Nữ nghệ sĩ 54 tuổi: Từng bị coi thường, đi hát phải xuống uống cùng khách

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Thụy Mười đã trải lòng về những giây phút khó khăn trong sự nghiệp khiến cô suy nghĩ tiêu cực.



Nữ nghệ sĩ nói: "Lúc đó tuổi tôi còn nhỏ, có nhiều suy nghĩ không chín chắn. Đi diễn thì không phải lúc nào cũng suông sẻ. Tôi bị người ta coi thường lắm. Nhiều lần tôi phải chạy xe một đoạn xa để khóc, hoặc vừa đi vừa khóc, trốn một chỗ để khóc.

Thụy Mười

Có lần tôi đi quay ở tận Thủ Đức, bị người ta nói này nói kia. Tôi chạy xe từ Thủ Đức về nhà trong trời mưa tầm tã, khóc đầm đìa.

Về tới nhà, tôi nghĩ chắc từ giờ sẽ không làm nghề này nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu không làm nghề này nữa thì làm cái gì. Ít nhất tôi cũng đã lên Sài Gòn để theo học cái nghề này, giờ bỏ nó tôi cũng không có nghề gì khác trong tay để làm, về quê cũng không biết làm gì.

Hơn nữa, tôi phải biết đam mê của mình là cái gì, đó là làm nghề này. Tôi càng phải cố gắng hơn nữa để bây giờ người ta coi thường mình thì sau này người ta sẽ phải quay lại tôn trọng mình. Tôi phải ở lại để làm nghề. Trong công việc nào cũng vậy chứ không phải mỗi nghề này mới vậy.

Tôi quyết tâm làm bằng được, quyết tâm đứng trên sân khấu hàng đêm, đứng trước ống kính máy quay để khán giả đón nhận một Thụy Mười.

Hơn nữa, tôi cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu tôi không làm thì lấy gì mà sống. Tôi sống độc lập, tự lập từ trẻ, không dựa vào gia đình một chút nào. Thậm chí, tôi còn phải lo ngược lại cho gia đình.

Tới ngày hôm nay cũng vậy, một tay tôi lo cho gia đình. Đó là động lực thúc đẩy tôi vực dậy, không suy nghĩ tiêu cực nữa. Tôi đi diễn quần chúng, diễn đủ vai, làm đủ hết, không từ chối việc gì.

Thậm chí, tôi còn phải đi hát quán nghệ sĩ. Ở đó đâu phải hát để nhận cát xê mà phải xuống uống bia cùng khách để người ta cho tiền bo và lấy tiền bo đó để sống. Nhưng tôi thấy công việc đó không hợp nên thôi không làm nữa.

Tôi rất thích tiếp cận, quan sát cuộc sống xung quanh để lấy nó làm vốn sống".

Nghệ sĩ Thụy Mười sinh năm 1972 tại Long An, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Nam với danh xưng "Nữ hoàng vai phụ".

Với lối diễn tự nhiên, đa dạng từ hài hước đến phản diện, cô đã để lại dấu ấn sâu sắc qua các bộ phim như Giọt lệ bên sông, Cô Thắm về làng hay các tiểu phẩm cùng nhóm Ngũ Long Du Ký.

Dù từng trải qua biến cố bệnh tim nặng và những năm tháng thăng trầm trong nghề, cô vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và ngọn lửa đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Ngoài diễn xuất, Thụy Mười còn sở hữu giọng hát truyền cảm và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ đồng nghiệp khó khăn.

Hiện tại, cô chọn cuộc sống độc thân bình yên, tiếp tục cống hiến cho khán giả bằng sự tận tụy và chân thành trong từng vai diễn nhỏ nhất.