Nữ sinh 20 tuổi suy gan, da vàng như nghệ vì chăm da theo cách của nhiều người

Một nữ sinh 20 tuổi đang theo học đại học tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, do thói quen thức khuya kéo dài đã lo lắng làn da xuống cấp. Thay vì điều chỉnh sinh hoạt, cô tự lên mạng mua và sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là “làm đẹp da”, “thải độc cơ thể”, “nuôi dưỡng từ bên trong”. Không ngờ, sau một thời gian sử dụng, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như da và mắt vàng bất thường, đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Khi đi khám, kết quả cho thấy chức năng gan đã rối loạn nghiêm trọng.

Các bác sĩ của Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Phúc Kiến, Trung Quốc cho biết, việc thức khuya trong thời gian dài làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị tổn thương và tăng nguy cơ nhiễm virus. Trong khi đó, nhiều loại thực phẩm chức năng trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể chứa các thành phần gây độc cho gan. Khi hai yếu tố này chồng lên nhau, mức độ tổn thương gan sẽ nặng hơn rất nhiều, đặc biệt ở người trẻ vốn chủ quan với sức khỏe.

Theo các chuyên gia, giấc ngủ mới chính là “mỹ phẩm” tốt nhất cho làn da. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc, càng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Thành phần của các sản phẩm này thường phức tạp, trong khi quy trình quản lý, kiểm soát không nghiêm ngặt như thuốc điều trị. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng hay thuốc mới nào, kể cả các sản phẩm thảo dược, người dùng cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ lâm sàng.

Khi mua sản phẩm, cần đặc biệt cảnh giác với những lời quảng cáo như “hoàn toàn tự nhiên”, “không tác dụng phụ”, “hiệu quả nhanh”. Trên thực tế, không tồn tại loại “thần dược” nào vừa an toàn tuyệt đối vừa có thể thay đổi nhanh chóng tình trạng cơ thể.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, nghỉ ngơi không hồi phục, chán ăn đồ dầu mỡ hoặc buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn béo, đó có thể là những tín hiệu sớm và phổ biến của tổn thương gan. Trong trường hợp này, việc đi khám và kiểm tra kịp thời là điều không nên chần chừ.

Nguồn và ảnh: QQ