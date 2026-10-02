Nữ MC gắn bó lâu nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia: Học Kinh tế rồi làm phóng viên, giờ là một trong những "người phụ nữ quyền lực" của VTV3

Suốt 26 năm qua, Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến nhiều thế hệ MC đồng hành. Từ nhà báo Tạ Bích Loan, Lưu Minh Vũ đến Tùng Chi, Diệp Chi, Ngọc Huy và những gương mặt sau này, mỗi người lại mang đến một phong cách dẫn riêng. Trong số đó, MC Tùng Chi là cái tên đặc biệt khi cô là nữ MC có thời gian gắn bó lâu nhất với chương trình tính đến thời điểm hiện tại.

Với nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh Tùng Chi gắn liền với mái tóc ngắn, tà áo dài và phong cách dẫn nhẹ nhàng, điềm đạm. Cô không tạo dấu ấn bằng cách dẫn quá sôi nổi hay liên tục khuấy động sân khấu, mà chinh phục người xem bằng sự chắc chắn, tinh tế và khả năng xử lý tình huống bình tĩnh. Chính phong cách ấy đã trở thành một phần ký ức của Olympia trong những năm đầu chương trình lên sóng.

MC Tùng Chi từng nhiều năm dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Thế nhưng, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, Tùng Chi lại không xuất thân từ ngành báo chí hay truyền thông. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế vào năm 1997, sau đó nộp hồ sơ vào Đài Truyền hình Việt Nam và bắt đầu công việc với vai trò phóng viên.

Cơ duyên với truyền hình ban đầu đến khá tình cờ, nhưng công việc càng về sau càng khiến Tùng Chi nhận ra mình muốn gắn bó lâu dài. Từ một phóng viên, cô dần thử sức ở nhiều vị trí khác nhau, từ biên tập viên, MC đến đạo diễn và tổ chức sản xuất chương trình.

Bộ đôi MC Tùng Chi - Lưu Minh Vũ "làm mưa làm gió" một thời trong Đường Lên Đỉnh Olympia

Với Đường Lên Đỉnh Olympia, dấu ấn của Tùng Chi không chỉ nằm ở những lần xuất hiện trước máy quay. Cô bắt đầu dẫn chương trình từ những mùa đầu tiên, trong giai đoạn 2000-2002, sau đó trở lại và tiếp tục đồng hành trong nhiều mùa tiếp theo. Đến chung kết năm thứ 16, Tùng Chi vẫn là gương mặt dẫn chương trình trước khi Diệp Chi tiếp nối vị trí này từ mùa thứ 17.

Đặc biệt, phía sau sân khấu, Tùng Chi còn tham gia sâu vào quá trình sản xuất Olympia. Từ năm 2006, cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn chương trình, đồng thời tham gia vào công tác tổ chức và sản xuất. Vì thế, hành trình của Tùng Chi với Olympia không đơn thuần là câu chuyện của một MC đứng trước ống kính, mà còn là câu chuyện của một người làm truyền hình tham gia vào cả quá trình tạo nên chương trình.

Nữ MC trung thành với mái tóc ngắn ngang vai

Chính sự đa nhiệm ấy cũng phần nào lý giải vì sao Tùng Chi dần xuất hiện ít hơn trên màn ảnh. Sau nhiều năm làm MC, cô chuyển trọng tâm sang công việc phía sau máy quay, tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực sản xuất truyền hình và công tác quản lý tại VTV3.

Có thời điểm, Tùng Chi giữ vị trí Phó ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3. Hành trình từ một nữ phóng viên mới vào nghề đến MC, đạo diễn rồi cán bộ quản lý là một chặng đường khá đặc biệt của cô tại VTV, vì thế, cô từng được mệnh danh là "người phụ nữ quyền lực thứ 2 của VTV3". Đến nay, Tùng Chi không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng như trước. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn gắn với một trong những chặng đường đáng nhớ nhất của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Dàn MC chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia qua nhiều thời kỳ gồm MC Tạ Bích Loan, MC Tùng Chi, MC Diệp Chi, MC Ngọc Huy

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