Nữ sĩ quan Cảnh vệ tại buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV gây ấn tượng mạnh: Khí chất nghiêm trang nhưng vẫn cực cuốn hút

Hiện nay, lực lượng sĩ quan Cảnh vệ được trang bị nhiều loại xe đặc chủng và khí tài hỗ trợ hiện đại, tiêu biểu là xe chống đạn Chevrolet Suburban – mẫu xe được ví như “pháo đài di động”, với thân xe bọc thép, kính chống đạn, có khả năng chịu được hỏa lực từ súng ngắn, bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người ngồi bên trong.