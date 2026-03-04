Nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ qua đời vì ung thư sau một lần đau lưng khó hiểu

Buổi tiễn biệt Du Mei, nghiên cứu sinh tiến sĩ 30 tuổi của Đại học Tongji (Thượng Hải, Trung Quốc), diễn ra trong không khí tràn ngập tiếc nuối và những tiếng thở dài. Người hướng dẫn của cô chỉ nói một câu ngắn gọn: “Sức khỏe là trên hết”.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở phía bắc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Du Mei vươn lên nhờ thành tích học tập nổi bật. Cô là nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 2021 tại Học viện Sở hữu trí tuệ quốc tế Thượng Hải, từng nhận học bổng quốc gia và có nhiều công trình nghiên cứu được đánh giá cao. Trong thời gian tham gia chương trình liên kết tại KU Leuven (Bỉ), cô vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên đại học.

Biến cố bắt đầu từ một cơn đau lưng dữ dội. Không phải kiểu nhức mỏi do ngồi nhiều, mà là cơn đau khiến cô không thể ra khỏi giường. Ban đầu, cô nghĩ mình gặp vấn đề cơ xương khớp vì ngồi nhiều và áp lực học tập. Nhưng sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ phát hiện trong cơ thể cô có nhiều khối u. Không lâu sau, cô trở về nước điều trị và được chẩn đoán mắc ung thư tá tràng ác tính.

Nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ qua đời ở tuổi 30 vì ung thư tá tràng

Du Mei trải qua nhiều đợt hóa trị. Gia đình cô vốn không khá giả, chi phí điều trị lớn tạo áp lực nặng nề. Trong hồi ký cá nhân, cô viết rằng năm ấy lẽ ra là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng chỉ sau một lần đau lưng khác lạ, mọi kế hoạch buộc phải dừng lại. Cô vẫn hy vọng có thể nhận bằng tiến sĩ và đứng trên bục giảng. Cuối cùng, căn bệnh không cho cô thêm cơ hội. Cô qua đời ở tuổi 30 với bao ước mơ dang dở.

Các triệu chứng ung thư tá tràng dễ bị bỏ qua

Bác sĩ cho biết, tá tràng là đoạn đầu của ruột non, nằm sâu trong ổ bụng, sát tụy và đường mật. Vì vị trí “kín đáo” này, khối u có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài. Bệnh khá hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm vì biểu hiện ban đầu mơ hồ.

Khi xuất hiện đau lưng giống như trường hợp của Du Mei, thường khối u đã xâm lấn ra phía sau hoặc chèn ép các cấu trúc thần kinh lân cận. Tức là không chỉ xem nhẹ cơn đau lưng, nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ này đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu bất thường khác trong thời gian dài. Bỏ lỡ thời gian điều trị hiệu quả.

Đau lưng là dấu hiệu ung thư tá tràng giai đoạn tiến triển (Ảnh minh hoạ)

Để không rơi vào tình cảnh như Du Mei, có những dấu hiệu ung thư tá tràng chúng ta cần đặc biệt lưu ý như:

- Đau bụng vùng thượng vị âm ỉ, kéo dài.

- Đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn.

- Thiếu máu, mệt mỏi do chảy máu tiêu hóa âm thầm.

- Đau lưng dai dẳng không rõ nguyên nhân.

- Sụt cân nhanh, chán ăn.

- Vàng da nếu khối u chèn ép đường mật.

- Nôn ói, tắc ruột khi khối u lớn gây hẹp lòng ruột.

Điều đáng lo ngại là những triệu chứng này rất dễ nhầm với viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh lý cột sống. Chính vì vậy, khi cơn đau lưng dữ dội xuất hiện kèm theo các dấu hiệu bất thường toàn thân, người bệnh không nên chủ quan.

Câu chuyện của Du Mei khiến nhiều người xót xa không chỉ vì cô còn quá trẻ, mà vì dấu hiệu đầu tiên lại là một triệu chứng quen thuộc. Đôi khi, điều nguy hiểm không nằm ở cơn đau, mà ở việc ta quen với nó đến mức không nghĩ đó có thể là lời cảnh báo của cơ thể.

Nguồn và ảnh: Southern Metropolis Daily, Nandu News