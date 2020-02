Nữ nhân sinh vào 3 năm nay, 2020 có sao Vân Hớn chiếu mệnh, dù còn nhiều khó khăn trắc trở nhưng chỉ cần vững lòng sẽ hóa hung thành cát

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch. Trong số những sao Cửu diệu có sao tốt và sao xấu, ai trong đời cũng sẽ phải trải qua một lần trong đời. Nếu như may mắn gặp được sao cát tinh thì hãy cùng tranh thủ cơ hội để đổi đời, còn chẳng may gặp phải sao xấu thì cứ án binh bất động, mọi thứ rồi cũng sẽ qua.



Trong năm Canh Tý 2020 này, những người sinh vào 3 năm này sẽ có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây được xem là sao xấu trong số những sao Cửu diệu. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì sẽ bị ảnh hưởng về tài vận lẫn của cải, không những thế quan hệ xung quanh cũng nhiều trắc trở, thị phi luôn rình rập. Tuy nhiên, dù là sao xấu nhưng không cần quá lo lắng, chỉ cần giữ vững tâm thế lạc quan thì mọi thứ sẽ sớm vượt qua. Điều cần làm chính là cần bình tĩnh trước những quyết định lớn để giảm thiểu rủi ro. Cùng xem đó là những năm nào nhé!

Năm 1983 (Quý Hợi)

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, dịu dàng, thông tuệ. Họ vốn rất đảm đang, tháo vát, được trời ban nhiều phước lành nên càng về lâu về dài càng thăng hoa thành công. Họ có khả năng quản lý tài chính tốt và thường được quý nhân giúp đỡ về mọi mặt. Chẳng may gặp khó khăn trắc trở thì tuổi Hợi vẫn vượt qua ngoạn mục. Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, những người tuổi Hợi sinh vào năm Quý Hợi (1983) có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây được xem là sao hung tin trong số những sao Cửu diệu sẽ gây ra nhiều bất lợi và trở ngại trong cuộc sống trong năm nay. Nữ mệnh Quý Hợi năm nay sẽ hao tốn tiền của không ít, sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Thế nhưng, chỉ cần vững lòng thì mọi thứ sẽ vượt qua tất cả. Ngoài ra cần án binh bất động, tránh tranh luận và quyết định những việc lớn để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.

Năm 1992 (Nhâm Thân)

Trời sinh những người tuổi Thân có lòng khoan dung, độ lượng, hay giúp đỡ người khác và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Thân là người có chí cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao nên được mọi người xung quanh yêu mến. Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 này, những người tuổi Thân sinh vào năm Nhâm Thân (1992) sẽ có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây là sao xấu trong số sao Cửu diệu, sẽ có ảnh hưởng xấu đến tài vận và sự nghiệp. Năm nay, Nhâm Thân phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và gặp không ít thị phi. Tuy nhiên, dù thế nào, Nhâm Thân không cần quá lo lắng, mọi chuyện đều được an bài, chỉ cần sống đúng và giải quyết từng khó khăn một thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, có khả năng cuối năm vận may lội ngược dòng.

Năm 2001 (Tân Tỵ)

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, không những biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới mà còn biết đối nhân xử thế, có khả năng giao tiếp tốt nên dễ gặt hái được nhiều thành công. Đa số những người tuổi Tỵ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ thường là mẫu hình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 này, những người tuổi Tỵ sinh vào năm Tân Tỵ (2001) có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây là sao xấu trong số những sao Cửu diệu. Nữ mệnh Tân Tỵ trong năm nay nên đề phòng cảnh giác sẽ gặp nhiều thị phi, cãi vã, công việc trở ngại. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không quá tồi tệ nếu như Tân Tỵ biết cách ứng phó kịp lúc, không nên chủ quan trước bất cứ khó khăn trắc trở nào, cần phải vững lòng và lạc quan thì may mắn sẽ đến.