Bên cạnh một số bộ phim như "The First Night With the Duke" hay "Bitch x Rich" phần 2, khán giả yêu phim Hàn Quốc còn có một tác phẩm khác rất đáng xem trong mùa hè này, đó là "Law and the City". Phim đánh dấu sự trở lại của nam thần Lee Jong Suk. Đồng hành cùng với nam diễn viên nổi tiếng là nữ minh tinh đang lên Moon Ga Young. Đây là mỹ nhân được đánh giá là hoàn hảo về cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Với lợi thế ngoại hình, cô đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật nữ luật sư non trẻ nhưng đầy tiềm năng - Kang Hui Ji trong phim "Law and the City".

Từng gây sốt với nhân vật nữ sinh hồn nhiên, nhí nhảnh, có tài makeup điêu luyện trong phim "True Beauty" nhưng khi đảm nhận vai một nhân viên công sở ở độ tuổi 30 , Moon Ga Young vẫn hóa thân vô cùng xuất sắc. Tạo hình của Moon Ga Young trong phim "Law and the City" thiên về sự trưởng thành và chuyên nghiệp. Cô áp dụng kiểu tóc buộc thấp nhẹ nhàng, đơn giản và nữ tính để tôn lên nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều nhưng vẫn đảm bảo sự trang nhã, chỉn chu cần có trong môi trường làm việc.

Thời trang của Moon Ga Young trong phim cũng là một điểm nhấn quan trọng. Vẫn những item công sở quen thuộc nhưng nhờ cách phối đồ khéo léo, cộng thêm vóc dáng nổi bật, Moon Ga Young càng trở thành tâm điểm. Ẩn sau vẻ ngoài sang chảnh, trau chuốt của một nữ luật sư là tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết, muốn bảo vệ người yếu thế, và Moon Ga Young đã thể hiện tốt phẩm chất này của nhân vật.

Ngoại hình đẹp và diễn xuất tự nhiên còn giúp Moon Ga Young ghi điểm tuyệt đối khi đứng cạnh Lee Jong Suk, từ đó tạo nên một cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Phim "Law and the City" tương đối nhẹ nhàng, không tạo hiệu ứng quá rầm rộ trên mạng xã hội. Dẫu vậy, đây vẫn là bộ phim đáng xem và một trong những lý do chính là nhan sắc tuyệt xinh của nữ chính, cùng tương tác đáng mong chờ của cô với nam chính Lee Jong Suk.

Ảnh và gif: Sưu tầm