Dàn minh tinh nhận kết đắng vì lấy chồng siêu giàu: Á hậu sống như giúp việc trong gia tộc Samsung, "quốc bảo xứ Hàn" tự tử hụt

Là con gái, không ai là không muốn được khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy, khoác tay người mình yêu thương nhất cùng tiến vào lễ đường, nói lời thề nguyền và ở bên nhau trọn đời. Càng tuyệt vời hơn nữa khi vị hôn phu có nền tảng tài chính vững chắc, bởi không thể chỉ "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" mà hạnh phúc được. Thế nhưng lấy chồng đại gia không phải chuyện đơn giản, cơm nhà giàu càng không dễ nuốt, loạt minh tinh Hàn dưới đây đã phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở từ những cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo với người chồng giới tài phiệt siêu giàu.

Hwang Jung Eum

Hwang Jung Eum là mỹ nhân mới nhất "đứt gánh giữa đường" với chồng đại gia. Hwang Jung Eum sinh năm 1985, từng là ca sĩ thần tượng trước khi chuyển hướng làm diễn viên và gặt hái được loạt thành công. Hwang Jung Eum từng có quá khứ vất vả, khó khăn và thậm chí là mối tình đau khổ kéo dài 10 năm. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với nữ diễn viên, nhưng giờ đây cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn với vị đại gia ngành thép cũng đã tan vỡ.

Hwang Jung Eum xinh đẹp, rạng rỡ trong đám cưới

Được mệnh danh là "nữ hoàng phim bi" vì loạt vai diễn khổ vì tình, cuộc đời Hwang Jung Eum cũng đau khổ như những vai diễn trong bộ phim của cô, cứ như tất cả đều vận từ phim vào đời thực. Trước khi đến với người chồng đại gia ngành thép kiêm golf thủ chuyên nghiệp, Hwang Jung Eum từng có 10 năm yêu đương với ca sĩ Kim Yong Joon (SG Wannabe). Dù vậy, mối tình này mang lại nhiều đau khổ và nước mắt khi Kim Yong Joon là người lạnh lùng, vô tâm, thường xuyên ghen tuông khi Hwang Jung Eum diễn cảnh tình tứ với bạn diễn nam, cấm đoán sự nghiệp của cô.



Hwang Jung Eum từng có cuộc tình dài 10 năm nhiều nước mắt với người bạn trai vô tâm, hay ghen

Cuối cùng, sau gần 10 năm đằng đẵng, chịu đủ tổn thương nữ diễn viên đã quyết định buông tay. Vào tháng 5/2015, cặp đôi bền chặt nhất nhì showbiz chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Sau 5 tháng chia tay người cũ, Hwang Jung Eum bất ngờ công khai mối quan hệ với đại gia Lee Young Don cô quyết định lên xe hoa chỉ 6 tháng sau đó. Hwang Jung Eum cho biết cô cảm động trước sự chân thành, sâu sắc của người đàn ông này nên quyết định nhận lời cầu hôn.



Hwang Jung Eum và chồng khi còn mặn nồng

Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại khách sạn hạng sang ở Seoul vào tháng 2/2016 với sự tham gia của dàn khách mời quyền lực toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz. Sau khi kết hôn, vị đại gia này vẫn ủng hộ Hwang Jung Eum đóng phim chứ không cấm đoán, ghen tuông như người cũ. 1 năm sau khi kết hôn, hạnh phúc viên mãn đã đến với Hwang Jung Eum khi cô hạ sinh quý tử đầu lòng.



Khác với người cũ, chồng đại gia của Hwang Jung Eum không cấm cản sự nghiệp của cô

Nhan sắc Hwang Jung Eum lên hương sau khi kết hôn và sinh con

Nữ diễn viên tái xuất màn ảnh với diện mạo "gái 1 con trông mòn con mắt", thêm sexy, xinh đẹp và đắt show còn hơn thời còn son. Hwang Jung Eum cũng chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, thường xuyên đăng ảnh trên trang cá nhân. Chính vì vậy, công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi cô tuyên bố ly hôn chồng vào ngày 3/9 vừa qua, sau 4 năm chung sống.



Dù phía mỹ nhân She Was Pretty tuyên bố giữ kín lý do ly hôn nhưng mới đây, dân mạng đã "đào" lại được một tin đồn "blind item" về 1 sao nữ có hôn nhân không hạnh phúc. Cụ thể, sao nữ trong tin đồn rất nổi tiếng, là người được đồng nghiệp và nhân viên khen ngợi nhân cách. Chồng của sao nữ này là người ngoài ngành giải trí, hành xử vô tâm, lơ là với gia đình, khiến sao nữ này phải chăm con 1 mình, từ đó tình cảm nguội lạnh nên cô có ý định ly hôn.

