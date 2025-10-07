Nữ diễn viên lấy đại gia khuyết tật nói vài câu về chồng con dịp sinh nhật: Những ai từng dị nghị thấy xấu hổ vô cùng!

Nhắc đến thời kỳ hoàng kim của TVB, thật khó để quên được cái tên Lê Tư. Gia nhập TVB từ năm 1990, người đẹp nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ tài năng diễn xuất tự nhiên, gương mặt thanh tú và khí chất sang trọng hiếm có.

Từ Ỷ thiên đồ long ký, Tân Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, đến Thâm cung nội chiến hay Nấc thang cuộc đời, đâu đâu cũng thấy hình ảnh biểu tượng của "hoa đán thế hệ vàng" một thời.

Lê Tư lúc trẻ

Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Lê Tư bất ngờ kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường, một tỷ phú nổi tiếng nhưng khuyết tật sau tai nạn. Sự chênh lệch về ngoại hình và hoàn cảnh khiến cuộc hôn nhân này trở thành tâm điểm bàn tán.

Không ít người nghi ngờ cô "lấy chồng vì tiền", cho rằng cô chọn bước vào giới thượng lưu để đảm bảo cuộc sống sung túc. Thế nhưng, thay vì phản bác, Lê Tư chọn cách im lặng và sống thật với lựa chọn của mình.

Ở tuổi 54, Lê Tư vẫn giữ nét đẹp thanh thoát, dịu dàng mà bao thế hệ khán giả từng yêu mến. Mới đây, khi đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tại tầng 38 tòa The Summit, nhiều người nghĩ cô sẽ khoe quà hiệu, hoa sang hay tiệc linh đình. Nhưng không, điều khiến dân mạng ngạc nhiên lại chính là lời cảm ơn giản dị đến mức… bất thường của cô.

Thay vì nói về tuổi tác, danh tiếng hay sự xa hoa, Lê Tư chỉ bày tỏ niềm hạnh phúc được nhận chiếc bánh do ba cô con gái tự tay làm, tấm thiệp do các con vẽ, và bó hoa từ người chồng chưa từng quên tặng suốt nhiều năm qua. Cô viết: "Ngày sinh nhật này không chỉ là của riêng tôi, mà là dịp để trân trọng và kỷ niệm tình thân giữa những người yêu thương. Tôi mong tất cả chúng ta đều lớn lên trong tình yêu và luôn được hạnh phúc bên nhau".

Trong thế giới showbiz hào nhoáng, nơi mọi thứ thường được đo bằng thương hiệu và giá trị vật chất, Lê Tư lại chọn chia sẻ niềm hạnh phúc giản đơn là tình thân và sự yêu thương. Có lẽ, sau khi rời ánh đèn sân khấu, trở thành người vợ, người mẹ của ba cô con gái, Lê Tư đã hiểu rõ: thứ quý giá nhất không nằm trong những món quà đắt đỏ, mà là bàn tay nhỏ bé nhào nặn chiếc bánh kem, nét bút nguệch ngoạc viết chữ "mẹ yêu" trên tấm thiệp.

Chú trọng cho con trải nghiệm, không áp đặt chuyện học hành

Dù có tài sản ròng hơn 100 triệu USD nhưng cô chưa bao giờ dạy các con theo đuổi vật chất. Lê Tư cho các con ăn mặc giản dị, để con tự đi tàu điện ngầm, xe bus. Cô khuyến khích con làm việc hết sức mình, giữ tinh thần mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc, vững vàng để đạt được mục tiêu.

Nữ diễn viên cũng cho biết mỗi mùa hè đều đưa các con đi nghỉ ở nhiều quốc gia để chúng tiếp xúc với các loại hình công việc. Thông qua đó, cô hy vọng các con sẽ tìm ra được điều thực sự yêu thích.

"Các con vẫn còn nhỏ nên chúng ta có thể đợi chúng tự quyết định khi nào lớn hơn và có chủ kiến riêng. Việc con muốn học ở đâu không quan trọng, tôi sẽ tôn trọng mong muốn của con. Điều quan trọng nhất là trẻ có động lực học hỏi, có tham vọng, học cách đối xử với người khác và phát triển những giá trị đúng đắn trong cuộc sống", bà mẹ nổi tiếng nói.

Ngoài ra, Lê Tư còn dạy ba cô con gái cách nấu ăn và làm nước ép, tự rửa bát. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ yêu cầu các con chia sẻ một số công việc nhà trong khả năng của mình. "Hãy trau dồi tính tự lập và tinh thần trách nhiệm, hãy để trẻ học cách chăm sóc bản thân tốt ngay từ khi còn nhỏ", cô nói.

Mỹ nhân một thời tiết lộ, cô lo lắng về vấn đề hẹn hò của con gái nên đã dạy con cách chọn bạn trai: "Tôi dạy con không chỉ nhìn bề ngoài mà còn xem chàng trai có tình yêu, trách nhiệm và tính cách đàn ông hay không".

Ở tuổi xế chiều, khi đã trải qua nhiều sóng gió và từng tận hưởng những ngày tháng ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tư sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ với hình tượng một người đàn bà thành đạt, quyền lực nhưng vẫn giữ được gia đình êm ấm.