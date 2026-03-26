Nữ sinh 23 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối: 4 thực phẩm hại dạ dày, trong đó 1 loại làm tăng tới 68% nguy cơ ung thư

Ung thư dạ dày thường có các triệu chứng như khó tiêu, đau bụng, đầy hơi, phân đen và nôn mửa, nhưng đó không phải là những triệu chứng duy nhất. Theo tờ Đông Quan Nhật báo (Trung Quốc), một phụ nữ 23 tuổi phát hiện một khối u kích thước bằng quả trứng ở bên trái cổ. Ngoài cảm giác đau nhẹ khi ấn vào, không có hiện tượng đỏ hoặc sưng, và cô vẫn ăn uống và đi tiêu bình thường. Vì khối u vẫn tồn tại, cô đã đến bệnh viện để khám và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, cụ thể là một dạng "ung thư tế bào hình nhẫn" ác tính.

Ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa và ung thư biểu mô tế bào hình nhẫn đều là những loại ung thư ác tính cao, phát triển nhanh và dễ di căn sớm. Chúng thường được tìm thấy trong hệ tiêu hóa (dạ dày, ruột), trong đó ung thư biểu mô tế bào hình nhẫn là loại ung thư dạ dày hung hãn nhất. Sưng ở cổ thường do cảm lạnh, viêm amidan, đau răng, đau họng... Vậy tại sao lại liên quan đến ung thư?

Các bác sĩ giải thích rằng điều này chủ yếu là do cổ có nhiều hạch bạch huyết, và các tế bào ung thư có thể phát triển nhanh chóng sau khi xâm nhập vào các hạch bạch huyết, dẫn đến sưng. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng "không đau bụng" đồng nghĩa với "hệ tiêu hóa khỏe mạnh". Tế bào ung thư thường xâm nhập một cách khó lường, đặc biệt nhắm vào những người bận rộn và những người bị căng thẳng mãn tính. Nên ăn nhiều rau họ cải (bông cải xanh, súp lơ...), khoai lang, đậu bắp và các loại quả mọng để giúp phòng ngừa ung thư. Đồng thời, điều quan trọng là phải tránh các loại thực phẩm không lành mạnh để ngăn ngừa ung thư phát triển.

4 thực phẩm hại dạ dày nếu ăn nhiều

Theo tờ HK01, có 4 thực phẩm ăn nhiều có thể gây hại cho dạ dày của bạn, thậm chí trong số đó có 1 loại còn làm tăng 68% nguy cơ mắc ung thư.

- Thịt chế biến sẵn: Làm tăng gánh nặng cho dạ dày

Các loại thịt chế biến sẵn (như xúc xích, giăm bông và thịt nguội) được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Chúng thường chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao, đòi hỏi nhiều axit dạ dày hơn để tiêu hóa hoàn toàn, do đó làm tăng gánh nặng cho dạ dày và nguy cơ trào ngược axit.

- Thực phẩm ngâm chua: Làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên 68%

Các loại thực phẩm muối chua như cá muối, kim chi và mận khô đều có hàm lượng muối cao. Nitrit mà chúng tạo ra có thể chuyển hóa thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh, khi vào dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn nhiều muối có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn 68% so với những người ăn ít muối.

- Rượu: Có thể gây chảy máu dạ dày hoặc thủng dạ dày

Niêm mạc dạ dày có một lớp màng nhầy bảo vệ, và nồng độ cồn cao có thể làm tổn thương lớp màng này, dễ dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, thậm chí gây chảy máu hoặc thủng dạ dày. Uống rượu khi đói bụng đặc biệt có hại.

- Trà đặc: Có thể gây đầy hơi và khó tiêu

Uống một lượng trà loãng vừa phải tốt cho sức khỏe, nhưng "trà đặc" có nghĩa là nồng độ quá cao, sẽ biến nó thành một loại đồ uống kích thích, gây đầy hơi, khó tiêu và thậm chí táo bón.