Dù chưa thể khẳng định sao nữ A trong tin đồn là Hwang Jung Eum, nhưng với sự trùng khớp lên đến 80%, dân mạng tin rằng người trong tin đồn chính là cô. Nếu sự thật là vậy thì Hwang Jung Eum quả là "hồng nhan bạc phận" khi 2 lần đều yêu phải những người đàn ông vô tâm. Những kết thúc buồn trong phim mà Hwang Jung Eum đóng đã vẫn vào người cô, khi xinh đẹp, tài năng và thành công đến thế, nữ diễn viên vẫn chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn khi lỡ dành cả thanh xuân để yêu những người đàn ông lạnh lùng, vô tâm.

Go Hyun Jung

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đoạt danh hiệu Á hậu Hàn Quốc vào năm 1989 và chính thức bước chân vào làng giải trí kể từ đó. Với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ cùng lối diễn xuất chân thực, Go Hyun Jung nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu thích sau thành công của bộ phim Đồng Hồ Cát.

Nhan sắc "gây thương nhớ" của Go Hyun Jung thập niên 90

Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và chỉ mới 24 xuân xanh, nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin - cháu trai của chủ tịch tập đoàn Samsung kiêm Phó Chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shinsegae.



Mẹ chồng của Go Hyun Jung - bà Lee Myung Hee là nữ doanh nhân quyền lực đảm nhận vị trí Chủ tịch nòng cốt của Shinsegae. Tài sản của vị hôn phu Go Hyun Jung vào năm 1995 rơi vào khoảng 1,3 tỉ đô la (hơn 30 nghìn tỉ đồng) - một con số khổng lồ. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên ngừng đóng phim, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái.

Sau 8 năm 6 tháng, 1 lần nữa Go Hyun Jung khiến truyền thông chao đảo bằng tin tức ly hôn chồng đại gia. Tin đồn cho biết cô được bồi thường số tiền ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 28 tỷ đồng) nhưng mất hoàn toàn quyền nuôi con, không được phép gặp mặt. Đến 10 năm sau, lần đầu nữ diễn viên mới lần đầu tiết lộ những cay đắng cô phải chịu trong cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, Go Hyun Jung bị gia đình nhà chồng xem thường vì xuất thân tầng lớp thấp hơn. Hàng ngày ở nhà, mọi người dùng tiếng Anh để giao tiếp, Á hậu Hàn Quốc 1989 vì không hiểu nên không dám nói chuyện. Cô quyết tâm học tiếng Anh, đến khi hiểu rồi thì nhà chồng lại chuyển sang nói tiếng Pháp. Giữa họ là bức tường ngăn cách không thể phá vỡ. Go Hyun Jung bị coi như người giúp việc trong nhà, bị chèn ép ly hôn khi đã "xong nhiệm vụ" sinh con.

Go Hyun Jung như phượng hoàng tái sinh trên màn ảnh khi thành danh trở lại với Nữ Hoàng Seondeok

Sau khi ly hôn, Á hậu Hàn quay trở lại màn ảnh. Thời gian đầu, cô bị nhà chồng "phong sát", sử dụng mối quan hệ và quyền lực để chèn ép. Mẹ chồng ra lệnh cấm con dâu xuất hiện trên bất kỳ quảng cáo hay sản phẩm nào của Shinsegae và Samsung. Sau quãng thời gian dài nỗ lực, Go Hyun Jung đã lấy lại tên tuổi với Ngày Xuân, Nữ Hoàng Seondeok, Daemul…



2 con của Go Hyun Jung nay đã lớn nhưng cũng không được gặp mẹ

Đến nay, sau gần 20 năm ly hôn, Go Hyun Jung đã trở thành nữ diễn viên thành công, có sự nghiệp kinh doanh thành đạt, thế nhưng cô vẫn không thể gặp con. Năm 2017, con gái bước sang tuổi 18 và con trai đỗ vào trường đại học danh giá nước Mỹ nhưng Á hậu Hàn Quốc vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn và chúc mừng 2 con. Cô từng chia sẻ trong nước mắt: "Tôi quay lại đóng phim để các con có thể thấy mẹ trên tivi".



Oh Hyun Kyung

Oh Hyun Kyung chính là người đã chiến thắng Go Hyun Jung để lên ngôi Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Thế nhưng cuộc đời của mỹ nhân này cũng nhiều nước mắt và đau buồn chẳng kém gì đối thủ năm ấy.

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên khai sinh là Oh Sang Ji. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác kể từ khi giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Sở hữu sắc vóc hơn người đang thời nở rộ, Oh Hyung Kyung nhanh chóng bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc và trở thành sao hạng A trong thập niên 90.

Oh Hyun Kyung vào thời điểm đăng quang Hoa hậu

Sự nghiệp đang lên, được người đời tán tụng, sóng gió bất ngờ ập đến với Oh Hyun Kyung năm cô 28 tuổi. Vào năm 1998, một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút quay lại cảnh cô và bạn trai cũ ân ái bị chính người này phát tán trên mạng. Hình tượng ngọc nữ, danh tiếng, sự nghiệp của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ chỉ sau 1 đêm. Mặc dù là nạn nhân, nhưng khi xã hội còn chưa cởi mở, Hoa hậu phải hứng chịu vô số chỉ trích. Nữ diễn viên phải rời khỏi làng giải trí gần 10 năm, trong đó có 3 năm "ở ẩn" tại Mỹ.



