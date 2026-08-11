Nữ diễn viên Việt giảm 25kg, sắc vóc qua camera thường gây chú ý

Sau thời gian vắng bóng khỏi màn ảnh, Trúc Anh đang dần trở lại với những hoạt động giải trí và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng thu hút chú ý. Không cần qua những khung hình được chỉnh sửa cầu kỳ, sắc vóc của cô qua camera thường vẫn nổi bật.

Trong lần xuất hiện này, Trúc Anh diện một thiết kế váy đen dáng ôm với phần cổ trễ vai, khéo léo tôn lên bờ vai và đường cong cơ thể. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ, trang điểm theo phong cách tự nhiên nhưng vẫn tạo điểm nhấn bằng đôi môi đỏ. Tổng thể mang đến hình ảnh nữ tính, thanh lịch và có phần trưởng thành hơn so với thời điểm cô gây sốt với vai Hà Lan trong Mắt Biếc .

Đáng chú ý nhất vẫn là vóc dáng hiện tại của Trúc Anh. Sau khi giảm 25kg , nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Trong những hình ảnh được chụp bằng camera thường, thân hình của cô trông khá gọn gàng, cân đối. Đặc biệt, thiết kế váy đen ôm sát càng làm nổi bật vòng eo và đôi chân thon của người đẹp.

Sắc vóc gây ấn tượng của Trúc Anh sau hành trình giảm 25kg

Cô tự tin và thoải mái hơn mỗi khi xuất hiện ở sự kiện hậu giảm cân

Lý do ngoại hình Trúc Anh thay đổi

Trúc Anh sinh năm 1998, từng được kỳ vọng là ngọc nữ thế hệ mới của showbiz Việt. Cô gây ấn tượng với khán giả vì vẻ ngoài xinh xắn và diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim như Ngốc Ơi Tuổi 17, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Mắt Biếc, Thiên Thần Hộ Mệnh ... Tháng 4/2023, Trúc Anh gây bất ngờ khi khởi nghiệp kinh doanh cơm tấm. Nữ diễn viên cho biết quá trình lấn sân kinh doanh không tránh khỏi khó khăn, bỡ ngỡ tuy nhiên cô quyết tâm tiếp nối ước mơ của mẹ.

Đầu tháng 3/2025, Trúc Anh thừa nhận bị trầm cảm: "Không rõ từ lúc nào trở thành cái lọ thuốc. Hành trình này gian nan vất vả quá mọi người ạ, đôi khi chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng không dám từ bỏ vì tình yêu đời này không cho phép. Mình đang cố gắng hết sức đây mọi người ơi. Da mình là bị rạn do tăng cân đột ngột mọi người ạ. Trị rạn da chích kim đau thấu trời xanh nhưng cũng khá hiệu quả vì nó mờ đi bớt. Tóc mình thì bị rụng, sợ hãi quá ai gặp cũng xót nên phải cắt ngắn đi cho nó mọc lại. Mình đang chấp nhận sự thật là mình bị bệnh".

Bên cạnh đó, Trúc Anh còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Vì ngoại hình phát tướng, nên trong suốt thời gian dài, cô mặc cảm, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trúc Anh từng có thời gian nặng 85kg, khuôn mặt thay đổi suýt nhận không ra

Trúc Anh từng chia sẻ cô không đặt mục tiêu giảm cân quá nhanh mà ưu tiên sức khỏe, bởi điều quan trọng nhất là cơ thể có thể thích nghi và duy trì kết quả lâu dài. Sau hơn một năm kiên trì, đến tháng 7/2026, nữ diễn viên cho biết cân nặng đã giảm từ khoảng 85kg xuống còn 60kg, tương đương 25kg. Không chỉ thay đổi rõ rệt về vóc dáng, Trúc Anh cho biết quá trình này còn giúp sức khỏe của cô ổn định hơn và bản thân lấy lại sự tự tin. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nữ diễn viên từng bước trở lại với cuộc sống và các hoạt động nghệ thuật.

Trúc Anh dần lấy lại phong độ nhan sắc sau hành trình dài nỗ lực

Mỗi khi ngoại hình thay đổi, Trúc Anh nhận về những lời mỉa mai, miệt thị vô cùng nặng nề. Bản thân Trúc Anh cũng ý thức được việc gìn giữ ngoại hình, thế nhưng cô cần có thời gian để hoàn thiện. Trúc Anh từng chia sẻ bị buồn và tổn thương khi đối mặt với những lời miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây 2 năm, Trúc Anh nói: "Chắc chắn là mình có buồn và tổn thương vì thật sự, dù là người nổi tiếng hay gì thì mình cũng chỉ đơn giản là một cô gái thôi, đọc rất nhiều bình luận tiêu cực nói về ngoại hình của mình thì không thể nào không buồn được. Nhưng mà sau thời gian đó thì Trúc Anh học được cách phải mạnh mẽ hơn. Cuộc đời con người ai cũng sẽ có lúc rất tồi tệ, ngoại hình đi xuống, tinh thần cũng đi xuống, đó cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra".