Nữ doanh nhân đứng sau 2 dự án xã hội được vinh danh "Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2026"

Trong số các doanh nhân được xướng tên có bà Trang Phương - Founder & CEO thương hiệu BON Spa.

Danh hiệu được công nhận theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành ngày 9/10/2026. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện xét chọn, dựa trên các tiêu chí: hiệu quả sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật và nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Danh sách năm nay gồm lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Ở nhóm doanh nghiệp dịch vụ, bà Trang Phương, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & TMDV Hải Hưng, là một trong những gương mặt nữ được ghi nhận.

Bà Trang Phương được vinh danh tại lễ vinh danh Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2026

Chuỗi spa nhắm vào phụ nữ, mẹ bầu và trẻ nhỏ

BON Spa hoạt động trong mảng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, với nhóm khách hàng chính là phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh và trẻ nhỏ. Các dịch vụ tập trung vào thư giãn, chăm sóc phục hồi, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Doanh nghiệp cho biết đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018, đồng thời đào tạo chuyên môn theo chuẩn CIDESCO và PDB Singapore. Ngoài chuỗi spa, hệ sinh thái của BON còn có dòng mỹ phẩm BON Natural Cosmetics và nhóm sản phẩm chăm sóc gia đình BON Home.

Bà Trang Phương được vinh danh "Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2026"

Hai dự án cộng đồng

Bên cạnh kinh doanh, doanh nghiệp duy trì hai dự án xã hội. BON Charity trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. SHE Journey phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe, trao học bổng và hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ.

Bên cạnh việc kinh doanh, bà Trang Phương còn là người đứng sau 2 dự án xã hội giúp đỡ người dân, phụ nữ khó khăn

Trước danh hiệu năm nay, bà Trang Phương từng nhận Giấy khen của UBND Quận 3 về thành tích tham gia phát triển kinh tế và an sinh xã hội nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (2024), và được Hội LHPN TP.HCM ghi nhận là gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ TP.HCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc" giai đoạn 2021-2024.