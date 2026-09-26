Nữ diễn viên tự ý thụ tinh ống nghiệm để có con với chồng cũ đại gia, phải đăng đàn xin lỗi rầm rộ

Nữ minh tinh Lee Si Young (phim Vườn Sao Băng) và đại gia Cho Seung Hyun ban đầu ly hôn trong hòa bình. Thế nhưng hậu chia tay, giữa họ đã phát sinh mâu thuẫn gay gắt sau khi mỹ nhân họ Lee tự ý tiến hành thụ tinh ống nghiệm để có con với chồng cũ dù không được đàng trai chấp thuận. Kể từ đó tới nay, mọi động thái của Lee Si Young đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là cuộc sống của cô cùng 2 con nhỏ đã liên tục lọt hot search tìm kiếm, trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến.

Tới sáng 26/9, mỹ nhân Vườn Sao Băng vừa bất ngờ phải công khai đăng bài viết xin lỗi cậu con trai đầu lòng. Nguyên nhân xuất phát từ việc thời gian qua cô quá tập trung vào chăm sóc con gái út mà đã lơ là quý tử đầu lòng, khiến cậu bé cảm thấy tủi thân và bị tổn thương tâm lý.

Lee Si Young bày tỏ trong hối hận: “Chắc con trai Ian của tôi đã có suy nghĩ kiểu ‘Mẹ ơi, sao mẹ nhìn em chăm chú nhưng lại nhìn con hời hợt vậy?’. Vì thằng bé lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc Luna (con gái Lee Si Young) hơn bất kỳ ai. Vậy nên, trước đó tôi đã không nhận ra rằng thằng bé đang bị tổn thương và dần thu mình lại. Nhớ lại thì tôi nhận ra rằng mỗi khi mình ôm Luna vào lòng, Ian lại càng muốn quấn quýt bên tôi hơn. Luna càng lớn thì Ian lại càng muốn được ôm nhiều hơn, giống như thể thằng bé đang muốn quay trở lại thời còn thơ bé vậy”.

Lee Si Young vừa đăng tâm thư xin lỗi vì làm tổn thương tâm lý cậu con trai cả. Ảnh: IGNV

Cuối tâm thư, Lee Si Young hứa sẽ dành thời gian quan tâm tới cậu con trai đầu lòng nhiều hơn: “Ian trưởng thành sớm và chỉ biết nhìn sắc mặt mẹ để hành động, vậy mà tôi lại chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng bé là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn. Người àm mẹ như tôi thật là quá ngu ngốc. Tôi hứa sẽ dành nhiều thời gian riêng cho Ian hơn. 2 mẹ con sẽ cùng đi chơi, tôi sẽ nhìn Ian chăm chú, trìu mến và yêu thương thằng bé để con không bị tổn thương nữa”.

Nữ diễn viên hứa sẽ để mắt tới cậu con trai cả nhiều hơn. Ảnh: IGNV

Trước đó, Lee Si Young và chồng cũ đã nảy sinh mâu thuẫn sau khi nữ diễn viên tự ý thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con với đối phương. Còn nhớ cách đây 6 năm, Lee Si Young và chồng cũ - đại gia Cho Seung Hyun đã trữ đông trứng, tinh trùng sau khi có con đầu lòng vào năm 2018. Khi đó, cả 2 có kế hoạch cùng sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lee Si Young đã chấm dứt vào tháng 3 năm ngoái, do khác biệt không thể dung hòa về tính cách. Sau đó, khi thời gian lưu trữ phôi tối đa của nữ diễn viên sắp hết, Lee Si Young muốn làm cấy ghép phôi thai, nhưng bị chồng cũ phản đối. Dù vậy, cô vẫn đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đứa con thứ 2.

Vượt qua ồn ào tranh cãi liên quan tới việc tự ý thụ tinh ống nghiệm, Lee Si Young giờ đây chủ yếu dành thời gian để chăm sóc 2 con nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô muốn dành thời gian đưa con ra nước ngoài trải nghiệm, khám phá cuộc sống và trau dồi ngoại ngữ. Mới đây, Lee Si Young đã chia sẻ loạt hình ảnh đầu tiên sau khi đặt chân đến Canada cùng con cả. Đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên lựa chọn hình thức “1 tháng sống ở nước ngoài” để nâng cao trải nghiệm thực tế cho con. Cách đây 1 năm, cô cũng từng đưa các con sang Mỹ sinh sống ngắn hạn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, con trai nữ diễn viên hiện theo học tại 1 trường quốc tế ở Songdo (Incheon). Nếu quý tử nhà mỹ nhân Vườn Sao Băng theo học liên tục từ bậc mẫu giáo đến hết trung học phổ thông tại đây, tổng học phí có thể lên tới khoảng 600 triệu won (khoảng 11,4 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhiều lần đưa con sang Mỹ tham gia các trại hè tại New Jersey và Long Island nhằm giúp cậu bé có thêm trải nghiệm quốc tế từ sớm.

Lee Si Young đưa các con ra nước ngoài sống và du lịch 1 tháng để cho trẻ tranh thủ học ngoại ngữ, đồng thời được nâng cao trải nghiệm quốc tế. Ảnh: Instagram

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Nhờ vai diễn này, Lee Si Young được cả Hàn Quốc nhớ mặt. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...

Lee Si Young được biết đến trên khắp châu Á nhờ Vườn Sao Băng. Ảnh: X

Lee Si Young công khai hẹn hò với doanh nhân Cho Seung Hyun vào tháng 9/2016. Chỉ sau khoảng 1 năm yêu đương, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Vài tháng sau đám cưới, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Cô từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn trước khi chính thức ly dị ông xã.

Theo Koreaboo, Cho Seung Hyun hơn Lee Si Young 9 tuổi và là 1 doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Không chỉ kinh doanh nhà hàng, anh còn giữ vai trò đại diện của Iliac Golf Korea, hoạt động tích cực trong lĩnh vực golf và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Truyền thông Hàn từng cho biết công ty do Cho Seung Hyun điều hành có giá trị tài sản ròng khoảng 2,5 tỷ won (khoảng 48,5 tỷ đồng), bên cạnh danh mục bất động sản trị giá khoảng 4,75 tỷ won (khoảng 92 tỷ đồng).

Từng được xem là 1 trong những cặp đôi hạnh phúc của giới giải trí Hàn Quốc, nhưng cuộc hôn nhân của Lee Si Young lại khép lại trong sự tiếc nuối. Tháng 3/2025, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng doanh nhân sau 9 năm chung sống. Cả 2 không tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ, chỉ cho biết đã đạt được thỏa thuận chia tay trong không khí ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau. Sau khi chính thức “đường ai nấy đi”, giữa 2 người mới bắt đầu nảy sinh tranh cãi liên quan tới việc Lee Si Young tự ý đi thụ tinh ống nghiệm.