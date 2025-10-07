Nữ NSND là minh tinh miền Bắc: Mỹ nhân phố cổ, làm đám cưới tắc cả Hàng Đào

Sự nghiệp lẫy lừng của nữ NSND là minh tinh điện ảnh miền Bắc

NSND Như Quỳnh (tên đầy đủ là Nguyễn Như Quỳnh) sinh ngày 10 tháng 5 năm 1954 tại Hà Nội, là một trong những diễn viên điện ảnh gạo cội, được mệnh danh là biểu tượng của vẻ đẹp và cốt cách người con gái Tràng An.

Như Quỳnh thời trẻ

Với hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, bà đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua hàng loạt vai diễn kinh điển trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ.

NSND Như Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Bà là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương lừng danh Tiêu Lang và Kim Xuân. Chính môi trường này đã nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật trong bà từ thuở nhỏ.

Năm 1971, Như Quỳnh tốt nghiệp ngành diễn viên tại Trường Sân khấu Việt Nam (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). Trước khi bén duyên với điện ảnh, bà từng là diễn viên cải lương. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của bà là khi chạm ngõ điện ảnh.

Bài ca ra trận là bộ phim đầu tiên Như Quỳnh tham gia năm 1972, đánh dấu sự khởi đầu của một tài năng.

Đến hẹn lại lên năm 1974 là bước thăng hoa trong sự nghiệp của bà. Vai diễn cô Nết đã đưa tên tuổi Như Quỳnh tỏa sáng rực rỡ. Với lối diễn xuất tinh tế, nhạy cảm, bà đã khắc họa thành công số phận trắc trở của cô gái quan họ vùng Kinh Bắc. Vai diễn này mang về cho bà giải "Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3" năm 1975.

Sau thành công vang dội, NSND Như Quỳnh liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám như: Ngày lễ Thánh, Số đỏ, Đông Dương, Xích lô, Bến không chồng...

Bà là một trong những diễn viên hiếm hoi không bị đóng khung trong bất kỳ hình tượng nhân vật hay lối diễn xuất nào, thể hiện sự đa dạng và khả năng nhập vai xuất thần. Vẻ đẹp đậm chất Á đông và tài năng của bà cũng được các đạo diễn quốc tế chú ý, tiêu biểu là giải thưởng "Diễn viên nước ngoài xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2007" với vai bà mẹ trong phim truyền hình dài tập Cô dâu vàng.

Với những đóng góp to lớn của mình, bà được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2007.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Như Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình gần đây như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Hành trình công lý. Bà luôn giữ tâm huyết với nghề, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Đám cưới Như Quỳnh

Đám cưới bùng nổ phố cổ Hà Nội và hôn nhân viên mãn

NSND Như Quỳnh kết hôn với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo vào năm 1980, tại phố Hàng Đào, Hà Nội.

Cách đây không lâu, khi loạt ảnh đám cưới của NSND Như Quỳnh được chia sẻ, dân mạng đều trầm trồ trước nhan sắc thời thanh xuân của nữ nghệ sĩ. Năm 1980, NSND Như Quỳnh đang ở tuổi 26, độ tuổi đỉnh cao của nhan sắc, vô cùng xinh đẹp, xứng tầm mỹ nhân.

Một điều khác khiến khán giả chú ý là đám cưới của NSND Như Quỳnh gây xôn xao khắp các phố cổ tại Hà Nội lúc bấy giờ, như một sự kiện lớn. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để xem nữ nghệ sĩ lên xe cô dâu ra sao.

Ai cũng háo hức và thích thú khi nhìn thấy NSND Như Quỳnh trong bộ áo dài nhung đỏ cùng khăn vấn và một bông hoa trắng cài trước ngực. Đây cũng là trang phục cô dâu đặc trưng của đám cưới thời bao cấp tại miền Bắc.

Thậm chí, khi NSND Như Quỳnh cùng chồng lên xe hoa rồi, đám đông vẫn vây quanh xe một cách hiếu kỳ và đứng sát, nhìn thẳng vào xe. Ai cũng muốn được nhìn thấy NSND Như Quỳnh. Có những người còn cười rạng rỡ, vô cùng vui mừng khi được đứng gần nữ nghệ sĩ.

Điều này cho thấy, NSND Như Quỳnh thời đó rất nổi tiếng, đúng nghĩa một minh tinh màn bạc, được vạn người mê mẩn, ái mộ. Qua loạt ảnh cũng thấy được nhan sắc của nữ nghệ sĩ xứng tầm mỹ nhân lúc bấy giờ.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng NSND Như Quỳnh được xem là câu chuyện cổ tích, viên mãn và hạnh phúc. Cặp đôi có hai cô con gái là Đan Huyền và Đan Khuê.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, bà còn được ngưỡng mộ bởi lối sống kín đáo, thanh lịch, gìn giữ cốt cách của người Hà Nội xưa. Bà thích ở nhà nấu nướng, đọc kịch bản và tận hưởng không gian sống yên bình của gia đình tại phố cổ Hà Nội.

Cuộc đời và sự nghiệp của NSND Như Quỳnh là minh chứng cho một tài năng bền bỉ, một nhan sắc không tuổi và một phong thái sống đáng ngưỡng mộ, xứng đáng với danh xưng "ngọc không tì vết" của điện ảnh Việt Nam.