Gần đây, nữ diễn viên Thái Lan Near Inthira Thammajaroen thông báo tin buồn rằng bạn trai cô đã qua đời. Ngôi sao trẻ sinh năm 1998 ôm di ảnh, khóc không ngừng trong đám tang của bạn trai.

Near Inthira Thammajaroen là diễn viên của dòng phim bách hợp (girl love), từng tham gia 2 bộ phim truyền hình nổi tiếng Lucky My Love và Unlock Your Love. Chính vì vậy, 1 số fan cuồng quá khích vào chỉ trích Near có bạn trai bí mật, "phản bội" lại cặp đôi girl love trong phim, thay vì chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn của cô.

Near Inthira Thammajaroen bị chỉ trích khi chia sẻ thông tin bạn trai bí mật đã qua đời

Sau đó, Near đã phải lên tiếng xin lỗi fan vì có mối quan hệ bí mật. Ngôi sao sinh năm 1998 cho biết cô đăng ảnh đám tang bạn trai để cảm thấy được an ủi, giúp bản thân có thể bước tiếp. Cô thừa nhận rằng việc 1 diễn viên girl love có bạn trai là "điều nhạy cảm", nhưng hy vọng rằng khán giả sẽ nhìn nhận họ chỉ làm công việc diễn xuất, và yêu 1 người bất kể giới tính nào không bao giờ là điều sai trái.

Vụ việc của Near Inthira Thammajaroen đã gây nên cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích fan cuồng "ảo phim", áp đặt lên diễn viên ngoài đời thật và có những hành động quá khích. Họ cho rằng Near Inthira Thammajaroen không làm điều gì sai trái và không cần phải xin lỗi, đồng thời chia sẻ với mất mát của cô. Trái lại, 1 bộ phận fan cuồng chỉ trích diễn viên girl love có bạn trai là hành động "phản bội" lại lòng tin và thậm chí là sự mến mộ, tiền bạc ủng hộ từ fan.

Bộ phận fan cuồng "ảo phim" girl love mắng mỏ Near vì có bạn trai, thay vì chia sẻ nỗi đau mất mát của cô

Hiện tượng fan cuồng chỉ trích các diễn viên boy love hay girl love khi họ có bạn trai, bạn gái ở ngoài đời là một vấn đề phổ biến và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Đối với các bộ phim này, thành công không chỉ dựa vào kịch bản mà còn phụ thuộc rất nhiều vào "phản ứng hóa học" và sự thân thiết giữa hai diễn viên chính. Các nhà sản xuất và công ty quản lý thường xây dựng hình tượng cặp đôi rất mạnh mẽ cả trên phim lẫn ngoài đời, thông qua các buổi fan meeting, sự kiện, và tương tác trên mạng xã hội.

Một bộ phận fan đã dồn nhiều tình cảm và tâm huyết vào "thuyền" này, tin tưởng rằng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở màn ảnh. Khi một trong hai diễn viên công khai hẹn hò với người khác giới, ảo tưởng này bị phá vỡ, khiến fan cảm thấy bị lừa dối và "phản bội". Họ cho rằng sự ủng hộ của mình đã bị lợi dụng để thu hút sự chú ý cho bộ phim, từ đó dẫn đến những hành động quá khích.

Một trường hợp điển hình là nam diễn viên Thái Lan Bright Vachirawit. Sau khi gây sốt với vai diễn trong một bộ phim boy love, anh đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ fan khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Nene. Nhiều fan đã bày tỏ sự thất vọng và quay lưng, vì cho rằng anh đã phá vỡ hình tượng cặp đôi đã xây dựng với bạn diễn.

Fan dễ bị "ảo phim" và thất vọng khi diễn viên boy love, girl love có bạn gái, bạn trai ngoài đời thật

Cặp đôi Bright - Nene phải chịu sự ghét bỏ khá vô lý này



