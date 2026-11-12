Nữ NSƯT đình đám rời Mỹ về Việt Nam sống, làm bà chủ 8 cửa hàng bánh ở TP.HCM

Nữ danh hài đình đám của showbiz Việt

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Có niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, cô theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ nghệ sĩ đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất và đạt Huy chương Bạc dành cho diễn viên xuất sắc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 với vai Liên trong vở Trò đùa người lớn.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Hương nhanh chóng tham gia nhiều vở kịch và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu kịch phía Nam. Năm 1999, cô tiếp tục giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Nghệ sĩ Việt Hương

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2002, khi nữ nghệ sĩ quyết định thành lập nhóm hài riêng. Với lối diễn duyên dáng, khả năng biến hóa linh hoạt và biểu cảm hài hước, Việt Hương nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Trong giai đoạn 2003-2005, nhóm hài của cô liên tiếp được bình chọn là nhóm hài được yêu thích tại chương trình Gala Cười. Năm 2005, nữ nghệ sĩ còn nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên chính kịch với vở Sự cám dỗ dịu dàng. Đây là những dấu mốc quan trọng giúp tên tuổi Việt Hương ngày càng được khẳng định.

Không chỉ thành công trên sân khấu trong nước, Việt Hương còn xây dựng được chỗ đứng tại thị trường giải trí nước ngoài. Sau khi kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương, cô sang Mỹ sinh sống, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn cho người Việt tại đây.

Việt Hương và Hoài Linh từng kết hợp rất ăn ý trên sân khấu

Đặc biệt, khi trở về Việt Nam hoạt động, Việt Hương tạo nên dấu ấn mạnh mẽ qua những màn kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh. Cặp đôi từng được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh "vợ chồng Sáu Bảnh". Cả hai cùng xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm hài, chương trình truyền hình và phim điện ảnh, trong đó có Nhà có năm nàng tiên. Sự kết hợp giữa nét diễn mộc mạc, hài hước của Hoài Linh và sự hoạt bát, duyên dáng của Việt Hương từng tạo nên sức hút đặc biệt trên sân khấu lẫn truyền hình.

Những năm gần đây, Việt Hương tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng khi tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Cô không ngại làm xấu hình ảnh, hóa thân vào những nhân vật có tính cách và số phận khác biệt. Chính sự nghiêm túc với nghề giúp nữ nghệ sĩ duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động.

Cùng chồng con về Việt Nam sống, làm bà chủ 8 tiệm bánh

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Hai người bén duyên trong một lần Việt Hương sang Mỹ lưu diễn. Năm 2007, cặp đôi chính thức kết hôn. Sau đó, nữ nghệ sĩ sang Mỹ sinh sống cùng chồng và có một cô con gái tên Elyza Phương Vy.

Tuy nhiên, vì đặc thù công việc, gia đình Việt Hương từng trải qua quãng thời gian dài sống xa nhau. Nữ nghệ sĩ thường xuyên đi về giữa hai nước để tham gia các chương trình nghệ thuật, trong khi chồng và con gái chủ yếu sinh sống tại Mỹ.

Gia đình Việt Hương hiện đã về Việt Nam sinh sống

Vợ chồng nữ ca sĩ và con gái đang sống trong căn biệt thự bề thế, có giá ước tính lên đến 300 tỷ ở TP,HCM

Việc phải di chuyển liên tục khiến cô không ít lần đối diện với nỗi nhớ gia đình. Dù vậy, Hoài Phương luôn ủng hộ công việc của vợ, thậm chí có thời gian anh đảm nhận việc chăm sóc con gái để Việt Hương yên tâm hoạt động nghệ thuật tại quê nhà.

Đầu năm 2021, gia đình nữ nghệ sĩ có bước ngoặt quan trọng khi nhạc sĩ Hoài Phương đưa con gái về Việt Nam sinh sống, đoàn tụ cùng vợ sau nhiều năm xa cách. Từ đây, tổ ấm của Việt Hương có điều kiện ở bên nhau thường xuyên hơn.

Không chỉ ổn định cuộc sống gia đình, vợ chồng nữ nghệ sĩ còn cùng nhau bắt tay vào lĩnh vực kinh doanh. Họ xây dựng thương hiệu bánh ngọt, biến công việc kinh doanh thành một hướng phát triển mới bên cạnh nghệ thuật.

Thương hiệu bánh của Việt Hương hiện có hệ thống 8 chi nhánh tại TP.HCM, cung cấp hơn 120 loại bánh và phục vụ hơn 1000 khách hàng mỗi ngày. Các sản phẩm khá đa dạng, từ bánh mì phô mai tan chảy, bánh bông lan trứng muối, bánh kem đến cookies, tart và nhiều loại bánh lạnh.

Việt Hương khá "mát tay" kinh doan, cô đang là bà chủ của 8 tiệm bánh ở TP.HCM

Từ một nghệ sĩ vốn quen với ánh đèn sân khấu, Việt Hương giờ đây còn đảm nhận vai trò bà chủ, trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động của thương hiệu. Cô cùng chồng giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, trò chuyện với khách và theo sát công việc tại các cửa hàng.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân vốn quen với việc buôn bán từ nhỏ. Cô không chỉ xem kinh doanh là nguồn thu nhập mà còn dành nhiều tâm huyết cho công việc này. Ngoài ra, cô cũng gây chú ý bởi cách đối đãi với nhân viên. Việt Hương từng tiết lộ có những nhân viên gắn bó lâu năm được thưởng Tết, hỗ trợ tổ chức đám cưới, thậm chí có người được tặng ô tô. Với Việt Hương, việc xây dựng một tập thể gắn bó cũng là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài.