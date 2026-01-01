Nữ giáo viên xinh đẹp bỏ việc, vượt 700km để yêu anh chàng làm nghề "lạ"

Theo Người đưa tin, gần đây, câu chuyện về Pan Hao Nan (sinh năm 1997) - một người trẻ làm nghề hút bể phốt ở Ninh Ba, Chiết Giang đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Hao Nan vốn tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên vào đầu năm 2023, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo nối gót cha và làm công việc hút bể phốt.

Mỗi ngày, anh lái xe chở chất thải di chuyển quanh các con phố, cố gắng làm việc khi vắng vẻ để giảm thiểu hết mức việc gây khó chịu cho người khác.

Những hôm công việc nhiều, chàng trai phải xử lý hàng chục bể phốt trong ngày. Anh không mấy khi phải trực tiếp xách hay gánh phân trên vai, nhưng trong trường hợp xe không vào được ngõ nhỏ hoặc đường ống không đủ dài, anh vẫn tự tay mình vận chuyển từng xô phân ra ngoài và xử lý.

Pan Hao Nan làm nghề hút bể phốt ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Red Star News.

Người đàn ông cho biết, trước đây bố mẹ anh không muốn con trai mình “thừa kế” cơ sở xử lý bể phốt của gia đình: "Họ biết công việc này vất vả thế nào, bố mẹ luôn muốn tôi tìm một công việc ngồi văn phòng". Bản thân anh cũng từng khởi nghiệp và làm việc trong doanh nghiệp, đến đầu năm 2023 mới từ bỏ và quyết định theo bố làm nghề hút bể phốt.

Dù vất vả là vậy song công việc này lại mang đến thu nhập rất cao. Phí hút bể phốt ở địa phương được tính theo xe, mỗi xe khoảng 300 NDT (1 triệu đồng), mỗi ngày có thể hút khoảng 10 xe. Lương tháng của một người hút bể phốt thường ở mức khoảng 7.000 NDT (24,8 triệu đồng). Nhờ công việc này, gia đình Hao Nan đã mua được nhà và xe.

Sau giờ làm, Hao Nan sẽ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và lái một chiếc Mercedes-Benz để gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống. Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ công việc hàng ngày của mình trên nền tảng video ngắn, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Bạn gái của anh, Li Ya Qing, một giáo viên mầm non, cũng rất cảm động trước sự chân thành và chăm chỉ của anh. Cô đã nghỉ việc ở Bạc Châu, An Huy và đi 700 km đến Ninh Ba để được ở gần bạn trai.

Pan Hao Nan và bạn gái. Ảnh: Red Star News.

Theo VTC News, ban đầu, chàng trai e ngại vì bạn gái từ bé đến nay chưa từng sống xa nhà, sợ không thể thích nghi, nhưng mọi chuyện đều rất tốt.

Do gia đình rất ủng hộ, chàng trai bắt đầu mơ tưởng đến cảnh hai người cùng nhau bước vào sảnh cưới. Anh tâm sự: “Hôm đó tôi sẽ bố trí một dãy xe chở phân, vệ sinh sạch sẽ rồi đi theo sau xe cưới, chắc chắn sẽ rất khác biệt".

Câu chuyện đặc biệt của Hao Nan đã trở thành chủ đề thảo luận “hot” trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều cư dân mạng bình luận, không có sự phân biệt nghề nghiệp sang hay hèn, Hao Nan tự kiếm tiền bằng chính sức mình và xứng đáng được tôn trọng. Chỉ cần bạn sẵn sàng chịu đựng khó khăn, bất kỳ ngành nghề nào cũng có cơ hội phát triển.