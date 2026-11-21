Sáng 21/11, tờ 163 đưa tin, gia đình vừa thông báo nữ diễn viên người Philippines Jorrybell Agoto mới đây đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạch. Cô qua đời ở tuổi 32 khi sự nghiệp đang “lên như diều gặp gió”.

Nhà sản xuất của tác phẩm điện ảnh Filipiñana do Jorrybell Agoto đóng chính vừa chia sẻ bài đăng tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ: “Chúng tôi yêu bạn. Bạn sẽ không còn phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào nữa”.

Rafael Manuel - đạo diễn phim Filipiñana cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng đau xót khi hay tin Jorrybell Agoto đột ngột qua đời: “Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau từ sự mất mát này. Thế giới vừa mất đi 1 trong những ngôi sao sáng giá. Chúng tôi vừa mất đi 1 người bạn tuyệt vời. Xin gửi những lời cầu nguyện chân thành tới gia đình Jorrybell - những người vừa mất đi 1 cô con gái hiếu thảo”.

Jorrybell Agoto qua đời ở tuổi 32 vì ung thư hạch. Ảnh: 163

Hội đồng Phát triển Điện ảnh Philippines mới đây cũng vừa có động thái tưởng nhớ Jorrybell Agoto qua dòng thông báo ngắn: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của nữ diễn viên Jorrybell Agoto - nữ chính của Filipiñana. Những đóng góp của Jorrybell cho nền điện ảnh Philippines sẽ được ghi nhớ mãi. Xin chân thành cảm ơn và tạm biệt bạn, Jorrybell”.

Đơn vị phát hành Filipiñana tại Mỹ cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên trẻ: “Dù chưa từng gặp mặt Jorrybell ngoài đời, nhưng qua ánh hào quang mà nữ diễn viên mang đến cho nhân vật Isabel trong Filipiñana, chúng tôi cảm thấy như thể đã quen biết cô ấy rồi. Sự ra đi của nữ diễn viên ở độ tuổi còn quá trẻ là 1 mất mát lớn cho nền điện ảnh”.

Cái chết của Jorrybell Agoto đã gây ra cú sốc lớn cho làng điện ảnh. Ảnh: X

Gần đây, Jorrybell Agoto trở nên nổi tiếng trên diện rộng khi thủ vai chính trong tác phẩm gây tiếng vang lớn Filipiñana của đạo diễn Rafael Manuel.

Filipiñana được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance năm nay và giành Giải Đặc biệt của Ban giám khảo ở hạng mục Phim chính kịch Điện ảnh thế giới. Đây cũng là tác phẩm được Philippines gửi đi tranh giải hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm tới.

Trước đó, Jorrybell Agoto cũng đóng chính trong bộ phim ngắn cùng tên Filipiñana hồi năm 2020 - tác phẩm từng giành giải Gấu Bạc của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Berlin. Nhờ thành công của phim ngắn Filipiñana, đạo diễn Rafael Manuel đã quyết định chuyển thể thành bản phim điện ảnh cùng tên.

Agoto sinh ngày 25/09/1994 tại vùng Ilocos, Philippines. Cô bắt đầu diễn xuất từ nhỏ tại nhà hát cộng đồng, sau đó tốt nghiệp Đại học Bách khoa Philippines với bằng Cử nhân Nghệ thuật sân khấu. Cô từng góp mặt trong các phim ngắn đáng chú ý như Naraniag a Bulan, Cross My Heart And Hope To Die,... Ở địa hạt điện ảnh, nữ nghệ sĩ 9X để lại dấu ấn qua Sisa, Silenced Nights,...