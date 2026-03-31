Nữ diễn viên từng được Trấn Thành kêu gọi chữa suy thận lên tiếng sau hơn nửa năm ở ẩn trên MXH

Những ngày qua, phim truyền Bóng Ma Hạnh Phúc có Lê Phương, Lương Thế Thành tham gia đang bây sốt trên mạng xã hội (MXH). Trong dàn diễn viên của phim này còn có sự xuất hiện của Ngân Hoà - cô gái từng được Trấn Thành kêu gọi tiền điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Từ tháng 6/2025 đến nay, Ngân Hoà đóng băng trang cá nhân để tập trung cho việc điều trị.

Cho đến mới đây, Ngân Hoà bất ngờ có bài đăng mới. Theo đó, cô đăng bức ảnh xinh đẹp, tươi tắn để lên tiếng về phản ứng của khán giả đối với vai diễn mới của mình. Trong phim này, Ngân Hoà vào tuyến nhân vật phản diện, cố tình phá hạnh phúc của gia đình của gia đình do Lê Phương thủ vai vì thế cô nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Trên trang cá nhân, Ngân Hoà chia sẻ: "Khi tôi đóng vai chính diện thì họ khen tôi xinh gái, đáng yêu, tích cực đẩy thuyền với nam chính. Khi tôi đóng vai phản diện thì họ chê tôi xấu, mắt tam bạch, lé kim... Gọi tên cả chính thất đời thực mới hợp vai. Ủa?".

Có thể thấy, Ngân Hoà chỉ cập nhật liên quan đến công việc. Cư dân mạng cũng tò mò hình ảnh mới này là tình trạng hiện tại hay cô tự "đào" lại khoảnh khắc trong quá khứ. Bên dưới bài đăng này, Lê Phương cũng thắc mắc: "Ôi nếu hình này con mới chụp thì tốt quá, nhìn con tươi tắn lại rồi! Giữ sức khoẻ con nhé!". Ngân Hoà không trả lời những bình luận hỏi về tình trạng sức khoẻ hiện tại. Cách đây 1 ngày, diễn viên Hoài An cho biết Ngân Hoà vẫn đang trong quá trình đang điều trị bệnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM rồi sau đó chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng tham gia đóng MV, góp mặt trong một số bộ phim như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đỏ, Giấc Mơ Của Mẹ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Mai...

Từ lúc vào nghề đến nay, Ngân Hoà là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, cô đa phần cập nhật về công việc chứ ít khi chia sẻ về gia đình hay những thông tin riêng tư. Theo những thông tin cực hiếm được hé lộ, nữ diễn viên là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Ngân Hoà qua đời sớm, bố gồng gánh "gà trống nuôi con" nhưng hiện tại ông cũng đã lớn tuổi. Vì là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà phải làm việc từ sớm, lo kinh tế để nuôi nấng các em. Trong 2 người em của Ngân Hoà thì có 1 người hiện đã đi làm. Khi còn là sinh viên, Ngân Hoà phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, lúc phát hiện bị bệnh cô vẫn còn đi casting phim, dự sự kiện...

Thời điểm đầu tháng 6/2025, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi MC Trấn Thành đăng tải bài viết dài để chia sẻ câu chuyện của nữ diễn viên Ngân Hoà. Thời điểm đó, Ngân Hoà đang đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần tiền ghép thận gấp. Khi đó, Trấn Thành đóng góp 100 triệu, Mỹ Tâm 30 triệu, rất nhiều nghệ sĩ đã lan toả thông tin, gửi tiền đến Ngân Hoà nhưng không công bố con số.

Sau ít ngày kêu gọi, một số thông tin xoay quay đời sống cá nhân của Ngân Hoà gây xôn xao trên MXH. Phía đại diện đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên sở hữu xe Audi, chuyến du lịch Hàn Quốc là do bạn thân chi trả để thực hiện ước mơ của cô. Theo đại diện chia sẻ, khi đó Ngân Hoà đang trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế sử dụng điện thoại cũng như chia sẻ thông tin trên MXH. Việc thực hiện thủ tục sao kê hay những vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng cần phải đợi chính chủ trực tiếp đến ngân hàng để thực hiện.