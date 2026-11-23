Không chạy theo số đông hay bó buộc bản thân trong những khuôn mẫu có sẵn, một cô gái trẻ ở Thượng Hải đã chọn cách biến ngôi nhà thành nơi phản chiếu trọn vẹn gu thẩm mỹ và cá tính của mình. Cô mua lại căn nhà cũ rộng 210m², sau đó mạnh tay chi 1 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng) để cải tạo toàn bộ không gian theo đúng sở thích. Không hướng đến vẻ hào nhoáng, xa xỉ, ngôi nhà của cô chinh phục người nhìn bằng sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và vẻ hoài cổ, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Bước chân vào nhà, cảm giác đầu tiên không phải choáng ngợp trước sự giàu có mà là sự bình yên, ấm áp và thư thái đến lạ.

Phòng khách rộng rãi, nhìn ra sân vườn tuyệt chill

Sau cải tạo, căn nhà của cô gái gây ấn tượng với diện tích rộng cùng thiết kế trần cao khoảng 3m, mang đến cảm giác thoáng đãng, rộng rãi và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Phòng khách là một trong những khu vực đẹp nhất khi sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra khoảng sân vườn xanh mát bên ngoài. Dù sử dụng khá nhiều nội thất và vật liệu gỗ, không gian vẫn không hề tạo cảm giác nặng nề hay bí bách. Nữ chủ nhân khéo léo kết hợp sofa da trắng, những món đồ trang trí sáng màu cùng hệ thống đèn ánh vàng ấm áp, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa gần gũi. Đặc biệt, góc thư giãn cạnh cửa sổ với ghế mây và đèn sàn là nơi lý tưởng để ngồi nghỉ ngơi, ngắm nhìn cây cối và tận hưởng không khí trong lành từ khu vườn.

Góc sân vườn xinh đẹp trong nhà

Dù là nhà chung cư hay nhà mặt đất, diện tích lớn hay nhỏ, một góc sân vườn xanh mát cũng đủ để không gian sống thêm sinh động và tràn đầy sức sống. Căn nhà của cô gái trẻ cũng được dành riêng một khoảng diện tích lý tưởng để bố trí khu vườn nhỏ, nơi cô thỏa sức trưng bày những loại cây và hoa mà mình yêu thích. Điểm nhấn của khu vực này là hàng rào tre đan thủ công với những thanh tre nâu vàng xếp đan xen, vừa tạo sự riêng tư vừa mang đến vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Phía chân hàng rào được phủ kín bởi nhiều khóm hoa rực rỡ sắc hồng, tím, trắng cùng những bụi cỏ cảnh mềm mại, tạo nên một góc vườn đầy sức sống. Cô còn bố trí thêm bộ bàn ghế ngoài trời để có thể ngồi đọc sách, thưởng trà và tận hưởng những phút giây thư thái giữa không gian xanh của chính ngôi nhà mình.

Phòng bếp và khu vực ăn uống

Phòng bếp được thiết kế rộng rãi, tiện nghi với hệ tủ bếp trên dưới giúp gia chủ thoải mái lưu trữ đồ dùng, giữ cho không gian luôn gọn gàng. Khu vực nấu nướng cũng được bố trí hợp lý, có diện tích rộng để thuận tiện cho việc chuẩn bị các bữa ăn hằng ngày. Điểm nhấn của căn bếp là toàn bộ phần tường được ốp gạch kẻ vừa tạo nét đẹp riêng, vừa giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn mở ra khu vực sân vườn không chỉ mang ánh sáng tự nhiên vào nhà mà còn giúp căn bếp luôn thông thoáng, tạo cảm giác dễ chịu khi nấu nướng.

Khu vực phòng ăn tiếp tục gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, cách bài trí thoáng đãng và mang đậm tinh thần thư giãn. Một chiếc bàn ăn lớn được đặt ở vị trí trung tâm, bên cạnh đó là hệ cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng sủa và dễ chịu. Đặc biệt, cô gái còn khéo léo bố trí thêm máy chiếu để biến nơi đây thành góc giải trí nhỏ. Nhờ vậy, mỗi bữa ăn không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian thưởng thức món ngon mà còn có thể kết hợp xem phim, thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Phòng ngủ

Trong căn nhà rộng 210m², cô gái dành diện tích đáng kể để thiết kế nhiều phòng ngủ với những phong cách khác nhau. Mỗi căn phòng đều mang một màu sắc riêng, từ hơi thở kiến trúc Thượng Hải, phong cách hiện đại pha chút cổ điển cho đến nét quyến rũ đặc trưng của Art Deco. Dù lựa chọn lối thiết kế nào, các phòng ngủ vẫn có điểm chung là sự rộng rãi, thoáng đãng, sở hữu hệ cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên cùng những món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng. Không gian nào cũng được chăm chút đẹp mắt, vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ, vừa mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu khi nghỉ ngơi.