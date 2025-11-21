Nữ NSƯT 2 lần đò, chủ nhà vườn vài nghìn m2 ở Hà Nội: Tặng chồng cũ căn nhà ở TP.HCM, U60 có người thương

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 trong một gia đình có truyền thông nghệ thuật ở miền Bắc. Từ 6 tuổi, chị lên sân khấu biểu diễn cải lương và trở thành hiện tượng đầu thập niên 1990 với giọng ca ngọt ngào, nhan sắc nổi bật, giành nhiều huy chương tại các hội diễn.

Nữ nghệ sĩ được đánh giá đa năng khi thể hiện nhiều thể loại như cải lương, ca trù, chèo, ca Huế, chầu văn và bolero. Chị được xem là giọng hát bolero đầu tiên ở miền Bắc, phong cách sâu lắng, giàu cảm xúc. Thanh Thanh Hiền cũng gây chú ý qua các tiểu phẩm kết hợp Xuân Hinh.

Về đời tư, năm 1997, Thanh Thanh Hiền kết hôn với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú và có hai con gái là Tú Linh và Thái Phương, nhưng cuộc hôn nhân kết thúc sau 10 năm.

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh.

Sau đó, chị kết hôn với Chế Phong – con trai danh ca Chế Linh sau 4 năm tìm hiểu. Nam ca sĩ từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con riêng.

Hôn lễ của họ tổ chức rầm rộ với 800 khách mời, được dàn dựng như một chương trình ca nhạc. Tuy nhiên, họ cũng ly hôn sau 7 năm chung sống. Nữ nghệ sĩ nói không hối tiếc vì luôn chọn phần thiệt về mình và hiện đã cân bằng sau đổ vỡ.

Báo Dân Trí viết, hậu chia tay, Thanh Thanh Hiền không muốn nhắc đến Chế Phong. Chị cho rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là lòng tin và sự chung thủy; nếu không còn tích cực cho nhau thì nên dừng lại.

Theo Người đưa tin Pháp luật, Thái Phương- con gái Thanh Thanh Hiền tiết lộ, thời điểm ly hôn với Chế Phong, nữ nghệ sĩ đã suy sụp, gục ngã. Thái Phương phải ở bên mẹ 24/24h vì sợ khi ở một mình, mẹ sẽ suy nghĩ tiêu cực.

Dù rằng thời điểm đó, Chế Phong vẫn thường xuyên đăng ảnh hai vợ chồng lên mạng xã hội với những lời yêu đương tình tứ.

Song trước những động thái này, nữ nghệ sĩ lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Cô tâm sự: "Đấy là quyền của anh ấy. Sau khi ly hôn, tôi không để ý, không quan tâm nên không biết hiện giờ anh như thế nào, làm gì với những hình ảnh cũ", Người đưa tin Pháp luật trích lời nữ NSƯT nói.

Hậu ly hôn, nữ nghệ sĩ tặng cho chồng cũ căn nhà quận 1, TPHCM (nay là phường Sài Gòn, TPHCM)

Nhà vườn của nữ nghệ sĩ ở Sóc Sơn.

Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho chăm cây cối, vườn tược.

Thậm chí, hậu ly hôn, cô vẫn để Chế Phong sống trong căn nhà ở Sóc Sơn của mình một thời gian. Thanh Thanh Hiền còn cho anh hẳn một căn hộ ở quận 1 (giờ là phường Sài Gòn) TP.HCM.

Hiện tại nữ nghệ sĩ sống bình yên bên hai con gái là Tú Linh và Thái Phương. Dù vẫn đắt show nhưng Thanh Thanh Hiền chỉ chọn chương trình phù hợp để ưu tiên thời gian cho gia đình.

Nữ nghệ sĩ tâm sự trên báo Vietnamnet: “Tôi đang sống một cuộc sống ai nhìn vào cũng nghĩ hạnh phúc. Viên mãn có, sóng gió cũng có, những sóng gió mà người ngoài không thể nhìn thấy được, chỉ mình biết mà thôi. Nhưng hiện tại, tôi đã an yên", Thanh Thanh Hiền nói.

Ngoài sân khấu, Thanh Thanh Hiền sống giản dị, thích nấu ăn, dọn dẹp, du lịch và thường sáng tác thơ như cách giải tỏa cảm xúc. Chị thừa nhận là người đa cảm, dễ xúc động, đặc biệt với những câu chuyện tình yêu.

Tờ Dân Việt trích lời con gái của nữ NSƯT tiết lộ, Thanh Thanh Hiền đã có bạn trai ở tuổi U60. Cô nói mẹ đã có dấu hiệu "con tim vui trở lại" và đang trong một mối quan hệ tình cảm:

"Tôi có khuyên mẹ rằng sau những lần đổ vỡ, mẹ phải rút kinh nghiệm, chậm một chút để nhìn rõ người ta hơn, chậm một chút để chọn một hạnh phúc chắc chắn, chân thành. Khi mẹ được hạnh phúc, chúng tôi mới yên tâm làm việc", con gái nữ nghệ sĩ nói.

Nữ nghệ sĩ và hai con.

Là nghệ sĩ nổi tiếng lại đa tài nên nữ nghệ sĩ cũng sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Báo Vietnamnet từng đăng bài viết về tài sản của nữ nghệ sĩ. Theo đó, căn nhà vườn ở Sóc Sơn (Hà Nội) của Thanh Thanh Hiền rộng tới vài nghìn m2, trồng rất nhiều cây ăn quả, cây cảnh.

Ngoài cơ ngơi này, báo Người Đưa Tin viết, cô còn một căn nhà ở Đào Tấn, Hà Nội. Thanh Thanh Hiền còn từng làm chủ một phòng trà ở ngay trung tâm quận Ba Đình. Dù vậy nữ nghệ sĩ chưa bao giờ nhận mình là đại gia bất động sản.