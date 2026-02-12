Nữ sinh 12 tuổi có hành động dại dột, người mẹ khởi kiện khi đọc thư tuyệt mệnh: Giáo viên liệu có oan ức không?

Một bé gái 12 tuổi tên Hứa Nặc (tên đã thay đổi) ở Trung Quốc đã uống thuốc tự tử tại nhà và để lại thư tuyệt mệnh. Sự việc xảy ra vào năm 2024. Ở phiên sơ thẩm, toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mẹ em bị bác bỏ. Hiện người mẹ tiếp tục khởi kiện nhà trường và giáo viên, mong muốn “đòi lại công bằng” cho con. Phiên phúc thẩm sắp diễn ra.

01. Không chịu nổi áp lực nên rời đi

Mẹ của em – chị Mã (đổi tên) luôn cho rằng con gái mình là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Trước khi xảy ra chuyện, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Trên tường nhà vẫn còn treo giấy khen “Đội viên xuất sắc”. Hôm xảy ra sự việc, bé xin nghỉ học ở nhà vì viêm dạ dày ruột. Lúc đó mẹ đang đi chữa bệnh ở nơi khác, bà ngoại ở nhà trông cháu.

Buổi tối, bé ăn một bát cơm đầy rồi lên tầng hai làm bài tập. Bà ngoại hỏi sao làm nhiều thế, bé chỉ nói “có việc” rồi bảo bà xuống dưới. Không lâu sau, bà ngoại nghe thấy tiếng động trên tầng, vội chạy lên thì phát hiện cháu mặt tím tái. Bà lập tức gọi cấp cứu, nhưng thuốc phát tác quá nhanh, không kịp cứu chữa.

Trong thùng rác tìm thấy một lọ thuốc rỗng, đó là thuốc tim của bà ngoại, cả lọ 100 viên đều đã hết. Thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong phòng. Tuy nhiên, người mẹ cho rằng chắc chắn con đã chịu uất ức gì đó ở trường, bởi trong thư có nhắc đến “tiếng Anh khó”.

Người mẹ kiên quyết cho rằng nhà trường và giáo viên phải chịu trách nhiệm. Sau khi bị bác đơn ở phiên sơ thẩm, chị tiếp tục chuẩn bị cho phiên phúc thẩm để “đòi lại công bằng” cho con gái.

Hứa Nặc hẳn đã chịu áp lực đến mức không thể gánh nổi nữa. Dù là áp lực học tập hay việc em viết trong thư rằng mình “bị chê béo”, tất cả có lẽ đã đè nặng lên em. Chúng ta không biết chính xác “giọt nước tràn ly” cuối cùng là gì, nhưng có lẽ em thật sự không chịu nổi, và không có ai để chia sẻ nỗi lòng, nên mới chọn cách ra đi.

02. Giáo viên cũng rất oan

Giáo viên tiếng Anh của Hứa Nặc – cô Triệu (đổi tên) cho biết mới khai giảng chưa đầy một tháng nên chưa hiểu hết từng học sinh, nhưng cô có ấn tượng về Hứa Nặc. Cô từng trò chuyện với một vài học sinh gặp khó khăn trong môn tiếng Anh, trong đó có em. Khi đó, Hứa Nặc rất sẵn sàng nói chuyện và còn bày tỏ mong muốn học tốt tiếng Anh hơn. Vì vậy, trước những cáo buộc từ phía phụ huynh, cô Triệu cảm thấy rất oan ức.

Cô cho biết chưa từng gọi riêng Hứa Nặc lên văn phòng. Mỗi lần nói chuyện đều có vài học sinh cùng tham gia, chủ yếu là hướng dẫn bài tập hoặc hỏi thăm tình hình. Mẹ của Hứa Nặc cho rằng giáo viên chưa từng đến thăm nhà hay chủ động trao đổi về tình hình học tập của con. Nhưng cô Triệu cho rằng năm học mới bắt đầu, không thể cứ có chút vấn đề là gọi phụ huynh ngay, thường sẽ trao đổi trực tiếp với học sinh trước.

Hiệu trưởng cũng nhận định Hứa Nặc khá hoạt bát, ở trường có vẻ vui vẻ. Những cáo buộc như phạt chép bài hay phạt đứng đều bị cô giáo phủ nhận.

Sau sự việc, cô Triệu rời khỏi vị trí công tác, thậm chí không mang theo cả đồ dùng cá nhân hay máy tính. Cô nói: “Tôi sẽ không còn phụ đạo thêm cho học sinh nữa. Việc thuộc trách nhiệm của tôi, tôi sẽ làm đầy đủ. Nhưng ngoài trách nhiệm, tôi sẽ không làm thêm chút nào".

Nói về vấn đề này, 1 giáo viên tiểu học cho rằng: “Lòng tốt của giáo viên đôi khi lại trở thành nguyên nhân bị đổ lỗi. Vấn đề còn nằm ở cơ chế giáo dục hiện nay". Cô ấy cũng nói: “Nếu tiêu chí đánh giá không thay đổi, bi kịch sẽ còn lặp lại".

Hiện nay, tiêu chuẩn đánh giá “giáo viên tốt” đã thay đổi. Không chỉ phải nâng cao thành tích học sinh mà còn phải không bị phụ huynh khiếu nại. Dù dạy tốt đến đâu, nếu bị phụ huynh phàn nàn, cũng không được xem là “giáo viên tốt”. Nhiều giáo viên cảm thấy khó dạy học sinh không phải vì thiếu năng lực, mà vì quá nhiều ràng buộc và áp lực.

Ngày nay, trẻ em, phụ huynh, giáo viên và nhà trường dường như đều đứng ở góc nhìn riêng của mình, rất khó tạo nên sự phối hợp thực sự giữa gia đình và nhà trường.

Có người bình luận: “Giáo viên không phải là người giám hộ đầu tiên, trường học cũng không phải là nơi chịu trách nhiệm giáo dục đầu tiên".

Đúng vậy, người chịu trách nhiệm chính vẫn là cha mẹ.

Đồng lòng đồng hành – sự kết hợp thực sự giữa gia đình và nhà trường

Theo số liệu năm 2024 của Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Trung Quốc, những gia đình có sự phối hợp tốt với nhà trường giúp tỷ lệ vấn đề tâm lý ở trẻ giảm 62%, trong khi gia đình thiếu giao tiếp hiệu quả có nguy cơ mâu thuẫn tăng gấp 3 lần. Dù trường không tổ chức thăm nhà, giáo viên vẫn rất có trách nhiệm, thường xuyên chủ động trao đổi và tổ chức hoạt động phụ huynh – học sinh để tăng kết nối.

Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường là cùng chung một hướng, cùng nỗ lực tiến lên, chứ không phải đổ lỗi cho nhau. Khi chúng ta làm tốt vai trò của mình, cơ hội để con phát triển khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần sẽ cao hơn.

(Theo QQ)