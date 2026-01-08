Fanpage aFamily

Nữ sĩ quan Cảnh vệ tại buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV gây ấn tượng mạnh: Khí chất nghiêm trang nhưng vẫn cực cuốn hút

Trong buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, hình ảnh các sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ yếu nhân với tác phong chuyên nghiệp, ánh mắt sắc sảo đã để lại ấn tượng mạnh bởi vẻ “siêu ngầu” toát lên từ bản lĩnh và kỷ luật thép.

Sáng nay, tại buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, hình ảnh các sĩ quan Cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân gây ấn tượng mạnh với tác phong chuyên nghiệp, ánh mắt sắc sảo và vẻ “siêu ngầu” toát lên từ bản lĩnh cùng kỷ luật thép.

Sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ yếu nhân, những “lá chắn sống” thầm lặng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế trong các chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Giữa không khí khẩn trương, nghiêm túc của buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, hình ảnh những sĩ quan Cảnh vệ chuyên trách bảo vệ yếu nhân xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo và tác phong chuẩn mực đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Sĩ quan Cảnh vệ là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không phô trương, không ồn ào, nhưng chính sự kỷ luật thép, bản lĩnh nghề nghiệp và vẻ “siêu ngầu” rất riêng ấy đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt – dấu ấn của lực lượng thầm lặng đứng sau sự an toàn tuyệt đối của những sự kiện trọng đại của đất nước.

Hiện nay, lực lượng sĩ quan Cảnh vệ được trang bị nhiều loại xe đặc chủng và khí tài hỗ trợ hiện đại, tiêu biểu là xe chống đạn Chevrolet Suburban – mẫu xe được ví như “pháo đài di động”, với thân xe bọc thép, kính chống đạn, có khả năng chịu được hỏa lực từ súng ngắn, bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người ngồi bên trong.

Tiếp nối khối Sĩ quan Cảnh vệ là đội hình xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị tinh nhuệ, được tổ chức, huấn luyện bài bản, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trọng yếu, sự kiện lớn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Xe bọc thép đặc chủng S5 của lực lượng Cảnh sát Cơ động (K02) và Cảnh sát đặc nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ trấn áp tội phạm nguy hiểm.

Các phương tiện chuyên dụng này thể hiện sự vượt trội về công nghệ và tính chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

