Đó là nữ nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình (SN 1958 tại Vân Nam, Trung Quốc). Cô được mệnh danh là “chim công của làng múa" nhờ những tác phẩm mang hơi thở dân gian, đặc biệt là điệu múa chim công đưa tên tuổi bà ra quốc tế.

Bà cũng nổi tiếng với lối sống kỷ luật hơn 30 năm bà không ăn cơm, chỉ duy trì thịt bò, súp gà, trái cây và trà phổ nhĩ, vì “muốn múa thì phải hy sinh”. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình.

Thành công trên sân khấu không phải là tất cả. Ít người biết Dương Lệ Bình còn là chủ tịch công ty truyền thông văn hóa mang tên mình, vận hành trường dạy múa, ekip biểu diễn và nhiều dự án nghệ thuật - thương mại. Báo chí Trung Quốc từng gọi bà là nữ nghệ sĩ triệu phú, sống giàu có từ chính nghệ thuật chứ không phải đầu tư ngoài ngành.

Một trong những tài sản khủng từng được nữ nghệ sĩ này chia sẻ trên với truyền thông lẫn mạng xã hội đặc biệt nhất phải kể đến căn biệt thự nằm trên một mỏm đảo nhỏ bên hồ Nhĩ Hải (Đại Lý, Vân Nam) - nơi được cư dân mạng ví như “bồng lai tiên cảnh”, còn chính chủ nhân tự tin khẳng định: “Biệt thự của tôi là ngôi nhà đẹp nhất thế gian.”

Một số góc bao quát và toàn cảnh bên ngoài căn biệt thự.

Đến nay, không ai rõ công trình này bao nhiêu m2. Còn về chi phí thì theo một số nguồn tin của tờ Sina cung cấp cho biết bất động sản được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2008, này có giá trị khoảng 30 - 35 triệu NDT (khoảng 110- 130 tỷ VND). "Dù không phải công trình quá lớn về diện tích, nhưng sử dụng vật liệu cao cấp và thiết kế cầu kỳ, nên được xem là một trong những biệt thự nghệ thuật đáng chú ý nhất Đại Lý", tờ Sina bình luận thêm.

Cụ thể, công trình được xây từ những năm 2000, nằm trên một mỏm đảo nhỏ thường được gọi là Ngọc Cơ, ba mặt hướng ra nước, nhìn thẳng núi tuyết Cang Sơn.

Biệt thự chia làm hai khu riêng biệt, với tên gọi là: Cung Trăng (Moon Palace) - nơi bà ở, và Cung Mặt Trời (Sun Palace) - vận hành như khách sạn nghệ thuật với 7 phòng lưu trú dạng duplex. Không gian bên trong và bên ngoài đều tuân theo một triết lý nhất quán: hòa vào thiên nhiên.

Cung Trăng là nơi Dương Lệ Bình trực tiếp sinh sống, được xây dựng từ khoảng năm 2000. Khi bắt tay vào thiết kế, bà mời các kiến trúc sư trẻ và nghệ nhân ở Đại Lý thực hiện theo phong cách dân gian tộc Bạch - quê hương của chính bà. Nguyên tắc xây dựng được truyền thông Trung Quốc nhắc lại nhiều lần: không san lấp mặt bằng, không chặt cây, không phá đá. Mọi cấu trúc đều dựa theo địa hình tự nhiên, đá bản địa làm tường, thân cây làm cột, cửa mở theo hướng gió và mặt trời để lấy ánh sáng tự nhiên.

Cung Trăng được cho là chốn nghỉ dưỡng của nữ nghệ sĩ này.

Điểm đặc biệt nhất của Cung Trăng là sự xuất hiện của một cây đại thụ hàng trăm năm tuổi được giữ nguyên vẹn. Kiến trúc không “ép thiên nhiên nhường chỗ cho bê tông” mà xây vòng quanh thân cây.

Dương Lệ Bình xem đó là linh hồn của ngôi nhà, như một phần của chốn tu tập, thiền định. Nội thất Cung Trăng tối giản, chú trọng khoảng trống và ánh sáng - đúng tinh thần ẩn mình của người đã gắn cả đời với nghệ thuật và sự tĩnh lặng.

Rất nhiều cây xanh bao quanh ngôi nhà.

Nơi ngồi thiền của Dương Lệ Bình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên một show truyền hình rằng bà thích ngồi ở đây buổi đêm, tận hưởng sự tĩnh lặng, ngắm bầu trời sao.

Một số góc bên trong Cung Trăng, nơi bà nấu ăn, nghỉ ngơi.

Cách không xa Cung Trăng là Cung Mặt Trời - khu vực dành để đón tiếp bạn bè, nghệ sĩ và khách lưu trú. Nếu Cung Trăng thiên về thiền và yên tĩnh, Cung Mặt Trời lại mang hơi hướng mở, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm “sống cùng thiên nhiên”.

Nơi đây đón rất nhiều du khách ghé thăm mỗi năm.

Công trình có 7 phòng khách dạng lệch tầng, lối đi nhỏ, cầu thang gỗ uốn theo địa hình. Mỗi phòng là một không gian nghệ thuật thu nhỏ, bày trí tượng, gốm, hoa khô và tranh thủ công.

Hầu hết các phòng đều có cửa kính sát sàn, nhìn thẳng ra hồ Nhĩ Hải. Buổi sáng, ánh nắng chiếu tràn phòng; buổi tối, nằm trên giường có thể nhìn sao phản chiếu trên mặt nước. Phòng tắm chính là chi tiết nổi tiếng nhất trên mạng xã hội: bồn tắm đặt cạnh vách kính lớn, “vừa tắm vừa ngắm cảnh” - đúng phong cách sống chậm, tận hưởng sự tự do mà chủ nhân theo đuổi.

Một số góc bên trong khu Mặt Trời.

Bên ngoài, vườn hoa với hồng, tulip, cẩm tú cầu trải rộng, có suối nhỏ và tiếng chim. Bà dành riêng một khu để ngồi thiền và ngắm sao vào ban đêm. Tất cả phản ánh lối sống mà Dương Lệ Bình mô tả trong một lần trả lời truyền thông: “Tôi đến thế giới này để xem cây lớn lên, nước chảy thế nào…”.

Không gian sống của Dương Lệ Bình trở thành điểm thu hút du khách. Tuy nhiên, khi một phần biệt thự mở dưới dạng “khách sạn nghệ thuật”, nơi này vấp phải tranh luận về môi trường - vấn đề chung của nhiều cơ sở lưu trú ven hồ Nhĩ Hải. Một chiến dịch rà soát toàn bộ khách sạn quanh hồ từng khiến nhiều nơi phải tạm dừng hoạt động, Cung Mặt Trời cũng nằm trong danh sách.

Phản hồi về việc này, Dương Lệ Bình tuyên bố hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt đúng quy định và không xả trực tiếp ra hồ. Cô nói mình luôn tôn trọng thiên nhiên, bởi “nếu phá thiên nhiên thì nơi này không còn ý nghĩa gì”.

Nguồn: Sina, Sohu.