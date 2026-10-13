Nữ MC SN 1975 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia học trường chuyên hàng đầu Hà Nội, định làm ca sĩ, giờ là giảng viên Học viện Ngoại giao

Lên sóng từ năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình lâu đời nhất của VTV3 và đến nay đã bước sang năm thứ 26. Mỗi mùa, cuộc đua "leo núi" đặc biệt này đi qua các cuộc thi tuần, tháng, quý rồi khép lại bằng trận Chung kết năm được truyền hình trực tiếp.

Xem Olympia, khán giả nhớ nhất vẫn là các nhà leo núi, nhưng bên cạnh thí sinh, dàn MC của chương trình dù cầm trịch ở trường quay hay chỉ xuất hiện ở điểm cầu trong các trận Chung kết năm cũng ít nhiều để lại ấn tượng riêng trong lòng người xem. Một trong những MC từng đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu đến nay vẫn nhiều người nhớ chính là MC Bạch Dương (tên đầy đủ Đỗ Thị Bạch Dương, sinh năm 1975).

MC Bạch Dương trong một lần dẫn điểm cầu Olympia (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Trước khi bước vào truyền hình, MC Bạch Dương là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thời phổ thông, chị học tiếng Nga rồi chuyển sang tiếng Anh vào năm cuối cấp. Khi chọn ngành, chị đăng ký thi vào cả Ngoại ngữ lẫn Báo chí rồi cuối cùng theo học chuyên ngành Báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ít ai biết rằng ca hát từng là đam mê lớn nhất của chị. Thời phổ thông và đại học, chị đi biểu diễn ở nhiều nơi, từng đoạt giải Ba toàn quốc cuộc thi Giọng hát phổ thông trung học và giải Nhì Giọng hát sinh viên toàn quốc, cùng lứa đi hát với Mỹ Linh và Minh Ánh. Chị thậm chí từng có ý định trở thành ca sĩ nhưng sau đó chọn truyền hình.

Từ năm thứ 2 đại học, chị đã đi làm hướng dẫn viên du lịch, sau đó cùng bạn bè mở công ty du lịch. Ra trường, chị vừa làm báo vừa hoạt động trong lĩnh vực du lịch cho tới khi, trong một chuyến đi thực tế, được khuyên thử sức với truyền hình. Năm 1997, chị đăng ký thi tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam. Trước ngày phỏng vấn, chị vẫn dẫn tour du lịch ở Sầm Sơn, rồi bắt tàu về Hà Nội vào rạng sáng để đi thi.

Chị trúng tuyển và được nhà báo Lại Văn Sâm phân công phụ trách chương trình thiếu nhi. Cùng MC Bảo Vân, chị tự tay xây dựng format chương trình Vườn Cổ Tích, từ vẽ logo, dựng sân khấu, viết kịch bản đến tuyển trẻ em tham gia. Sau khoảng 3 năm, chị chuyển sang Hành Trình Văn Hóa, chương trình mua bản quyền nước ngoài phát sóng đến hết tháng 5/2007, do khoảng 4 MC dẫn dắt gồm Bạch Dương, Hoa Thanh Tùng, Hồng Phúc và Lam Kiều.

Nữ MC một thời nổi tiếng đa tài (Ảnh: VTV)

Năm 2007, khi VTV6 thành lập, chị tình nguyện sang kênh mới, tập trung vào biên tập và tổ chức sản xuất. Ở đây, chị giữ chức trưởng phòng hơn 10 năm, tham gia xây dựng các chương trình như Đối Thoại Trẻ, Điểm Nóng, Ngôi Sao Ước Mơ, Những Đứa Trẻ Hay Chuyện. Chị cũng từng cùng đồng nghiệp phụ trách sản xuất nhiều chương trình lớn, trong đó có cầu truyền hình Biển Đảo Của Chúng Ta, chương trình đã nhận Giải A Giải báo chí quốc gia năm 2014.

Năm 2017, sau 20 năm gắn bó, chị quyết định rời biên chế ở tuổi 42 để dành thời gian cho gia đình, nhưng vẫn cộng tác với VTV và tái xuất trên VTV1 năm 2019 trong chương trình Văn Hóa, Sự Kiện và Nhân Vật. Tháng 3/2026, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3, chị cùng các MC, BTV Trần Ngọc, Tuấn Tú và Lưu Minh Vũ còn có màn hóa thân thành người chơi của Đường Lên Đỉnh Olympia phiên bản đặc biệt, một phần chơi vui với các câu hỏi về những chương trình ghi dấu ấn của VTV3.

Hiện chị là Thạc sĩ, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Từ cô học sinh chuyên Amsterdam chuyển sang học tiếng Anh vào năm cuối cấp, chị hôm nay đứng trên bục giảng của một trường đào tạo ngoại giao và truyền thông, truyền lại cho sinh viên những gì mình đã tích lũy qua 20 năm làm truyền hình.

Hình ảnh MC Bạch Dương trong một sự kiện chào tân sinh viên tại Học viện Ngoại giao tháng 9/2026 vừa qua (Ảnh: Truyền thông Quốc tế - Học viện Ngoại giao)

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