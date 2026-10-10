Nữ NSND từng đỗ thủ khoa, chưa kịp nhập học đã nhận học bổng sang Úc, giờ làm lãnh đạo tại Học viện Múa Việt Nam

Trong làng múa Việt Nam, NSND Trần Ly Ly là cái tên gắn với nhiều chữ đầu tiên. Chị là nữ giám đốc đầu tiên trong 60 năm lịch sử của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, cũng là nữ Quyền Cục trưởng đầu tiên của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Nền tảng học vấn của chị cũng không kém phần ấn tượng.

NSND Trần Ly Ly sinh năm 1978 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chị là diễn viên múa ballet Trần Thị Lan, thuộc lớp diễn viên đầu tiên biểu diễn các vở ballet kinh điển tại Việt Nam. Bố chị là Nhà giáo Nhân dân Trần Quốc Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, tiền thân của Học viện Múa Việt Nam, và là một trong những người đầu tiên được cử đi học múa ở nước ngoài.

Lớn lên trong môi trường như vậy, năm 10 tuổi chị bắt đầu học múa chuyên nghiệp. Chỉ ít năm sau, chị đã giành hai giải Tài năng múa trẻ toàn quốc vào các năm 1992 và 1994, khi vẫn còn là học sinh cấp hai.

NSND Trần Ly Ly lớn lên trong gia đình có truyền thống múa (Ảnh: FBNV)

Sau 8 năm đào tạo chuyên nghiệp, Trần Ly Ly trở thành thủ khoa Khoa Sáng tác Múa, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, chưa kịp nhập học thì cô gái 19 tuổi khi ấy đã nhận được học bổng múa của Đại học Công nghệ Queensland (Australia). Từ đó, chị có cơ hội học tập và làm việc ở Australia rồi sang Pháp.

Sau 7 năm ở nước ngoài, dù nhận được nhiều lời mời ở lại làm việc, năm 2003 chị vẫn quyết định trở về Việt Nam. Lý do chị chia sẻ là vì yêu quê hương và muốn đóng góp cho nền múa trong nước. Với chị, đó là một lựa chọn rất rõ ràng chứ không hề dễ dàng và chị chưa bao giờ cho phép mình sống trong cảm giác tiếc nuối.

Trở về nước, Trần Ly Ly trở thành biên đạo múa và giảng viên Trường Cao đẳng Múa TP.HCM, sau đó giữ chức Phó Hiệu trưởng trường. Chị ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Một Ngày - tác phẩm từng được chọn trình diễn tại Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm 2007 hay Sống Trong Hộp năm 2008. Cuối năm 2018, chị ra Hà Nội đảm nhận vai trò Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và được bổ nhiệm chính thức năm 2020.

Đầu năm 2022, chị được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên đứng đầu cơ quan này. Cùng năm, chị được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm múa Thiền, Mầm Đất, Hạn Hán và Dũng Sĩ Rừng Sác. Năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Ngày 24/3/2025, chị nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam và chính thức đảm nhiệm vị trí này từ ngày 1/4, tại chính ngôi trường nơi gia đình chị đã gắn bó nhiều năm.

Năm 2025, NSND Trần Ly Ly nhận Quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam (Ảnh: FBNV)

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