“Nữ hoàng showbiz Philippines” Heart Evangelista: Sở hữu cuộc sống vương giả và những mối quan hệ quyền lực trong giới siêu giàu châu Á, tình bạn với Tăng Thanh Hà gây bất ngờ

Heart Evangelista sinh năm 1985, sinh ra tại thủ đô Manila, Heart sau đó cùng gia đình chuyển đến San Francisco, California, Mỹ và cuối cùng lại về quê nhà Philippines.

Cô được công chúng biết đến là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, ca sĩ, họa sĩ, doanh nhân và phu nhân nghị sĩ. Để hình dung về cuộc đời của Heart Evangelista, người ta sẽ nhớ ngay tới tác phẩm "Crazy Rich Asians" (Con nhà siêu giàu châu Á) vì cô chính là nguyên mẫu cho nhân vật chính của tiểu thuyết và phim điện ảnh đình đám này.

Gia thế “phải đi lùi mới đến vạch đích” nhưng tài năng lại càng đáng nể hơn

Heart Evangelista là ái nữ của tập đoàn Barrio Fiesta danh tiếng, sở hữu đế chế ẩm thực với hơn 50 chi nhánh ở Philippines và khắp thế giới.

Cô chính là định nghĩa của cụm từ “ngậm thìa vàng” khi ngay từ lúc chào đời đã có cuộc sống vương giả, xa hoa, được lớn lên trong điều kiện tốt nhất, tiếp thu nền văn hóa đa dạng.

Tuy là nhân vật đình đám của giới siêu giàu châu Á nhưng Heart Evangelista lại khiến mọi người nể phục hơn vì tài năng và sự nỗ lực của chính mình.

Cô bước chân vào giới giải trí năm 13 tuổi sau khi được tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất nhì Philippines ABS-CBN phát hiện và bồi dưỡng. Qua hàng loạt dự án phim tuổi teen, Heart Evangelista dần khẳng định tài năng và tên tuổi cũng vụt sáng lên hàng sao.

Tính đến nay, Heart Evangelista sở hữu hơn 70 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, trong đó hầu hết là những phim đạt kỷ lục doanh thu phòng vé và rating truyền hình cao ngất ngưởng như Ang Tanging Ina", "My First Romance", “Ngôi nhà hạnh phúc”, "Trò chơi ái tình",... Khán giả ưu ái gọi cô là “Nữ hoàng nước mắt” của phim truyền hình Philippines.

Cô cũng nắm trong tay 15 giải thưởng nghệ thuật danh giá sau 23 năm hoạt động như Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại PMPC Star Awards for Television 2016, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Metro Manila Film Festival 2009, Princess of RP Movies tại GMMSF Box-Office Awards 2004…

Không chỉ gây tiếng vang ở điện ảnh, Heart Evangelista còn thành công ở nhiều lĩnh vực khác trong giới giải trí nhờ ngoại hình xinh đẹp sánh ngang với dàn minh tinh hàng đầu như Marian Rivera , Angelika Dela Cruz,... cùng khả năng giao tiếp, năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm.

Heart Evangelista là người dẫn chương trình “đắt show” bậc nhất showbiz Philippines, là ca sĩ có doanh thu bán album cao và là họa sĩ được giới chuyên môn công nhận.

Dù sinh ra trong gia đình có 5 người con và là con út nhưng Heart Evangelista lại được lựa chọn làm người thừa kế đế chế ẩm thực hùng mạnh của gia đình, cho thấy năng lực kinh doanh và bản lĩnh đáng nể của cô.

Cuộc sống vương giả còn hơn cả chữ “rich kid”

Là người thừa kế của tập đoàn lớn, cuộc sống của Heart Evangelista đương nhiên sẽ khiến bất cứ ai phải choáng ngợp.

Bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ của Heart Evangelista bắt đầu được hình thành từ khi cô chập chững bước vào tuổi 20. Mỗi lần xuất hiện, nữ minh tinh luôn mang đến hình ảnh cực sang trọng, đẳng cấp của giới siêu giàu. Cuộc sống của Heart Evangelista ngập tràn trong đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh, những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, hay những hàng ghế đầu danh giá tại show diễn của các thương hiệu thời trang xa xỉ.

Rất nhiều người sưu tập hàng hiệu nhưng Heart Evangelista “khủng” hơn ở chỗ những món đồ của cô không chỉ đắt mà còn hiếm, chẳng riêng quần áo, phụ kiện, nước hoa mà đến bát đĩa, đồ dùng của cô cũng siêu đắt đỏ. Và đương nhiên, số lượng những món đồ xa xỉ mà cô sở hữu có khi còn nhiều hơn mấy bộ sưu tập của người khác cộng lại.

Heart Evangelista không chỉ là nhân vật VIP mà còn là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ đình đám nhất thế giới như Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Ferragamo, Jean Paul Gaultier…

Phu nhân nghị sĩ và vòng quan hệ quyền lực

Heart Evangelista kết hôn với Thượng nghị sĩ Francis Chiz Escudero vào năm 2015 và mang thai con sinh đôi đầu lòng vào năm 2018. Mặc dù cả hai từng gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình Heart Evangelista, thậm chí bố mẹ cô còn mở họp báo nói xấu con rể nhưng nữ minh tinh vẫn bất chấp ở bên Chiz Escudero và có cuộc sống viên mãn ở hiện tại. Đám cưới của cặp đôi từng là sự kiện đình đám, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng Philippines.

Với gia thế “khủng” cùng độ nổi tiếng top đầu trong showbiz, Heart Evangelista có mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí đến giới chính trị, doanh nhân, giới siêu giàu. Cô thường xuyên xuất hiện bên các nhân vật “máu mặt” là chính trị gia, tỷ phú, siêu sao,...

Đáng chú ý, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng là một người bạn của Heart Evangelista. "Ngọc nữ" từng chia sẻ bức ảnh chụp cùng "nữ hoàng showbiz Philippines" với lời nhắn: "My beautiful and talented @iamhearte. Hope you enjoyed your trip to Viet Nam! See you soon!" (Tạm dịch: Iamheart xinh đẹp và tài năng của tớ, hi vọng cậu sẽ tận hưởng sự vui vẻ trong chuyến đi Việt Nam lần này. Gặp cậu sớm nhé!).

Hình ảnh Tăng Thanh Hà và Heart Evangelista vào năm 2016.

Hiện tại, Heart Evangelista là phu nhân nghị sĩ nhưng vẫn có ảnh hưởng cực lớn trong giới showbiz và thời trang. Trang cá nhân của cô hiện có 7,7 triệu người theo dõi. Heart Evangelista ở tuổi 36 khiến cộng đồng mạng phải ngưỡng mộ vì cuộc sống siêu giàu có, quyền lực và hạnh phúc của mình.