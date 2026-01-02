Nữ diễn viên Vườn Sao Băng đột quỵ tại nhà: Cảnh báo 3 thói quen nên tránh mùa lạnh

Nữ diễn viên gạo cội Đài Loan (Trung Quốc) Vương Nguyệt, năm nay 60 tuổi, từng ghi dấu ấn với vai mẹ của Sam Thái trong bộ phim nổi tiếng Vườn Sao Băng, mới đây bất ngờ trải qua một biến cố sinh tử khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau hơn một tháng “biến mất” khỏi mạng xã hội, tối 29/12 vừa qua, bà lần đầu lên tiếng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Trong bài đăng, Vương Nguyệt viết ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: “Một tháng qua, tôi đã mắc một căn bệnh nặng, với tôi đó là quãng thời gian vô cùng không dễ dàng”. Theo lời nữ diễn viên, ngày 26/11, bà bất ngờ ngất xỉu và hôn mê ngay tại nhà, sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp để loại bỏ khối máu tụ trong não.

Thời điểm ấy, tình hình được mô tả là “ngàn cân treo sợi tóc”. Con trai bà đã phải ký giấy đồng ý từ chối hồi sức cấp cứu trong trường hợp xấu nhất, còn con gái đang ở nước ngoài lập tức bay về Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng Vương Nguyệt phải nằm hôn mê trong khoa hồi sức tích cực (ICU) suốt 5 ngày trước khi tỉnh lại, và đến ngày 3 tháng này mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Khi tỉnh táo hơn, nữ diễn viên mới biết rằng một phần hộp sọ của mình đã được tạm thời tháo bỏ trong quá trình phẫu thuật, khiến việc hô hấp mỗi ngày trở nên nặng nề, khó khăn. Bác sĩ giải thích, do não không còn được hộp sọ che chắn đầy đủ nên chịu tác động trực tiếp của áp suất khí quyển, gây cảm giác mệt mỏi, khó thở. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện rõ rệt sau khi tiến hành phẫu thuật phục hồi hộp sọ.

Trải qua ranh giới sinh tử, Vương Nguyệt chiêm nghiệm: “Kỳ tích không phải là không bị thương, mà là vết thương nhẹ hơn những gì ta tưởng”. Bà thừa nhận sau biến cố này, bản thân càng biết trân trọng cuộc sống và cảm thấy mình như được “tái sinh”. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không giấu được sự lo lắng khi cho biết trong tuần này sẽ tiếp tục bước vào ca phẫu thuật tái tạo hộp sọ, tâm trạng nhiều lúc dao động, thậm chí rơi nước mắt vì không chắc mình có thể may mắn thêm lần nữa.

Mùa lạnh tránh 3 thói quen này để phòng đột quỵ

Mùa lạnh không chỉ mang theo cảm giác mệt mỏi, uể oải mà còn là giai đoạn nguy cơ cao của đột quỵ, đặc biệt ở người trung niên, cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng cao, máu đặc hơn, từ đó làm tăng nguy cơ tắc mạch hoặc vỡ mạch máu não. Đáng nói, chính những thói quen sinh hoạt quen thuộc trong mùa lạnh lại âm thầm đẩy nguy cơ này lên cao hơn.

- Tắm nước quá lạnh hoặc tắm khuya: Khi cơ thể đang ấm, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh khiến mạch máu co thắt mạnh, huyết áp tăng vọt trong thời gian ngắn, có thể kích hoạt cơn đột quỵ.

- Ngủ muộn, thiếu ngủ kéo dài: Mùa lạnh dễ khiến nhiều người thức khuya, dậy muộn, làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến huyết áp và nhịp tim.

- Uống rượu bia để “chống lạnh”: Rượu có thể tạo cảm giác ấm tạm thời nhưng thực chất làm giãn mạch, sau đó gây mất nhiệt nhanh và khiến huyết áp dao động mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử tim mạch.

Ngoài ra, lười vận động, ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo trong mùa lạnh cũng làm tăng cholesterol máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch. Một thói quen khác thường bị bỏ qua là ra ngoài trời lạnh đột ngột vào sáng sớm, nhất là ngay sau khi thức dậy, khi huyết áp chưa ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh, cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hạn chế rượu bia, duy trì giấc ngủ đều đặn, ăn uống điều độ và giữ thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Những điều tưởng nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ não bộ và tim mạch khi thời tiết trở lạnh.

Nguồn và ảnh: ShyPost