Nữ diễn viên lấy chồng xấu trai, chỉ kém bố ruột có vài tuổi nhưng giờ gia đình hạnh phúc miễn chê, cách dạy con liên tục được báo chí ca ngợi

Ứng Thể Nhi (sinh năm 1983) là một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, Ứng từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Hoa tại Mỹ khi vừa tròn 17 tuổi.

Năm 2010, Ứng Thể Nhi kết hôn với nam tài tử Trần Tiểu Xuân. Điều đáng nói là Trần Tiểu Xuân không chỉ xấu trai mà còn lớn hơn mỹ nhân 8x tới 16 tuổi. Trong một show truyền hình, Ứng Thể Nhi cũng hài hước tiết lộ, ông xã chỉ kém bố cô đúng 6 tuổi. Chính vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác mà cả hai được gọi là cặp đôi "người đẹp và quái vật".

Vợ chồng Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi.

Bé Jasper - con trai lớn của cặp đôi.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm chung sống, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng. Hiện tại vợ chồng Ứng - Trần có hai cậu con trai tên Jasper (8 tuổi) và HoHo (nickname, gần 1 tuổi). Những năm qua, cặp đôi thường xuyên được lên báo vì cách dạy con đầy kỷ luật nhưng không kém phần dịu dàng.

Cứng rắn nhưng sẵn sàng nhận sai trước mặt con

Hai bố con Trần Tiểu Xuân - Jasper từng tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế". Cậu nhóc Jasper được rất nhiều người yêu quý vì không chỉ ngoan ngoãn mà còn thông minh, nói tiếng Anh như gió. Cũng trong chương trình, khán giả không ít lần hốt hoảng với tính cách nóng như lửa của Trần Tiểu Xuân. Anh luôn yêu cầu con tuân thủ kỷ luật, sống tự lập và đôi khi dùng tông giọng khá rắn để nói chuyện.

Tuy nhiên dù nóng tính đến mấy, nam tài tử vẫn phải dịu lại khi nghe con nói "Bố đừng nổi giận như vậy". Ông bố 6x lập tức điều chỉnh lại thái độ của mình và xin lỗi con vì đã không kiềm chế được xúc tiêu cực của bản thân.

Trần Tiểu Xuân nghiêm khắc nhưng sẵn sàng xin lỗi con.

Hay có lần Tiểu Xuân làm nhiệm vụ và bảo con ngồi đợi khá lâu trong thời tiết nóng bức. Lúc về nhà vào buổi tối, Jasper đã nói: "Hôm nay con rất giận bố". Tiểu Xuân nhanh chóng xin lỗi và mong con bỏ qua lỗi lầm của mình. Tất nhiên cậu bé Jasper liền gật đầu mỉm cười.

Có một điều mà khán giả "Bố ơi mình đi đâu thế" vô cùng ấn tượng với Trần Tiểu Xuân. Đó là anh không bao giờ dỗ dành Jasper như một đứa trẻ. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, nam tài tử sẽ thẳng thắn chia sẻ, phân tích và cùng thảo luận với con như một người trưởng thành. Vì điều này mà Jasper rất hiểu chuyện và cư xử lễ phép.

Chẳng hạn khi Jasper nói không muốn ngủ trong phòng được chương trình phân cho, Trần Tiểu Xuân liền tìm hiểu nguyên do và biết được do phòng có mùi,... Anh không vội quy chụp con không thích điều gì là to tính mè nheo.

Không ngần ngại thể hiện tình yêu với con

Rất nhiều bậc cha mẹ và con cái ngày nay thường ít khi thể hiện tình cảm với nhau bởi xấu hổ và nghĩ đó là điều không cần thiết. Nhưng vợ chồng Trần Tiểu Xuân - Ứng Thể Nhi lại khác. Cả hai thường xuyên nói "Bố yêu con", "Mẹ yêu con" với bé Jasper. Có lẽ vì điều này mà bé Jasper sống rất tình cảm.

Trong một thử thách của "Bố ơi mình đi đâu thế", khi Trần Tiểu Xuân đi thuyền ra sông, Jasper liên tục đứng ở bờ ngóng theo. Khi Tiểu Xuân bảo con trai đi vào, cậu bé liền nói muốn được ở gần bố. "Con yêu bố mãi mãi", Jasper bé nhỏ bảo bố.

Hai bố con tình cảm khi tham gia chương trình thực tế.

Không mắng mỏ con ở nơi đông người

Không chỉ Trần Tiểu Xuân mà cả Ứng Thể Nhi cũng rất nghiêm khắc với con. Khi Jasper khóc, người đẹp 8x sẽ không cuống quýt dỗ dành mà chờ đến khi con hết khóc thì thôi. Thậm chí Jasper có khóc nguyên ngày thì mẹ cũng không xi nhê gì.

Thực tế, cánh truyền thông từng một lần bắt gặp bé Jasper đang ăn vạ ở ngoài đường. Không hề cưng nựng, dỗ dành, Ứng Thể Nhi chỉ bế xốc con lên, cho vào ô tô để đi về nhà. Nói về lý do nghiêm khắc với con, bà xã Trần Tiểu Xuân cho biết: "Tôi không muốn người ta đánh con mình, vì thế tôi phải dạy trước khi người ta đánh nó".

Nghiêm khắc là vậy nhưng Ứng Thể Nhi lại không bao giờ mắng mỏ, quát tháo con ở nơi đông người. Cô luôn tâm niệm, trẻ nhỏ cũng có tự trọng như người lớn và không nên phạm vào điều này.

Ứng Thể Nhi không dỗ dành khi con khóc lóc, ăn vạ.

Chú trọng giáo dục con từ sớm, lập kế hoạch kỹ càng

Sau khi Jasper ra đời, Ứng Thể Nhi đã gác lại công việc và cùng chồng lập kế hoạch giáo dục trước khi con lên 10. Được biết Jasper được bố mẹ cho theo học tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ nhất Hồng Kông. Ngôi trường không đặt nặng điểm số, không giao bài tập về nhà mà khuyến khích trẻ tự do, sáng tạo, phát huy tiềm năng của bản thân.

Trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng cũng chú trọng dạy con các kỹ năng mềm như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học đàn, hội họa,... Nhờ vậy mà Jasper phát triển toàn diện. Cậu bé nói tiếng Anh như gió, sống tự lập và tháo vát. Đặc biệt mỗi khi ở cùng con, cả Ứng Thể Nhi và Trần Tiểu Xuân đều nói không với đồ công nghệ.