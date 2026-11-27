Tối 26/11, Dương Dung đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội. Không quảng bá phim mới, không khoe hoạt động thường ngày, nữ diễn viên sinh năm 1981 dùng đoạn clip ngắn để kể về bí mật cô mang theo hơn ba thập kỷ: cô mắc chứng run vô căn (essential tremor) có tính di truyền. Chỉ trong đêm, loạt hashtag liên quan leo lên hot search Weibo, Tencent News, The Paper, Sina cùng hàng loạt đầu báo lớn Trung Quốc đồng loạt đưa tin.

Dương Dung lần đầu kể về căn bệnh đeo bám mình từ năm 11 tuổi. Ảnh: Cắt từ video

"Từng giây một, tôi đều đang run"

Theo lời Dương Dung, cô phát hiện triệu chứng từ năm 11 tuổi, khi đang theo học múa. Lúc đó, những cơn run chỉ bị xem là chuyện nhỏ bởi nó không đe dọa tính mạng. Nhưng càng lớn tuổi, tình trạng càng lan rộng. "Bây giờ tay tôi, thậm chí giọng nói, cơ thể tôi đều đang run không kiểm soát được, từng giây một", cô nói trong video.

Điều khiến nữ diễn viên ám ảnh nhất là vòng luẩn quẩn giữa căng thẳng và cơn run. "Suốt bao năm qua tôi không thể chấp nhận nó, nhất là khi công việc của tôi đòi hỏi rất cao về trạng thái cơ thể. Nhiều lúc tôi càng muốn giữ cho vững thì nó càng mất kiểm soát, tôi càng sợ người khác nhìn ra thì trong lòng càng lo âu, và nó lại càng mạnh hơn", cô chia sẻ. Nỗi sợ ấy theo cô vào cả giấc ngủ. Cô từng mơ thấy mình run lẩy bẩy ngay khi đang làm việc, một "cảm giác mất kiểm soát cực kỳ đáng sợ" mà theo lời cô, đã bén rễ ở nơi sâu nhất trong lòng.

Nữ diễn viên cho biết tay, cơ thể và cả giọng nói của cô đều run ngoài ý muốn. Ảnh: Instagram

Dương Dung cho biết mình đã tìm đến những bác sĩ thần kinh giỏi nhất và nhận về câu trả lời rõ ràng: với y học hiện tại, bệnh chưa có cách chữa tận gốc, khi thực sự cần thì chỉ có thể uống thuốc để tạm thời giảm triệu chứng.

Run vô căn là một rối loạn thần kinh khiến cơ thể run nhịp nhàng ngoài ý muốn, thường gặp nhất ở tay. Theo Mayo Clinic, khoảng một nửa số người bệnh mắc do di truyền, còn căng thẳng và mệt mỏi có thể khiến cơn run nặng hơn. Bệnh hiếm khi đe dọa tính mạng nhưng đến nay chưa có cách chữa khỏi.

Dương Dung từng mất nhiều năm không thể chấp nhận cơ thể mình. Ảnh: Instagram

Buổi tiễn biệt một cụ già xa lạ

Bước ngoặt đến từ một trải nghiệm hoàn toàn nằm ngoài phim trường. Dương Dung tiết lộ thời gian gần đây cô theo học về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. Vài ngày trước khi đăng video, cô tham gia tiễn biệt một cụ già không quen biết. Đó là lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt người đã khuất, trên cơ thể cụ vẫn còn những ống dẫn chưa kịp tháo. Ban đầu cô sợ, rồi thầm cầu mong cụ ra đi không còn đau đớn, và nỗi sợ cứ thế tan dần.

Dương Dung cho biết thời gian gần đây cô theo học về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. Ảnh minh họa: truthseeker08 / Wikimedia Commons (CC0)

Khoảnh khắc ấy khiến cô nghĩ đến chính mình của tương lai. Con người mải miết giữ gìn vẻ ngoài, nhưng dù cơ thể hoàn hảo hay run rẩy, căng mịn hay nhăn nheo, sau cùng đều sẽ hỏng đi. Đặt trước sinh tử, những chấp niệm về việc phải trông thật ổn trong mắt người khác bỗng trở nên quá nhỏ bé.

Dù vậy, Dương Dung không kể câu chuyện như một màn chiến thắng bệnh tật. Cô nói thẳng "hôm nay không đến để rót súp gà", cũng không cho rằng mình đã hoàn toàn vượt qua. Với cô, trưởng thành là liên tục ngã xuống rồi tự đứng dậy, còn cơ thể chỉ là phương tiện mượn tạm để tu tập chứ không phải nhà tù giam giữ mình. Câu nói được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất trong video là: "Run thì cứ run đi, mày run phần mày, tôi tu phần tôi".

"Run thì cứ run đi, mày run phần mày, tôi tu phần tôi", Dương Dung nói. Ảnh: Instagram

Cô cũng thừa nhận đã đắn đo rất lâu trước khi bấm đăng. Cô đoán trước sẽ có người nói mình "bán thảm", có người khuyên mình đổi nghề. Nhưng cô không muốn tiếp tục đóng vai một người không gì quật ngã nổi, chỉ mong coi những giằng xé này như một sự sẻ chia nhỏ gửi đến những ai cũng đang bị bệnh tật giày vò, và từ nay không phải dè dặt che giấu nữa.

Dưới video, nhiều khán giả để lại lời động viên. Một bình luận trên Weibo viết rằng với diễn viên, cơ thể là công cụ duy nhất, và việc kìm nén sự mất kiểm soát sinh lý trước ống kính phải tiêu tốn tâm sức khủng khiếp đến mức nào. Có người còn kể cả ông, bố, em trai và bản thân mình đều mắc đúng căn bệnh này.

Cô không muốn tiếp tục đóng vai một người không gì quật ngã nổi. Ảnh: Instagram

Gần 30 năm diễn xuất trong im lặng

Dương Dung sinh ngày 3/6/1981 tại Bảo Sơn, Vân Nam, là người dân tộc Bạch. Năm 1992, cô vào trường Nghệ thuật Vân Nam học múa, cũng là quãng thời gian những cơn run đầu tiên xuất hiện. Sau đó cô theo học diễn xuất tại Học viện Hí kịch Thượng Hải và ra mắt với vai nhỏ trong "Chiến tranh nha phiến" của đạo diễn Tạ Tấn.

Dương Dung sinh năm 1981 tại Bảo Sơn, Vân Nam. Ảnh: Instagram

Khán giả nhớ đến cô chủ yếu qua những vai phụ nổi bật: Đông Lạp Nguyệt trong "Thiếu niên thiên tử", Tiểu Phong Tranh trong "Thiếu niên Bao Thanh Thiên 3", Tiêu Hoán Vân trong "Lục Trinh truyền kỳ", Nhạc Linh San trong "Tiếu ngạo giang hồ" bản 2013, Bạch Cẩm Hy trong "Mỹ nhân vi hãm". Năm 2022, cô để mặt mộc vào vai Hoàng Văn Tú trong "Con gái của núi lớn" và được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Phi Thiên lần thứ 34. Tháng 9 vừa qua, Vu Chính xác nhận cô góp mặt trong dự án mới "Triều ngọc giai".

Gần 30 năm theo nghề, Dương Dung chủ yếu được nhớ đến qua các vai phụ. Ảnh: Instagram

Gần ba thập kỷ đứng trước ống kính, chưa từng có ai biết những thước phim ấy được đánh đổi bằng bao nhiêu nỗ lực kìm nén. Đến hôm nay, Dương Dung chọn thôi gồng mình.