo phát hiện thi thể có đặc điểm giống Phương nhưng không có giấy tờ tùy thân. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng đang giám định ADN để xác định danh tính.

UBND phường Đông Ngạc cho biết công an đang điều tra và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả.