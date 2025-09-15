Ngày 15-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận công an xã đang làm rõ vụ xô xát giữa người giao hàng và khách hàng, xảy ra trên địa bàn xã.

Chị T.L.T.H. tố cáo gia đình khách hàng hành hung

Theo phản ánh của chị T.L.T.H. (28 tuổi, trú tại xã Ea Súp- nhân viên giao hàng), chiều 13-9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến khách hàng trên đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp.

Nữ shipper cho biết khi nam thanh niên nhận hàng, mở ra kiểm tra và nói rằng người mẹ sẽ chuyển khoản sau. Do chị H. có quen biết với cha mẹ của nam thanh niên nên đã giao hàng và chờ chuyển khoản.

Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, chưa thấy khách chuyển tiền, nữ shipper gọi điện lại và được thông báo đang bận, sẽ chuyển khoản sau. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, phía công ty hối chốt đơn hàng trong ngày và khách đã xác nhận với cửa hàng việc nhận hàng nên chị H. được yêu cầu phải thanh toán tiền.

Cũng theo chị H, sau đó, chị gọi điện cho mẹ của nam thanh niên để "xin" tiền hàng nhưng người này nói sẽ trả lại hàng, không nhận nữa do quần áo bị chật.

"Tôi có trình bày việc người giao hàng chỉ là trung gian và đã nhận hàng, kiểm tra hàng, giờ đòi trả lại sẽ rất khó cho tôi và tôi sẽ đến nhà trao đổi thêm" – chị H. nói.

Nữ shipper kể tiếp khi vợ chồng chị đến trao đổi, vợ chồng chủ nhà đã chửi bới và xông vào hành hung.

Khi thấy chồng bị chủ nhà lôi vào bên trong, chị H. cũng chạy lại giằng co và có túm trúng dây chuyền của ông chủ nhà nên bị người này xô ra và hô hoán cướp.

Con trai của chủ nhà cũng xách dao lớn chạy ra dọa chém vợ chồng chị. Vụ việc khiến chị H. bị thương, chảy nhiều máu.

Sự việc gây ồn ào cả tuyến đường, cơ quan chức năng cũng đến hiện trường. Do bị thương ở đầu và bụng nên chị H. được chồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân T.L.T.H. đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện với chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm.