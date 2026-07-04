Tại xứ sở bạch dương Nga mới đây vừa ghi nhận một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giáo dục nước này. Một nữ sinh trung học tại thủ đô Moscow đã xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối 500/500 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia (EGE), trở thành người đầu tiên lập được kỳ tích này kể từ khi hệ thống thi cử này được áp dụng.

Kỳ thi EGE và cột mốc lịch sử chưa từng có

Đối với học sinh phổ thông tại Nga, EGE (Kỳ thi Quốc gia Thống nhất) là cánh cửa mang tính quyết định, vừa phục vụ mục đích xét tốt nghiệp vừa là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng. Thông thường, mỗi thí sinh sẽ lựa chọn thi các môn bắt buộc và các môn chuyên ngành tùy theo định hướng nghề nghiệp, với mức điểm tối đa cho mỗi môn là 100 điểm.

Vào cuối tháng 6 năm 2026, truyền thông nước Nga đồng loạt đưa tin về cô bạn Ekaterina Molkova (Katya Molkova), học sinh tốt nghiệp trường Trung học Lyceum số 1580 tại Moscow, đã chính thức ghi danh vào lịch sử giáo dục nước này khi đạt điểm tối đa 100/100 ở cả 5 môn thi mà mình đăng ký, bao gồm: tiếng Nga, Toán nâng cao, Vật lý, Tin học và tiếng Anh.

Nữ sinh Ekaterina Molkova (Ảnh: Rossiyskaya Gazeta)

Đạt tổng điểm tuyệt đối 500/500, Ekaterina không chỉ khiến gia đình, nhà trường vỡ òa mà còn nhận được lời chúc mừng trực tiếp từ Thị trưởng thành phố Moscow - ông Sergey Sobyanin trên các kênh truyền thông chính thức.

"Một kết quả độc nhất vô nhị và là niềm tự hào to lớn của thủ đô! Ekaterina Molkova, học sinh tốt nghiệp trường Lyceum số 1580 danh tiếng thuộc Đại học Bauman, đã trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử kỳ thi EGE đạt điểm tối đa 500 điểm ở cả 5 môn thi. Thành tích không tưởng này là minh chứng rõ nét cho tài năng, sự kiên trì của em, cũng như chất lượng giáo dục hàng đầu của các trường học tại Moscow", ông cho hay.

Trước đây, Nga từng ghi nhận những thí sinh đạt 300 hoặc 400 điểm tuyệt đối cho 3 đến 4 môn thi, nhưng một bảng điểm hoàn hảo 500 điểm cho cả 5 môn tự chọn nặng tính tư duy như của Ekaterina là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin chúc mừng Ekaterina Malkova về thành tích ấn tượng cô đạt được (Ảnh: Sergei Vedyashkin/ AGN Moscow)

Bí quyết của kỷ lục gia: Không có chỗ cho sự hoảng loạn

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội và các trang tin lớn tại Nga đã nhanh chóng liên hệ với Ekaterina để tìm hiểu về bí mật đằng sau bảng điểm gây choáng váng này. Trái ngược với hình dung của nhiều người về một mọt sách chính hiệu thức thâu đêm suốt sáng, cô bạn lại sở hữu một lộ trình ôn tập vô cùng khoa học và tâm lý vững vàng.

Ekaterina chia sẻ rằng bản thân bắt đầu quá trình chuẩn bị cho kỳ thi một cách nghiêm túc từ năm lớp 10. Bí quyết lớn nhất của cô không nằm ở việc nhồi nhét kiến thức vào phút chót, mà là duy trì sự đều đặn và tính kỷ luật. Mỗi ngày, cô đều dành ra một khoảng thời gian cố định để giải các dạng bài tập, đồng thời phân bổ đều áp lực cho cả 5 môn học để tránh tình trạng học lệch.

Ekaterina hồi lớp 11 (Ảnh: Sở Giáo dục Moscow)

Khi bước vào phòng thi, yếu tố quyết định giúp Ekaterina hoàn thành trọn vẹn bài làm chính là kiểm soát cảm xúc. Nữ sinh thẳng thắn chia sẻ: "Điều quan trọng nhất là không được để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi lật mở đề thi, mình tự nhủ phải gạt bỏ mọi áp lực xung quanh và đối xử với bài thi thật bình thường, giống như những bộ đề thi thử mà mình vẫn giải hằng ngày ở nhà vậy. Chỉ cần giữ được một cái đầu lạnh, mọi logic của câu hỏi sẽ tự động hiện ra".

Nhờ việc đã luyện tập rất nhiều đề thi thử của các năm trước dưới áp lực thời gian thực tế, khi đối mặt với đề thi chính thức, cô chỉ tập trung phân tích logic của từng câu hỏi mà không để các yếu tố xung quanh làm xao nhãng.

Bản thân Ekaterina cũng thừa nhận cô kỳ vọng mình sẽ đạt điểm cao để vào được ngôi trường mong muốn, nhưng con số 500 điểm tuyệt đối vẫn là một bất ngờ lớn ngoài sức tưởng tượng.

"Lúc hệ thống báo điểm, mình đã phải dụi mắt vài lần vì nghĩ mình nhìn nhầm. Nhận được điểm tuyệt đối ở một môn đã khó, đạt được ở cả năm môn thực sự giống như một giấc mơ", cô bạn hào hứng kể lại.

Chính bản thân nữ sinh cũng bất ngờ với thành tích mình đạt được (Ảnh: Alexander Korolkov/ RG)

Với bảng điểm vàng trong tay, Ekaterina Molkova trở thành cái tên được săn đón bậc nhất bởi các trường đại học hàng đầu nước Nga. Chia sẻ về hướng đi sắp tới, nữ sinh tài năng này cho biết cô có niềm đam mê lớn với lĩnh vực công nghệ và khoa học máy tính. Mục tiêu tiếp theo của cô là nộp hồ sơ vào các chuyên ngành liên quan đến phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo tại các học viện công nghệ danh tiếng ở thủ đô.

Kỳ tích của Ekaterina không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay nhà trường, mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ học sinh khóa dưới tại Nga. Câu chuyện của cô chứng minh rằng, trước những kỳ thi chuẩn hóa đầy áp lực, sự chuẩn bị dài hơi, tinh thần tự giác và một cái đầu lạnh chính là chìa khóa vạn năng để mở ra những giới hạn mới của bản thân.