Những tưởng hạnh phúc lại mỉm cười với Oh Hyun Kyung khi cô nên duyên cùng đại gia Hong Seung Pyo vào năm 2002. Hong Seung Pyo là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Người đàn ông này không hề quan tâm quá khứ của Hoa hậu Hàn Quốc, khẳng định luôn yêu thương cô thật lòng.

Vị đại gia họ Hong những tưởng là bến bờ hạnh phúc của Oh Hyun Kyung

Có lẽ, điều hạnh phúc nhất từ cuộc hôn nhân này với Oh Hyun Kyung chỉ là cô con gái

Tuy vậy, quãng thời gian hạnh phúc của Oh Hyun Kyung cũng không kéo dài. Khi nữ diễn viên đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật con gái 1 tuổi thì người chồng đại gia bất ngờ bị bắt giam vì tội tham ô. Được biết, đại gia Hong Seung Pyo đã biển thủ số tiền "khủng", lên đến thủ 4 tỷ won (khoảng 77 tỷ đồng). Chồng của nữ diễn viên còn dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và lừa cha mẹ cô để lấy giấy tờ nhà đem đi thế chấp. Cũng lúc này, Oh Hyun Kyung đau đớn phát hiện ra người chồng đại gia này đã lừa dối cô, từng có 2 cuộc hôn nhân trước đó và 2 con riêng.



Hiện tại, Oh Hyun Kyung làm mẹ đơn thân bên con gái

Nỗi đau chồng nỗi đau, Oh Hyun Kyung quyết định ly hôn, làm mẹ đơn thân và quay trở lại màn ảnh. Những tác phẩm đình đám như Khi Những Bà Nội Trợ Hành Động, Gia Đình Là Số 1, Wang’s Family… đã giúp Oh Hyun Kyung dần lấy lại được sự yêu mến của công chúng như xưa.



Shim Eun Ha

Shim Eun Ha sinh năm 1972, là "quốc bảo nhan sắc", "nữ thần màn ảnh" Hàn Quốc thập niên 1990. Nhờ gương mặt xinh đẹp dịu dàng, "băng thanh ngọc khiết", Shim Eun Ha là cái tên đắt giá, được hàng loạt đạo diễn săn đón, tham gia đến hơn 20 tác phẩm, đạt được nhiều giải thưởng danh giá.

Vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết", khuynh đảo màn ảnh thập niên 90 của Shim Eun Ha

Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, Shim Eun Ha từng có mối tình đẫm nước mắt với Jung Ho Young - chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn, chồng hiện tại của "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae. Cặp đôi yêu nhau năm 1998 song bị gia đình nữ diễn viên phản đối kịch liệt vì Jung Ho Young qua một đời vợ. Cặp đôi lên kế hoạch cưới vào tháng 9/2001 và sau đó là sang Mỹ sống nhưng chỉ 2 ngày trước ngày cưới, Shim Eun Ha hủy hôn vì không muốn làm mẹ tổn thương.



Sau biến cố, Shim Eun Ha khép mình và đến năm 2005, cô kết hôn với Ji Sang Wook và sau đó có 2 con gái. Ji Sang Wook có xuất thân bề thế, vốn là giảng viên đại học, sau đó trở thành "trùm" kinh doanh xe hơi và còn muốn lấn sân chính trị. Sau khi kết hôn, Shim Eun Ha rút khỏi màn ảnh để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Shim Eun Ha trong đám cưới vào năm 2005 với chồng đại gia

Chồng Shim Eun Ha là người có nhiều tham vọng. Khi tranh cử chức Thị trưởng Seoul, vị đại gia này thường đưa vợ xuất hiện cùng nhau trước công chúng để tăng sức ảnh hưởng. Đó cũng là những lần hiếm hoi Shim Eun Ha xuất hiện trước công chúng sau khi kết hôn.



Đáng tiếc, sức ảnh hưởng của Shim Eun Ha không giúp Ji Sang Wook trúng cử. Đến tháng 6/2017, công chúng Hàn Quốc rúng động khi biết nữ minh tinh Cú Nhảy Cuối Cùng nhập viện do uống thuốc ngủ quá liều. Nhiều người nghi mỹ nhân nữ diễn viên nghĩ quẩn nên tự tử.

Vợ chồng Shim Eun Ha cùng xuất hiện khi tranh cử

Phía Shim Eun Ha cho biết nữ diễn viên bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý, chính vì vậy phải dùng thuộc điều trị và cô vô tình uống quá liều, dẫn đến hôn mê và phải nhập viện. Chồng đại gia của nữ diễn viên ngừng mọi công việc để chăm sóc vợ, đồng thời lên báo khẳng định tình yêu với Shim Eun Ha. Thế nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng nghi ngờ những áp lực từ việc làm vợ đại gia, làm dâu hào môn khiến ngọc nữ màn ảnh 1 thời nghĩ quẩn, mắc bệnh tâm lý và lâm vào bước đường tự tử.



Nguồn ảnh: Sưu tầm