Nữ sĩ quan Cảnh vệ tại buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV gây ấn tượng mạnh: Khí chất nghiêm trang nhưng vẫn cực cuốn hút
Trong buổi diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, hình ảnh các sĩ quan Cảnh vệ bảo vệ yếu nhân với tác phong chuyên nghiệp, ánh mắt sắc sảo đã để lại ấn tượng mạnh bởi vẻ “siêu ngầu” toát lên từ bản lĩnh và kỷ luật thép.
